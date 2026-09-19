Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock A quanto ammonta l'imposta di bollo sugli atti privati digitali

La transizione digitale della Pubblica Amministrazione e del mondo aziendale ha radicalmente trasformato le modalità con cui cittadini, professionisti e imprese stipulano contratti e conservano gli atti privati. Firma digitale, Posta Elettronica Certificata (Pec) e sistemi di conservazione a norma sono ormai entrati nella quotidianità operativa. Tuttavia, la dematerializzazione dei documenti porta spesso con sé un equivoco di fondo: l’idea che la digitalizzazione comporti automaticamente agevolazioni fiscali o semplificazioni tariffarie.

A fare definitiva chiarezza su questo tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 153 del 31 luglio 2026. L’amministrazione finanziaria ha chiarito i confini di applicazione dell’imposta di bollo sui documenti redatti in formato elettronico, sancendo un principio chiave: i contratti e gli atti privati digitali scontano l’imposta di bollo in misura ordinaria e non possono beneficiare del regime forfettario riservato agli enti pubblici.

Imposta di bollo: forma informatica e natura dell’atto

Il dubbio interpretativo sollevato nel quesito sottostante alla risposta dell’Agenzia delle Entrate derivava da una sovrapposizione tra la forma del documento (cartacea o digitale) e la sua natura giuridica (pubblica o privata).

Negli ultimi anni, la normativa ha introdotto importanti agevolazioni per la digitalizzazione delle procedure con la Pubblica Amministrazione. Molti contribuenti e operatori economici hanno quindi presunto che l’adozione del formato elettronico per qualsiasi tipologia di atto comportasse il versamento di un’imposta di bollo fissa e forfettaria pari a 16,00 euro, a prescindere dalla lunghezza del testo.

L’Agenzia delle Entrate – nella risposta all’interpello n. 153 del 31 luglio 2026 – ha invece smontato questa tesi, evidenziando come, nel diritto tributario italiano, le disposizioni che concedono esenzioni o trattamenti di favore siano di stretta interpretazione. Esse non possono in alcun modo essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste dal legislatore.

La normativa di riferimento

Per comprendere le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate, è necessario ripercorrere l’architettura dell’imposta di bollo, disciplinata dal Dpr n. 642 del 26 ottobre 1972:

l’ articolo 2 della Tariffa (atti privati) stabilisce la regola generale per le scritture private, i contratti e le convenzioni redatti da soggetti privati. Tali atti sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura ordinaria di 16,00 euro per ogni foglio;

stabilisce la regola generale per le scritture private, i contratti e le convenzioni redatti da soggetti privati. Tali atti sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura ordinaria di 16,00 euro per ogni foglio; l’articolo 4 della Tariffa (atti della Pubblica Amministrazione) disciplina invece gli atti, i provvedimenti e le istanze inviati o rilasciati dagli organi dell’Amministrazione dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici.

La svolta forfettaria per il digitale è avvenuta con la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013). I commi 593 e 594 di tale provvedimento hanno inserito il comma 1-quater all’articolo 4 della Tariffa e la relativa Nota 5, introducendo la possibilità di versare un’imposta forfettaria di 16,00 euro per i soli documenti informatici.

Tuttavia, come ha confermato la stessa Agenzia delle Entrate, questa deroga speciale è stata concepita esclusivamente per le istanze e i provvedimenti della Pubblica Amministrazione trasmessi o rilasciati per via telematica. Per i contratti e le scritture private di cui all’articolo 2, nessuna norma ha mai introdotto un’analoga forfetizzazione.

Come si calcola l’imposta di bollo per gli atti privati digitali

Chiarito che per gli atti privati in formato elettronico non esiste alcuno sconto forfettario, come si determina l’importo effettivo da versare?

