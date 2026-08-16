La Tari deve essere pagata anche per il posto auto allo scoperto? No, ma è necessario chiederne l'esenzione direttamente in Comune

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire la Tari dei posti auto allo scoperto

Il tema della Tari (tassa sui rifiuti) applicata al posto auto scoperto rappresenta uno dei punti di maggiore attrito tra contribuenti e amministrazioni comunali. Se da un lato la normativa nazionale di principio sembra orientata a tutelare i proprietari di aree esterne adibite a pertinenza residenziale, dall’altro la giurisprudenza della Corte di Cassazione e le prassi applicative degli uffici tributari locali tracciano un quadro decisamente più complesso.

Capire quando l’imposta sia effettivamente dovuta, quali siano i presupposti per richiederne l’esenzione e come agire in caso di un avviso di accertamento illegittimo è fondamentale per evitare di versare somme non dovute o, al contrario, di incorrere in sanzioni per omessa dichiarazione.

Tari: la Legge 147/2013

Per comprendere la disciplina della Tari applicata agli spazi di sosta all’aperto è necessario muovere dalla norma istitutiva del tributo. La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) disciplina al comma 641 dell’articolo 1 il presupposto impositivo della Tari:

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Dal testo della legge emergono chiaramente due concetti fondamentali:

regola generale di esclusione . Le aree scoperte che svolgono una funzione accessoria o pertinenziale rispetto a un immobile abitativo principale (come il giardino, il cortile o, appunto, il posto auto scoperto) sono escluse dal calcolo della superficie tassabile;

. Le aree scoperte che svolgono una funzione accessoria o pertinenziale rispetto a un immobile abitativo principale (come il giardino, il cortile o, appunto, il posto auto scoperto) sono escluse dal calcolo della superficie tassabile; eccezione delle aree operative. Restano invece soggette al tributo le aree scoperte definite operative, vale a dire quelle utilizzate per lo svolgimento di un’attività economica, commerciale o professionale (si pensi ai parcheggi a pagamento, alle aree di sosta aziendali o agli stalli riservati ai clienti di un’attività).

Alla luce della sola formulazione letterale del comma 641, un posto auto scoperto a servizio della prima o della seconda casa non dovrebbe scontrarsi con l’applicazione della Tari. Tuttavia, l’interpretazione concreta della norma richiede di fare i conti con l’orientamento consolidato dei giudici di legittimità.

La presunzione di idoneità a produrre rifiuti

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione si è pronunciata a più riprese sui contenziosi nati tra cittadini e Comuni in materia di tributi locali. L’orientamento prevalente della Suprema Corte (confermato anche da pronunce recenti come l’ordinanza n. 15051 del 19 maggio 2026) ha ristretto notevolmente il perimetro di applicazione automatica dell’esenzione.

Secondo i giudici di legittimità, il principio cardine che governa la Tari è quello della potenziale idoneità alla produzione di rifiuti.

La presunzione d’imposta

La Cassazione sostiene che qualsiasi area frequentata dall’uomo o utilizzata per la sosta e il transito di veicoli a motore debba presumersi, fino a prova contraria, idonea a generare rifiuti. Nel caso specifico del posto auto scoperto, la presenza dei veicoli comporta la potenziale produzione di residui di diversa natura: da frammenti di materiale a piccoli scarti, fino ai residui derivanti dalle operazioni di pulizia o manutenzione del mezzo.

L’onere della prova e l’obbligo dichiarativo

Il punto di svolta nelle decisioni della Cassazione riguarda l’onere della prova, che viene posto interamente a carico del contribuente.

Per beneficiare dell’esclusione o dell’esenzione dalla Tari sul posto auto scoperto, non basta che l’area sia oggettivamente priva di coperture. Il cittadino deve dimostrare che l’area ha natura pertinenziale non operativa e deve aver adempiuto a uno specifico obbligo formale: l’inserimento dell’esenzione nella dichiarazione Tari originaria o di variazione presentata al Comune.

