Binance, l’Europa cala il sipario: stop operatività dal 1° luglio

Stop imposto dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal MiCA. Cosa devono fare i clienti dell'exchange e quali garanzie hanno di conservare i propri capitali

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iStock Criptovalute: rischi e consigli per tutelarsi

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, interromperà i suoi servizi ordinari per i clienti residenti in Italia e in altri Paesi europei a partire dal 1° luglio 2026. La notizia, arrivata tramite comunicazioni ufficiali inviate via e-mail agli utenti, segna un punto di svolta cruciale per il panorama crypto europeo. Ma cosa ha causato l’interruzione e cosa possono fare ora gli utenti?

Le motivazioni: la stretta della regolamentazione MiCA

La sospensione delle attività non è dovuta a problemi finanziari dell’exchange, ma all’entrata in vigore definitiva della nuova cornice normativa dell’Unione Europea, nota come MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Con la fine del periodo di transizione fissata proprio per il 1° luglio 2026, per operare sul suolo europeo è diventato obbligatorio possedere una licenza come CASP (Crypto-Asset Service Provider).

Binance non è riuscita a ottenere l’autorizzazione in tempo utile per l’Italia ed il resto d’Europa, avendo dovuto affrontare forti barriere regolamentari, che hanno reso di fatto illegale l’erogazione dei suoi servizi ordinari dal prossimo mese, ed essendo stata costretta a ritirare la domanda presso la Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) dopo mesi di trattative infruttuose.

“Abbiamo preso questa decisione dopo un’attenta valutazione dello stato e delle tempistiche del processo in Grecia, ponendo al centro gli interessi dei nostri utenti”, ha spiegato la società in una nota, ricordando “per molti mesi, Binance ha collaborato in modo costruttivo e in buona fede con l’HCMC. Tuttavia, in assenza di una decisione formale e con la fine del periodo di transizione MiCA, abbiamo preso la prudente decisione di procedere in modo da offrire maggiore chiarezza agli utenti e consentirci di continuare a perseguire un percorso conforme e a lungo termine in Europa”.

Le rassicurazioni di Binance

Binance ha voluto rassicurare con fermezza la propria clientela in merito alla sicurezza dei capitali. La società ha chiarito che i fondi degli utenti non andranno persi e rimangono interamente protetti e coperti integralmente dalle riserve dell’exchange. L’interruzione riguarda l’erogazione dei servizi di trading e investimento, non la custodia dei beni.

Inoltre, i vertici dell’azienda hanno confermato la centralità del mercato europeo nelle loro strategie future: Binance è attivamente al lavoro per richiedere e ottenere la licenza MiCA in un altro Paese dell’UE (con forti indiscrezioni che puntano sulla Francia), con l’obiettivo di poter tornare a offrire in modo pienamente legale i propri servizi regolamentati nei prossimi mesi.

Cosa succede dal 1° luglio: l’impatto sui servizi

Dal 1° luglio l’operatività ordinaria su Binance verrà congelata. Di seguito l’impatto sui principali strumenti:

Nuove registrazioni e Marketing: Saranno completamente bloccati l’onboarding di nuovi clienti e le campagne pubblicitarie

Trading Spot e ordini: Non sarà più possibile effettuare nuovi ordini. Gli ordini Limit aperti verranno cancellati. Quelli già attivi avranno una finestra di tolleranza di sole 48 ore prima di essere liquidati d’ufficio.

aperti verranno cancellati. Quelli già attivi avranno una finestra di tolleranza di sole 48 ore prima di essere liquidati d’ufficio. Earn e Staking: Tutte le sottoscrizioni (sia flessibili che vincolate) verranno interrotte. I fondi saranno sbloccati e riaccreditati sul wallet Spot degli utenti, sebbene le tempistiche di sblocco (redemption) del protocollo potrebbero richiedere alcuni giorni.

Convert: La funzione di conversione rapida rimarrà attiva esclusivamente per scambiare crypto verso Euro (EUR) e USDC (stablecoin conforme).

Le opzioni per i clienti

Per evitare di trovarsi con l’operatività bloccata, gli utenti italiani devono agire tempestivamente seguendo alcune opzioni: