Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Conviene aprire una società in Estonia?

Il mito dell’Estonia come paradiso fiscale digitale continua ad attrarre migliaia di liberi professionisti, consulenti e piccoli imprenditori italiani. La promessa di un Paese interamente digitalizzato, dove è possibile fondare un’azienda in pochi minuti direttamente dal proprio computer e beneficiare di un’imposta sulle società allo 0%, rappresenta una sirena molto potente.

Tuttavia, prima di fare il salto e aprire una società in Estonia, è fondamentale distinguere tra la realtà tecnologica della famosa e-Residency estone e la cruda realtà della normativa tributaria italiana. La registrazione di un’impresa all’estero non costituisce un mantello dell’invisibilità di fronte all’Agenzia delle Entrate. Se la vita, la residenza e le decisioni strategiche di chi gestisce l’azienda rimangono radicate in Italia, i vantaggi teorici del modello estone rischiano di trasformarsi in pesanti contenziosi fiscali per esterovestizione e omessa dichiarazione.

Aprire una società in Estonia: cos’è la e-Residency

Per comprendere l’architettura societaria estone occorre chiarire la distinzione tra la e-Residency e la società vera e propria. La e-Residency non è un permesso di soggiorno, non conferisce la cittadinanza estone e, soprattutto, non trasferisce la residenza fiscale personale dell’imprenditore. Si tratta semplicemente di un’identità digitale rilasciata dal governo di Tallinn a cittadini stranieri per consentire l’accesso sicuro ai propri servizi pubblici online.

Utilizzando questo strumento è possibile richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese estone di una Osaühing (abbreviata in OÜ), l’equivalente di una Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) di diritto italiano. La OÜ è un soggetto giuridico autonomo dotato di un proprio management board (l’organo amministrativo composto da persone fisiche) e può essere costituita anche da un unico socio.

Pur garantendo la separazione della responsabilità tra socio e impresa, la costituzione formale della società secondo le leggi di Tallinn non determina automaticamente che la società sia tassabile unicamente in Estonia. Il luogo in cui il soggetto giuridico nasce e il luogo in cui deve effettivamente pagare le imposte rispondono infatti a parametri legali distinti.

Quanto costa davvero aprire e mantenere la società: la stima delle spese

Quando si analizza la convenienza economica di un’operazione d’oltre confine, occorre effettuare un calcolo preciso di tutti i costi necessari, distinguendo nettamente le spese pubbliche una tantum dai costi di gestione e di consulenza che si ripetono ogni anno.

I costi di avvio una tantum

I costi amministrativi di partenza fissati dalla legge estone per avviare la struttura sono relativamente contenuti:

domanda di e-Residency, che ha un costo di 150 euro, necessario per ottenere la smart card e il lettore da collegare al computer per firmare i documenti;

registrazione della OÜ, la quale richiede il versamento di una tassa statale (state fee) pari a 265 euro per l’inoltro della pratica nel portale e-Business Register;

capitale sociale minimo, per il quale la normativa estone stabilisce una soglia minima legale da 0,01 euro per socio. Naturalmente questo valore simbolico non deve essere confuso con la liquidità reale necessaria all’azienda per operare e pagare i fornitori.

I costi di gestione e i servizi obbligatori

A queste voci iniziali vanno affiancate le spese ricorsive indispensabili per mantenere la società in regola:

servizio di contact person e virtual office (sede legale). Ai sensi del Commercial Register Act estone, se l’indirizzo di gestione della società si trova all’estero, la OÜ ha l’obbligo legale di nominare una persona di contatto o un servizio di recapito sul territorio estone. Questo servizio comporta una spesa compresa mediamente tra 200 e 400 euro all’anno;

contabilità e bilancio annuale. La normativa richiede la tenuta della contabilità locale e la presentazione dell’annual report. Per un’attività con volumi contenuti e gestione Iva il costo di un commercialista o service provider estone oscilla tra 60 e 150 euro al mese, salendo oltre i 300 euro mensili al crescere del volume delle transazioni;

consulenza fiscale e dichiarativa in Italia. La voce fondamentale che molti dimenticano è il supporto di un commercialista italiano esperto in fiscalità internazionale. La presenza di una società all’estero impone adempimenti complessi per il residente italiano (dichiarazione del Quadro RW, monitoraggio fiscale e gestione della doppia imposizione), con oneri professionali annui che variano mediamente tra 1.500 e 3.000 euro.

