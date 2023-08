Arriva nuovo bonus dal valore totale di 400 milioni: a chi è rivolto

Fonte: 123RF Banconote di euro di diverso taglio

Dal Pnrr sono in arrivo 400 milioni di euro destinati al settore dell’agricoltura per l’ammodernamento delle macchine agricole. Con il decreto direttoriale dello scorso 8 agosto il dicastero guidato dal ministro Francesco Lollobrigida ha definito le modalità e tempistiche entro le quali ogni Regione dovrà emettere il bando per l’erogazione degli incentivi.

A chi è rivolto il bonus macchine agricole

Il cosiddetto ‘bonus macchine agricole’ è destinato alle imprese agro-meccaniche e alle micro e piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni. Si tratta di un contributo in conto capitale pari al 65 per cento dell’importo dei costi di investimento ammissibili, che sale all’80% in caso di richiesta da parte di giovani agricoltori (qui avevamo parlato del bonus carburanti destinato le macchine agricole).

In attesa dei bandi regionali, le imprese che vorranno accedere al contributo, alla data di presentazione della domanda e della richiesta di pagamento, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;

avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge n. 76

del 2020;

del 2020; le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni non devono essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea”

nel caso di investimenti ammessi relativi all’ammodernamento delle macchine agricole, il beneficiario deve impegnarsi a sostituire altro veicolo di proprietà

Le spese ammissibili

Le spese che rientrano nel bonus macchine agricole sono relative ai seguenti investimenti:

a) Supporto all’investimento in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione;

b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;

c) Supporto all’investimento per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle

acque.

Il tetto massimo del contributo riconosciuto alle aziende aventi diritto è pari a 35.000 euro per i punti a) e c), e a 70.000 euro per il punto b).

La misura è finanziata con un fondo da 400 milioni di euro ripartito tra le Regioni tramite decreto del ministero dell’Agricoltra con gli importi elencati qui di seguito:

Abruzzo: 14.686.192,53

Basilicata: 13.277.381,52

Bolzano: 7.779.545,18

Calabria: 22.141.052,34

Campania: 21.262.268,45

Emilia-Romagna: 29.140.843,78

Friuli-Venezia Giulia: 8.074.496,71

Lazio: 23.470.293,13

Liguria: 3.552.584,39

Lombardia: 25.963.839,53

Marche: 12.348.866,53

Molise: 5.559.161,82

Piemonte: 26.526.600,23

Puglia: 47.618.688,91

Sardegna: 30.346.119,46

Sicilia: 44.295.040,94

Toscana: 22.358.979,57

Trento: 5.081.576,29

Umbria: 10.064.056,25

Valle d’Aosta: 1.672.976,19

Veneto: 24.779.436,26

Il decreto del ministero dell’Agricoltura ha stabilito inoltre il cronoprogramma al quale ogni amministrazione regionale si deve attenere per l’emissione dei bandi e l’erogazione dei contributi agli aventi diritto: