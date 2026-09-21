Deduzione dei costi dal 20% al 100% e detrazione Iva al 40% o 100%: quanto si risparmia dipende dall'uso del veicolo e dal tipo di attività

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire le imposte sulle auto aziendali

Gestire la flotta vetture o acquistare un veicolo da destinare all’attività professionale rappresenta uno dei passaggi finanziari più delicati per imprese, ditte individuali e liberi professionisti. L’inserimento di una vettura tra i beni dell’attività garantisce indubbi vantaggi operativi, ma sul piano puramente fiscale la normativa italiana prevede una disciplina stringente, caratterizzata da aliquote differenziate, tetti massimi di spesa ed eccezioni legate all’effettivo utilizzo del mezzo.

Comprendere come si articolano la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi (Irpef ed Ires) e la detraibilità dell’Iva sulle auto aziendali è indispensabile per ottimizzare il carico fiscale, pianificare correttamente gli investimenti ed evitare contestazioni in sede di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Auto aziendale, la distinzione cruciale sul tipo di utilizzo

L’impalcatura fiscale che regola la deduzione dei costi di trasporto aziendali e professionali affonda le sue radici nell’articolo 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ossia il Dpr n. 917/1986. Per quanto riguarda invece l’Imposta sul Valore Aggiunto, il riferimento di legge principale è costituito dall’articolo 19-bis del Dpr n. 633/1972.

Per determinare l’impatto fiscale di un veicolo, il legislatore non guarda solo al modello o alla cilindrata, ma si basa essenzialmente sul principio dell’inerenza e sulla modalità di impiego del mezzo. Si individuano quattro grandi macro-categorie:

uso esclusivamente strumentale o ad uso pubblico;

uso promiscuo concesso in uso continuativo ai dipendenti;

veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;

uso non esclusivo (il classico uso promiscuo da parte di liberi professionisti o imprese).

Deducibilità dei costi: le aliquote e i tetti massimi del Tuir

Ai fini delle imposte dirette, la percentuale di deducibilità dei costi – che comprende l’ammortamento dell’acquisto, i canoni di leasing o noleggio a lungo termine, le spese di manutenzione, l’assicurazione e il carburante – varia fortemente a seconda del soggetto fiscale e dell’inquadramento del veicolo.

Uso non esclusivo per imprese e liberi professionisti (20%)

È la casistica più frequente per i liberi professionisti iscritti ad albi, i titolari di partita Iva individuale e le aziende che acquistano vetture non assegnate in modo specifico. In questa ipotesi, l’articolo 164 del Tuir stabilisce una deducibilità limitata al 20% delle spese sostenute.

A questa percentuale ridotta si affianca un limite massimo al valore su cui calcolare l’ammortamento o i canoni di leasing:

limiti per l’acquisto . Il tetto massimo di costo fiscalmente rilevante è fissato a 18.075,99 euro per le automobili (e a 3.615,20 euro per i motocicli). Ciò significa che se un professionista acquista un’auto da 40.000 euro, il 20% di deduzione si applicherà soltanto sul limite massimo di 18.075,99 euro;

. Il tetto massimo di costo fiscalmente rilevante è fissato a 18.075,99 euro per le automobili (e a 3.615,20 euro per i motocicli). Ciò significa che se un professionista acquista un’auto da 40.000 euro, il 20% di deduzione si applicherà soltanto sul limite massimo di 18.075,99 euro; limiti per il noleggio a lungo termine. Per i canoni di locazione e noleggio, la quota capitale deducibile al 20% è bloccata a un massimo di 3.615,20 euro all’anno.

Auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti (70%)

Quando l’impresa assegna una vettura a un lavoratore dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta (ovvero per almeno 181 giorni nell’arco dell’anno solare), il regime fiscale diventa decisamente più favorevole. In questo caso la deducibilità sale al 70% per tutti i costi relativi al mezzo.

La particolarità di questa soluzione risiede nel fatto che non si applicano i limiti massimi sul costo di acquisto previsti per i professionisti: la deduzione del 70% si calcola sull’intero ammontare della spesa sostenuta dall’azienda. Contestualmente, la concessione del veicolo genera un fringe benefit in capo al dipendente, tassato direttamente in busta paga secondo le tabelle Aci relative ai costi chilometrici.

Agenti e rappresentanti di commercio (80%)

In virtù dell’essenzialità del mezzo di trasporto nell’esercizio dell’attività d’impresa, la legge riconosce agli agenti di commercio e ai rappresentanti una disciplina agevolata:

la deducibilità dei costi complessivi sale all’ 80% ;

complessivi sale all’ ; il limite massimo sul costo d’acquisto dell’autovettura su cui calcolare l’ammortamento viene elevato a 25.822,84 euro;

per il noleggio a lungo termine, il tetto annuale per i canoni di locazione sale a 5.164,57 euro.

Uso esclusivamente strumentale o pubblico (100%)

La deducibilità integrale al 100% è riservata a casistiche tassative. Rientrano in questo ambito i veicoli senza i quali l’attività d’impresa non potrebbe letteralmente essere esercitata (come i veicoli delle scuole guida, le auto da noleggio con o senza conducente, i taxi) oppure gli autocarri con massa superiore a 35 quintali e i mezzi speciali. L’inerenza deve essere assoluta e dimostrabile in sede di verifica fiscale.

