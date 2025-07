ANSA Assegno unico, calano i richiedenti

I primi dati diffusi dall’Inps sulle erogazioni dell’assegno unico per la prima parte del 2025 non sono positivi. Nonostante le misure per aumentare il numero di famiglie che hanno diritto alla misura di sostegno per i figli a carico, i nuclei che effettivamente la ricevono stanno diventando sempre di meno e sono scesi sotto la soglia dei 6 milioni al mese.

Questo ha comportato anche una riduzione degli importi complessivi, nonostante quest’anno siano stati implementati dal Governo diversi aumenti degli importi, con particolare attenzione per le famiglie numerose con tre o quattro figli a carico.

Quando arriva l’assegno unico di luglio 2025

L’assegno unico universale di luglio 2025 verrà versato, per i percettori abituali che hanno già svolto le pratiche in passato e hanno ricevuto almeno il primo pagamento a giugno, entro la metà del mese. Le date che vedranno l’accredito del sussidio per le famiglie con figli a carico saranno quelle tra il 15 e il 18 luglio.

Come ogni mese, il denaro sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dalla famiglia, senza necessità di effettuare alcuna richiesta. Le date cambiano invece per coloro che richiedono, per la prima volta, l’assegno unico nel mese di luglio. Cambiano anche per le famiglie che devono indicare un cambiamento nella composizione del nucleo, come la nascita di un nuovo figlio o la separazione dei genitori.

In questo caso, solitamente, il nuovo importo viene accreditato entro la fine del mese. Per controllare lo stato dell’accredito dell’assegno unico si può accedere al proprio profilo Inps, attraverso una qualunque forma di identità digitale valida e riconosciuta come la Carta d’Identità elettronica (Cie), lo Spid o la Cns.

Le novità del 2025 per l’assegno unico

Il 2025 ha portato diverse novità per l’assegno unico. Da febbraio tutti gli importi sono stati aggiornati all’inflazione, con un aumento dello 0,8%, che ha portato l’assegno massimo ottenibile per figlio a oltre 200 euro al mese.

Il Governo Meloni ha introdotto inoltre anche alcune maggiorazioni specifiche per le famiglie numerose, nell’ottica sia di aiutare questi nuclei, sia di tentare di stimolare un aumento delle nascite per combattere la denatalità:

le famiglie con almeno 3 figli e Isee fino a 45.939,56 euro avranno un aumento del 50% per i figli tra 1 e 3 anni;

le famiglie con almeno 4 figli avranno un aumento fisso di 150 euro al mese.

Perché stanno calando gli importi dell’assegno unico

Secondo gli ultimi dati dell’Inps, i primi sei mesi del 2025 hanno fatto segnare un calo delle domande di nuovi assegni unici rispetto al 2024. Questo ha causato una riduzione dei richiedenti dell’assegno e, di conseguenza, anche dei percettori. Per la prima volta durante quest’anno, il numero di famiglie che ha ricevuto l’assegno unico in media ogni mese è calato sotto alla soglia dei 6 milioni, anche se di poco. La riduzione rispetto all’anno precedente è stata dell’1,2%.

Si riducono, nonostante gli aumenti previsti, anche gli importi medi. Una circostanza che però potrebbe essere riconducibile alla data di presentazione dell’Isee, in scadenza proprio a giugno. Anche se l’assegno unico è universale, e quindi tutte le famiglie ne hanno diritto, l’Isee determina infatti quale sarà l’importo per ogni nucleo. Se non viene presentato in tempo, questo si riduce al minimo.