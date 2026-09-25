Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Il rimborso delle spese della RSA è completamente esentasse

Il perimetro dei benefit concessi dalle aziende si arricchisce di un tassello fondamentale, capace di coniugare il sostegno economico alle famiglie con una sensibile semplificazione burocratica. Quando si parla di supporto ai dipendenti che affrontano la cura dei propri cari, le misure di protezione sociale rappresentano uno degli strumenti più apprezzati nel panorama retributivo moderno. In questo contesto, l’integrazione tra la disciplina del welfare aziendale e le spese di ricovero per anziani o persone non autosufficienti ha recentemente ottenuto un chiarimento decisivo da parte dell’amministrazione finanziaria, destinato a sciogliere qualsiasi dubbio operativo sui rimborsi Rsa.

Con la risposta all’interpello n. 163 del 14 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito in modo definitivo la portata delle norme fiscali applicabili al rimborso delle rette versate alle strutture residenziali per l’assistenza dei genitori anziani, garantendo la totale esenzione dal prelievo Irpef e contributivo anche quando il genitore non convive con il figlio lavoratore.

Welfare aziendale e rimborsi Rsa: il regime speciale del Tuir

Per comprendere la portata innovativa del parere fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 163/2026, occorre analizzare la struttura con cui la legislazione tributaria nazionale tratta le erogazioni del datore di lavoro. In linea generale, l’articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) sancisce il principio di onnicomprensività: qualsiasi somma, valore o servizio percepito in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile.

A questa regola generale si affiancano tuttavia le deroghe contenute nel medesimo articolo. In particolare, la lettera f-ter) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 dello stesso Tuir.

Nonostante la chiarezza della finalità sociale, la definizione di quali parenti potessero essere inclusi in questa tutela aveva generato rilevanti incertezze applicative negli ultimi mesi.

Il nodo del D.Lgs. 192/2025 e il corto circuito sulla convivenza

L’origine del dubbio interpretativo nasceva dall’intervento operato dal Decreto Legislativo n. 192/2025, entrato in vigore a dicembre 2025. Tale provvedimento aveva ridefinito il comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir, stabilendo che, nei casi in cui le norme fiscali facevano riferimento ai familiari indicati nell’articolo 12, la qualifica di familiare per i parenti diversi da coniuge e figli (come quelli elencati dall’articolo 433 del Codice Civile, tra cui i genitori) richiedesse obbligatoriamente la convivenza con il dipendente o la percezione di un assegno alimentare.

Questa formulazione aveva creato un evidente corto circuito operativo nei piani di welfare:

se un genitore anziano viene ricoverato presso una Residenza Sanitaria Assistenziale (Rsa), la sua dimora abituale diventa la struttura stessa, facendo venir meno la convivenza anagrafica con il figlio dipendente;

l’applicazione rigida del D.Lgs. 192/2025 rischiava quindi di escludere retroattivamente dal beneficio fiscale i rimborsi spesi dai lavoratori per la degenza dei genitori in Rsa nel corso del periodo d’imposta 2025.

Il correttivo con il D.Lgs. 148/2026 e i chiarimenti dell’interpello 163/2026

Per superare queste criticità e impedire che i lavoratori perdessero le agevolazioni già pianificate, il legislatore è intervenuto con il Decreto Legislativo n. 148/2026 (il cosiddetto decreto correttivo Omnibus, approvato nell’agosto 2026).

Il D.Lgs. 148/2026 ha modificato nuovamente il comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir, ripristinando la corretta distinzione tra le diverse tipologie di rinvio normativo:

richiamo ai familiari a carico . Il requisito della convivenza o degli assegni alimentari si applica soltanto quando una disposizione fiscale richiede espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico (ossia con limiti di reddito personale non superiori a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli giovani);

. Il requisito della convivenza o degli assegni alimentari si applica soltanto quando una disposizione fiscale richiede espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico (ossia con limiti di reddito personale non superiori a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli giovani); richiamo generico ai familiari. Quando invece la norma si limita a citare i familiari indicati nell’articolo 12 – come fa l’articolo 51, comma 2, lett. f-ter) per i servizi di assistenza – la tutela opera senza richiedere né la convivenza né il requisito del carico fiscale.

Nella risposta n. 163/2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato ufficialmente questo principio, precisando inoltre che le modifiche apportate dal D.Lgs. 148/2026 hanno efficacia a partire dal periodo d’imposta 2025. Di conseguenza, tutti i rimborsi erogati dalle aziende per la degenza dei genitori non conviventi in Rsa nel 2025 e nel 2026 sono pienamente esenti da Irpef e contributi previdenziali.

Impatto sui piani di welfare aziendale e sulle risorse umane

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello 163/2026 comporta vantaggi immediati per le aziende e per i loro dipendenti:

snellimento delle pratiche burocratiche . Gli uffici HR e i gestori delle piattaforme welfare non sono più tenuti a richiedere certificati di stato di famiglia o attestazioni di residenza comune per approvare la spesa;

. Gli uffici HR e i gestori delle piattaforme welfare non sono più tenuti a richiedere certificati di stato di famiglia o attestazioni di residenza comune per approvare la spesa; tutela del potere d’acquisto . Trattandosi di somme totalmente defiscalizzate e decontribuite, il rimborso erogato corrisponde esattamente al valore netto spettante al lavoratore;

. Trattandosi di somme totalmente defiscalizzate e decontribuite, il rimborso erogato corrisponde esattamente al valore netto spettante al lavoratore; sostegno al caregiving familiare. La misura offre un aiuto concreto ai lavoratori appartenenti alla cosiddetta sandwich generation, spesso schiacciata tra il mantenimento dei figli e i costi elevati per la cura dei genitori anziani.

Come richiedere la prestazione

Per richiedere ed ottenere correttamente i rimborsi Rsa attraverso il conto di welfare aziendale, il lavoratore deve raccogliere e caricare sul portale aziendale la seguente documentazione:

ricevute e fatture di spesa . I documenti fiscali rilasciati dalla struttura assistenziale devono essere intestati al dipendente oppure al genitore anziano;

. I documenti fiscali rilasciati dalla struttura assistenziale devono essere intestati al dipendente oppure al genitore anziano; tracciabilità dei pagamenti . È necessario allegare le ricevute dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, carta di credito o debito, o estratto conto corrente;

. È necessario allegare le ricevute dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, carta di credito o debito, o estratto conto corrente; certificazione dei requisiti del familiare . Deve essere fornita la documentazione sanitaria attestante la non autosufficienza oppure il documento d’identità che certifichi il raggiungimento dell’età avanzata;

. Deve essere fornita la documentazione sanitaria attestante la non autosufficienza oppure il documento d’identità che certifichi il raggiungimento dell’età avanzata; attestazione della tipologia di prestazione. I contratti o i dettagli delle fatture emesse dalla Rsa devono specificare chiaramente che i costi si riferiscono a servizi di degenza, assistenza medica o sociosanitaria.

Una volta completata la documentazione, la richiesta viene inviata direttamente attraverso il portale di welfare e liquidata al lavoratore senza alcuna trattenuta.

Un passo avanti per la protezione sociale sussidiaria

La conferma della non imponibilità a largo raggio per i rimborsi destinati all’assistenza dei familiari anziani dà nuova forza all’istituto del welfare d’impresa. Eliminando cavilli burocratici anacronistici come l’obbligo di residenza comune, il sistema fiscale italiano riconosce la reale dinamica delle famiglie moderne, trasformando le misure aziendali in un pilastro fondamentale per la sostenibilità economica dei servizi di cura sul territorio.