Detraibilità dell’Iva: quando si recupera l’imposta

La gestione dell’Imposta sul Valore Aggiunto applicata all’acquisto, al noleggio e ai costi di gestione delle auto aziendali segue regole parallele, dettate dall’articolo 19-bis del Dpr 633/1972.

Tipologia di utilizzo/categoria Deducibilità costi (Tuir) Detraibilità Iva Tetto max acquisto (imposte dirette) Uso esclusivamente strumentale/pubblico 100% 100% Nessun limite Agenti e rappresentanti di commercio 80% 100% 25.822,84 euro Uso promiscuo ai dipendenti (≥ 181 gg) 70% 40% (100% se riaddebitato con Iva) Nessun limite Uso non esclusivo (professionisti/imprese) 20% 40% 18.075,99 euro

Cosa si evince dal quadro normativo:

detrazione ordinaria al 40% . Si applica a tutti i veicoli a uso promiscuo e non esclusivo. L’Iva applicata sui carburanti, sui tagliandi, sui pezzi di ricambio e sui canoni di leasing/noleggio si detrae al 40%. La quota rimanente del 60% di Iva non detraibile non va perduta del tutto: viene capitalizzata sul costo del bene o del servizio, aumentando l’importo complessivo su cui calcolare la deduzione ai fini Irpef/Ires;

. Si applica a tutti i veicoli a uso promiscuo e non esclusivo. L’Iva applicata sui carburanti, sui tagliandi, sui pezzi di ricambio e sui canoni di leasing/noleggio si detrae al 40%. La quota rimanente del 60% di Iva non detraibile non va perduta del tutto: viene capitalizzata sul costo del bene o del servizio, aumentando l’importo complessivo su cui calcolare la deduzione ai fini Irpef/Ires; detrazione integrale al 100%: spetta agli agenti di commercio, ai veicoli ad uso esclusivamente strumentale e nei casi in cui l’utilizzo promiscuo ai dipendenti preveda il riaddebito al lavoratore di un corrispettivo soggetto ad Iva pari almeno al valore del fringe benefit.

Obbligo di tracciabilità e regole per i carburanti

Per poter beneficiare della deducibilità delle spese relative ai carburanti e della relativa detrazione Iva, il legislatore ha introdotto da tempo paletti rigorosi in materia di pagamenti.

L’abrogazione della vecchia scheda carburante ha determinato che tutti i rifornimenti dedicati alle auto aziendali debbano essere effettuati inderogabilmente tramite strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito, carte prepagate o carte carburante aziendali/flotta). I pagamenti in contanti determinano la perdita automatica di qualsiasi beneficio fiscale sia ai fini dell’Iva sia delle imposte sui redditi. Inoltre, l’operazione deve essere sempre certificata da fattura elettronica emessa dal gestore dell’impianto.

La valutazione economica: acquisto, noleggio e mercato km 0

Scegliere come inserire una vettura nel parco mezzi aziendale richiede un bilanciamento attento tra impatto fiscale, flusso di cassa e gestione finanziaria a lungo termine:

acquisto diretto o leasing . Consente di ammortizzare il bene nei limiti del Tuir. Risulta particolarmente vantaggioso quando si intende tenere il veicolo per diversi anni e per gli agenti di commercio che godono di un tetto di deducibilità elevato;

. Consente di ammortizzare il bene nei limiti del Tuir. Risulta particolarmente vantaggioso quando si intende tenere il veicolo per diversi anni e per gli agenti di commercio che godono di un tetto di deducibilità elevato; noleggio a lungo termine (NLT) . È sempre più diffuso tra le Pmi e i professionisti. Consente di racchiudere in un unico canone mensile sia la componente finanziaria sia i servizi (assicurazione, manutenzione, bollo, soccorso stradale). Dal punto di vista contabile, semplifica la gestione del parco macchine e limita le svalutazioni dell’usato;

. È sempre più diffuso tra le Pmi e i professionisti. Consente di racchiudere in un unico canone mensile sia la componente finanziaria sia i servizi (assicurazione, manutenzione, bollo, soccorso stradale). Dal punto di vista contabile, semplifica la gestione del parco macchine e limita le svalutazioni dell’usato; vetture a chilometri zero. Rappresentano un’interessante opportunità d’acquisto. Trattandosi di automobili già immatricolate dalla concessionaria ma mai utilizzate su strada, permettono di accedere a sconti di listino consistenti rispetto al nuovo. Dal punto di vista fiscale, mantengono inalterate tutte le tutele, le aliquote e i tetti massimi di ammortamento previsti per l’acquisto di vetture nuove.

In conclusione, la scelta della formula migliore per la gestione delle auto aziendali non si limita alla preferenza del modello o al risparmio sul prezzo iniziale, ma deve nascere da un’analisi strategica condotta insieme al proprio consulente fiscale, capace di incrociare il regime contabile dell’attività con l’effettivo utilizzo chilometrico e professionale del veicolo.