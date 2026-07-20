Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock L'AdE spiega le novità per i frontalieri Italia Svizzera

Il panorama fiscale per i Frontalieri Italia Svizzera sta vivendo una fase di profonda e strutturale trasformazione. Se l’entrata in vigore del Nuovo Accordo fiscale tra Roma e Berna ha tracciato una linea di demarcazione netta tra i cosiddetti vecchi e nuovi lavoratori oltre confine, le recenti risposte interpretative dell’Agenzia delle Entrate stanno definendo nel dettaglio l’applicazione pratica delle regole sul campo. L’ultimo tassello di questo mosaico normativo, di fondamentale importanza per migliaia di lavoratori e imprese, scioglie un dubbio interpretativo rimasto a lungo in sospeso: la sede legale o amministrativa del datore di lavoro può trovarsi al di fuori del perimetro geografico di confine?

La presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate è arrivata con la risposta all’interpello n. 126/2026, mettendo la parola fine alle incertezze e sancendo un principio chiaro: a governare lo status fiscale del lavoratore è il luogo in cui viene fisicamente prestata l’attività, e non l’indirizzo dell’ufficio in cui risiede la governance aziendale.

Frontalieri Italia Svizzera, il caso specifico

Per comprendere la portata della decisione, è utile analizzare il caso concreto sottoposto all’attenzione dei tecnici del Fisco. Il quesito è stato sollevato da una lavoratrice fiscalmente residente in Svizzera, per la precisione in un comune di confine del Canton Ticino, inquadrata come informatrice scientifica del farmaco per conto di una società con sede legale in Veneto.

La professionista, svolgendo l’intero volume della propria attività lavorativa sul territorio della Regione Lombardia (dunque nella fascia dei 20 km dal confine elvetico) e rientrando quotidianamente al proprio domicilio in Svizzera, si è definita una frontaliera al contrario.

Il dubbio sollevato riguardava la legittimità di accedere alle tutele e al regime fiscale agevolato previsto dall’Accordo del 2020 (ratificato dalla Legge n. 83/2023), nonostante il proprio datore di lavoro avesse il quartier generale stabilito in una regione italiana totalmente estranea alla mappa delle aree di frontiera.

Il verdetto del Fisco: contano i piedi, non la sede legale

L’Agenzia delle Entrate ha sposato integralmente l’interpretazione della contribuente, chiarendo che la sola circostanza che la sede del datore sia ubicata fuori dall’area di frontiera non impedisce l’applicazione del regime speciale.

Analizzando il testo letterale dell’Articolo 2, lettera b) dell’Accordo internazionale, i requisiti legati alla figura datoriale risultano infatti molto ampi. La norma richiede esclusivamente che l’attività di lavoro dipendente sia svolta nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per:

un datore di lavoro residente;

una stabile organizzazione;

una base fissa di detto altro Stato.

Non viene posto alcun vincolo geometrico o chilometrico alla sede legale dell’impresa. Di conseguenza, se un’azienda ha la sede centrale a Zurigo, a Berna, a Milano o a Venezia, questo elemento resta del tutto neutrale. Ciò che il Fisco va a verificare è la sussistenza della triplice condizione che definisce lo status dei Frontalieri Italia Svizzera, che riassumiamo nella seguente tabella.

Requisito Condizione applicativa Residenza Il lavoratore deve risiedere in un comune situato entro i 20 km dal confine Luogo di lavoro La prestazione deve avvenire fisicamente nell’area di frontiera (es. Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Bolzano per l’Italia; Ticino, Grigioni, Vallese per la Svizzera) Pendolarismo È obbligatorio il rientro quotidiano al domicilio principale nello Stato di residenza

Vecchi e nuovi frontalieri: la mappa delle regole

Questo chiarimento si innesta in un quadro che vede i contribuenti divisi in due binari fiscali paralleli, a seconda della data di inizio dell’attività lavorativa oltreconfine.

I vecchi frontalieri

Rientrano in questo sotto-regime i lavoratori che hanno lavorato in Svizzera almeno un giorno tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 per un datore di lavoro nell’area di frontiera elvetica. Per loro, l’accordo transitorio garantisce il mantenimento del vecchio regime di favore: tassazione esclusiva alla fonte in Svizzera e totale esenzione Irpef in Italia sul reddito da lavoro dipendente, un diritto che permane anche in caso di cambio di azienda, purché non vi siano interruzioni nel rapporto di lavoro superiori a 12 mesi.

I nuovi frontalieri

Per chiunque sia stato assunto a partire dal 18 luglio 2023, si applica invece il meccanismo della tassazione concorrente. La Svizzera applica un prelievo alla fonte ridotto al 80% dell’imposta ordinaria. Successivamente, il lavoratore ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, dove l’intero ammontare viene sottoposto a tassazione Irpef.

Al fine di mitigare l’impatto fiscale sui nuovi ingressi, la legge italiana prevede una franchigia di esenzione pari a 10.000 euro, la deducibilità totale dei contributi previdenziali obbligatori svizzeri (come AVS e LPP) e il riconoscimento di un credito d’imposta per evitare la doppia imposizione, scomputando quanto già trattenuto a monte dalle autorità elvetiche.

Il monitoraggio dello smart working: è utile ricordare che nel contesto post-accordo, la flessibilità del telelavoro per i frontalieri fiscali è regolata dal limite massimo del 25% dell’orario di lavoro complessivo. Superare questa soglia significa perdere istantaneamente lo status di frontaliere, con il rischio di vedere l’intero reddito riattirato sotto la tassazione ordinaria domestica senza le tutele dell’Accordo.

Perché la risposta n. 126 è una rivoluzione per il mercato del lavoro

La precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 126/2026 elimina una barriera invisibile che rischiava di ingessare la mobilità e le assunzioni nelle zone di confine. Moltissime multinazionali, grandi catene di distribuzione, istituti bancari o colossi del farmaceutico gestiscono la contrattualistica e le paghe tramite le proprie sedi centrali posizionate nelle grandi metropoli finanziarie, geograficamente distanti dalle dogane.

Garantire che un cittadino residente nella fascia di confine possa lavorare sul territorio di frontiera mantenendo i diritti fiscali agevolati dei Frontalieri Italia Svizzera, a prescindere da dove l’azienda stampi la busta paga, rappresenta una boccata d’ossigeno per l’occupazione locale. La flessibilità del datore di lavoro “fuori perimetro” non è più un ostacolo, ma una risorsa perfettamente integrata nel perimetro doganale.