In sintesi, la spesa reale per il primo anno parte da una base minima di circa 1.200 – 1.500 euro per la sola infrastruttura estone, a cui aggiungere i costi di gestione contabile e fiscale sul territorio italiano.

La tassazione estone e l’illusione dello 0%

Il punto di forza con cui Tallinn promuove il proprio ecosistema è il particolare regime di tassazione dei redditi societari. In Estonia, la società beneficia dello 0% d’imposta sui profitti reinvestiti o trattenuti in azienda. Fintanto che i ricavi accumulati rimangono nei conti della OÜ per coprire investimenti aziendali, acquistare beni, o sviluppare software, l’erario estone non richiede alcun versamento.

L’imposta scatta esclusivamente al momento della distribuzione degli utili: quando la società versa i dividendi ai soci, si applica un’aliquota pari al 22/78 sul netto distribuito, che corrisponde sostanzialmente a un’imposta del 22% sull’importo lordo.

Le tre trappole fiscali per chi risiede in Italia

Se la normativa estone appare lineare, le insidie principali emergono dal confronto con l’ordinamento tributario italiano. Chi sceglie di aprire una società in Estonia continuando a risiedere, vivere e lavorare da una scrivania in Italia si scontra direttamente con le norme dell’Agenzia delle Entrate poste a tutela dell’imponibile nazionale.

La trappola dell’esterovestizione

L’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che un’impresa è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, possiede nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale della propria attività.

Se un professionista gestisce la propria OÜ estone dal suo appartamento di Milano o Roma, approva i bilanci, risponde alle e-mail dei clienti e firma i contratti dall’Italia, per il Fisco italiano la sede reale dell’amministrazione è in Italia. In caso di verifica, scatta l’accertamento per esterovestizione: la società estone viene considerata fittiziamente localizzata all’estero, con conseguente ricalcolo e recupero di Ires e Irap sull’intero fatturato globale, oltre all’applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione.

La stabile organizzazione

Anche laddove la società estone superasse il vaglio di un’effettiva costituzione d’oltre confine, la presenza fisica continuativa del fondatore in Italia integra la fattispecie della stabile organizzazione personale o materiale. L’utilizzo abituale di una postazione di lavoro, di un computer o di strumenti sul suolo italiano per svolgere l’attività d’impresa attribuisce all’Italia il diritto di tassare tutti i redditi prodotti o riconducibili a tale operatività locale.

La doppia imposizione su dividendi e compensi

Un ulteriore elemento critico riguarda le modalità con cui l’imprenditore preleva il denaro dalla società per le proprie esigenze personali:

compenso amministratore, se erogato ad un residente italiano, va dichiarato in Italia come reddito assimilato a lavoro dipendente, scontando l’Irpef a scaglioni progressivi (fino al 43%) e la contribuzione previdenziale Inps;

dividendi, quando la OÜ distribuisce utili, paga prima il 22% di imposta societaria in Estonia. L’importo netto ricevuto dal socio residente in Italia è poi soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista dal Fisco italiano. Il carico fiscale complessivo che ne deriva azzera gran parte del presunto risparmio.

Quando la società estone è una scelta valida?

Alla luce di questa analisi, aprire una società in Estonia risulta un’operazione pienamente legittima ed economicamente efficiente soltanto in presenza di precise condizioni operative:

effettiva delocalizzazione o mobilità. L’imprenditore o il digital nomad ha trasferito realmente la propria residenza fiscale all’estero o si sposta costantemente senza mantenere la dimora abituale in Italia;

sostanza economica in Estonia. La società possiede uffici fisici, personale dipendente o un board amministrativo composto da residenti estoni che assumono in loco le decisioni di business;

modello di business a lungo termine (Startup/SaaS). L’impresa opera nei settori tecnologici o digitali con la necessità di reinvestire il 100% dei profitti per anni senza distribuire dividendi o stipendi personali nel breve periodo.

Per chi invece svolge un’attività professionale da casa in Italia con fatturati contenuti (sotto gli 85.000 euro all’anno), la soluzione più semplice, economica e priva di rischi di contenzioso rimane il regime forfettario italiano, che garantisce un’imposta sostitutiva ridotta (al 5% o al 15%) in piena conformità con le leggi nazionali.