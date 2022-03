Cartelle esattoriali, più tempo per pagare le rate: le nuove date

Tra le novità , oltre al nuovo calendario per la riscossione, c’è anche la nuova possibilità di rientrare tra i beneficiari dei vantaggi della definizione agevolata per chi ha saltato le rate 2020.

Un emendamento al decreto Sostegni ter ha dato il via libera alla riapertura dei termini di pagamento delle rate scadute di rottamazione ter e saldo stralcio. Ad aver diritto a una nuova possibilità di pagare sono 532mila debitori, i cui debiti ammonterebbero a un totale di 2,45 miliardi di euro, per una media di 4.605 euro .

Rottamazione ter, le nuove date

La proroga della rottamazione ter e del saldo e stralcio introduce il calendario con le nuove scadenze per saldare i propri debiti con il fisco senza decadere dai benefici previsti dalla definizione agevolata per le rate scadute nel 2020 e nel 2021. Inoltre, vengono spostati anche i termini per i versamenti delle rate in scadenza nel 2022. Ecco quali sono le nuove scadenze per rottamazione ter e saldo e stralcio:

Sono tre le scadenze degli arretrati di rottamazione ter e saldo e stralcio:

entro il 2 maggio (perché il 30 aprile è sabato e il 1° maggio è festivo) vanno pagate le rate 2020;

(perché il 30 aprile è sabato e il 1° maggio è festivo) vanno pagate le rate 2020; entro il 1° agosto (il 31 luglio è domenica) le rate inizialmente dovute nel 2021;

(il 31 luglio è domenica) le rate inizialmente dovute nel 2021; entro il 30 novembre tutte le rate del 2022.

Valgono sempre i cinque giorni di tolleranza successivi alla scadenza per saldare il conto. Per chi non rispetta le scadenze decade il piano di definizione agevolata e salta la rateazione: in pratica, si troverà a dover pagare tutto il debito residuo, a cui poi si torneranno a sommare anche sanzioni e interessi.

Rottamazione ter e saldo e stralcio, stop alle azioni esecutive

L’emendamento al decreto Sostegni ter prevede anche l’estinzione delle procedure esecutive attivate in seguito alla decadenza dalla rottamazione e al saldo e stralcio delle cartelle. Negli ultimi tre mesi, i contribuenti decaduti dalla pace fiscale sono stati chiamati a saldare i propri debiti maggiorati degli interessi e delle sanzioni.

Le somme eventualmente già versate fino al 27 gennaio (quando è entrato in vigore il decreto Sostegni ter) restano definitivamente acquisite.