Nel mondo analogico e cartaceo, il calcolo è intuitivo: un foglio è composto da 4 facciate. Ma come ci si regola per un file .pdf, .xml o un documento firmato digitalmente? La normativa sull’imposta di bollo per i documenti informatici specifica che il parametro dimensionale deve essere convertito sulla base del numero di caratteri o di righe. In particolare:

il parametro dei caratteri . Si applica una marca da 16,00 euro ogni 2.000 caratteri (compresi gli spazi) che compongono il testo dell’atto;

. Si applica una marca da 16,00 euro ogni 2.000 caratteri (compresi gli spazi) che compongono il testo dell’atto; il parametro delle righe. In alternativa, l’imposta è pari a 16,00 euro ogni 100 righe.

Di conseguenza, un contratto di scrittura privata stipulato digitalmente tra due aziende che conteggia, ad esempio, 7.500 caratteri totali, necessiterà di 4 quote di imposta da 16,00 euro, per un totale di 64,00 euro complessivi.

Tabella riepilogativa dell’imposta di bollo per atti elettronici e cartacei

Tipologia di atto Inquadramento (D.P.R. 642/72) Formato di rilascio/firma Regime e calcolo dell’imposta Provvedimento P.A./Istanza Articolo 4, comma 1-quater Digitale/telematico Forfettario: € 16,00 fissi (a prescindere dalla lunghezza) Provvedimento P.A./Istanza Articolo 4, comma 1 Cartaceo Ordinario: € 16,00 ogni foglio (4 facciate) Contratto/Scrittura privata Articolo 2 Digitale/telematico Ordinario: € 16,00 ogni 2.000 caratteri o 100 righe Contratto/Scrittura privata Articolo 2 Cartaceo Ordinario: € 16,00 ogni foglio (4 facciate)

Le modalità operative di pagamento

Per le imprese e i professionisti che gestiscono volumi importanti di atti elettronici, la corretta gestione del versamento dell’imposta è determinante per evitare sanzioni amministrative in sede di accertamento tributario.

L’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici avviene principalmente attraverso due strumenti:

il bollo virtuale (articolo 15 del Dpr n. 642/1972) . Rappresenta la modalità più diffusa e strutturata per le aziende. Previa preventiva autorizzazione da parte della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, l’azienda rilascia una dichiarazione consuntiva contenente l’indicazione degli atti redatti nell’anno e provvede al versamento dell’imposta tramite modello F24 con conguaglio finale;

. Rappresenta la modalità più diffusa e strutturata per le aziende. Previa preventiva autorizzazione da parte della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, l’azienda rilascia una dichiarazione consuntiva contenente l’indicazione degli atti redatti nell’anno e provvede al versamento dell’imposta tramite modello F24 con conguaglio finale; la marca da bollo digitale (Servizio @e.bollo). È il servizio sviluppato dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’AgID che consente di acquistare online la marca da bollo tramite i prestatori di servizi di pagamento (PSP) abilitati a PagoPA.

Le conseguenze per le aziende e la gestione del contenzioso

La precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate assume un peso notevole per le policy fiscali aziendali. Negli ultimi anni, molti uffici legali e contabili hanno erroneamente applicato la tariffa fissa di 16,00 euro a contratti complessi e voluminosi solo perché sottoscritti con firma digitale e scambiati via Pec.

In caso di controlli, il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo comporta:

il recupero del tributo non versato;

l’applicazione delle sanzioni amministrative dal 100% al 500% dell’importo non corrisposto (o delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso, se regolarizzato tempestivamente).

Conclusioni

La digitalizzazione dei processi documentali rappresenta uno straordinario strumento di efficienza e sostenibilità, ma non equivale a un automatico sconto fiscale.

La Risposta n. 153/2026 dell’Agenzia delle Entrate ricorda la rigida separazione tra atti della Pubblica Amministrazione e contratti tra privati. Se per la PA il legislatore ha scelto la strada della semplificazione a prezzo fisso per incentivare i servizi online ai cittadini, per il mercato privato resta centrale la dimensione dell’atto: chi redige un contratto informatico lungo e articolato deve continuare a calcolare l’imposta sulla base del volume di testo prodotto.