In assenza di una formale dichiarazione in cui si attesti la natura dell’area e la sua inidoneità a produrre rifiuti, il Comune è legittimato a presumere la tassabilità dello stallo di sosta e a emettere i relativi avvisi di pagamento o di accertamento.

Requisiti per non pagare la Tari sul posto auto scoperto

Per poter legittimamente sostenere la non dovutezza del tributo ed evitare che il Comune applichi la Tari sulla superficie dello stallo, devono coesistere precisi requisiti di carattere sia tecnico-strutturale che amministrativo.

Requisito Descrizione e dettagli Natura pertinenziale residenziale Il posto auto scoperto deve essere legato da un vincolo di subordinazione o servizio ad un’abitazione principale o secondaria (categoria catastale C/6 o area privata scoperta) Assenza di operatività L’area non deve essere impiegata per attività d’impresa, scopi commerciali, locazioni brevi a terzi o stallo merci Assenza di impianti e utenze Il posto auto deve essere del tutto privo di allacciamenti autonomi alle reti di forniture pubbliche (acqua, luce, gas, scarichi) che possano far presupporre una presenza umana continuativa Completezza della dichiarazione Tari L’immobile e la relativa pertinenza devono essere stati denunciati all’Ufficio Tributi indicando espressamente le caratteristiche di area scoperta non tassabile

Come tutelarsi: dalla dichiarazione al ricorso al Comune

Se il Comune invia una richiesta di pagamento o un avviso di accertamento relativo alla Tari per il posto auto scoperto, la procedura per tutelare i propri diritti si articola in tre fasi principali.

Presentazione della dichiarazione di variazione

Se lo stallo scoperto non è mai stato censito correttamente presso l’Ufficio Tributi del Comune, il primo step consiste nel presentare un modello di dichiarazione di variazione Tari. Nel modulo occorre specificare la metratura dello stallo, allegare la planimetria catastale e richiedere formale esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 641 della Legge 147/2013, dichiarando l’assenza di utenze e la natura pertinenziale dell’area.

Istanza di annullamento in autotutela

Nel caso in cui l’amministrazione comunale abbia già notificato una cartella di pagamento o un avviso di accertamento per anni pregressi, è possibile inoltrare un’istanza di annullamento in autotutela:

modalità d’invio . Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R indirizzata al Settore Tributi del Comune;

. Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R indirizzata al Settore Tributi del Comune; contenuto . L’istanza deve ricostruire la natura dell’immobile, citare il comma 641 dell’art. 1 L. 147/2013 e allegare le prove fotografiche, la visura catastale e la prova dell’assenza di allacciamenti;

. L’istanza deve ricostruire la natura dell’immobile, citare il comma 641 dell’art. 1 L. 147/2013 e allegare le prove fotografiche, la visura catastale e la prova dell’assenza di allacciamenti; avvertenza fondamentale. L’invio dell’istanza in autotutela non sospende i termini di legge per l’impugnazione giudiziale. Pertanto, la pendenza dell’autotutela non prolunga la scadenza per adire le vie legali.

Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se il Comune rifiuta la richiesta di autotutela o non fornisce risposta in tempi utili, il contribuente può proporre ricorso formale dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado (ex Commissione Tributaria Provinciale):

termini . Il ricorso deve essere notificato al Comune ed iscritto a ruolo entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento;

. Il ricorso deve essere notificato al Comune ed iscritto a ruolo entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento; assistenza tecnica. Per i contenziosi di valore inferiore o uguale a 3.000 euro, il cittadino può agire in giudizio personalmente, senza l’obbligo di avvalersi di un avvocato, di un commercialista o di un tributarista (anche se la consulenza di un professionista rimane raccomandata alla luce del rigore mostrato dalla Cassazione in materia probatoria).

Considerazioni finali

La gestione della Tari sul posto auto scoperto richiede un approccio preventivo e rigoroso. Per evitare contenziosi con il Fisco locale, la strategia più efficace consiste nel verificare la propria posizione dichiarativa presso gli uffici comunali, accertandosi che la superficie degli spazi esterni scoperti sia stata registrata con la corretta indicazione della destinazione d’uso e delle condizioni di esenzione previste dalla legge.