Arrivano nei supermercati questi biscotti che sono già un successo

Ferrero l’ha rifatto: dopo i Nutella Biscuits il gruppo è tornato a puntare sui biscotti con i Kinder Kinderini. Si tratta di frollini al latte e cacao decorati con faccine, ciascuna delle quali esprime un’emozione. Le faccine, in totale, sono poco meno di una ventina. Il prodotto è pensato per la prima colazione ed è destinato sia al mercato italiano che estero.

Arrivano i Kinder Kinderini

“Non è un semplice biscotto, ma un prodotto che si propone di avere un impatto positivo sul mercato della prima colazione, un momento fatto di rituali che si ripetono mattina dopo mattina, che in Italia vale 6,8 miliardi di euro“, fa sapere Ferrero.

Kinder Kinderini: dove trovarli

Migliaia, già dopo poche ore, i commenti degli utenti sotto al post di lancio sulla pagina Facebook ufficiale di Kinder. La maggior parte dei consumatori approva i nuovi biscotti, mentre un nutrito gruppo di persone domanda dove si possano trovare (segno che la distribuzione al momento è avvenuta a macchia di leopardo). Pochi altri, in conclusione, dichiarano di non avere apprezzato particolarmente.

L’1 ottobre i Kinder Kinderini verranno presentati in un evento in Piazza Gae Aulenti a Milano, ma il prodotto è già disponibile in alcuni supermercati e su alcuni e-commerce.

Nuovi biscotti Kinder prodotti in Basilicata

Il mercato della prima colazione vale in Italia, come detto, 6,8 miliardi. Di tale mercato i biscotti rappresentano circa un terzo dell’intero comparto. La nuova proposta Ferrero si inserisce nel segmento dei biscotti che pesa, in valore assoluto, 1,78 miliardi di euro (al netto dei biscotti all’uovo). Si tratta della categoria che sperimenta la più grande crescita nel breve periodo (+16,3% ). Biscotti (95%), creme spalmabili (88%) e merendine (86%) sono i prodotti maggiormente utilizzati dagli italiani.

I Kinder Kinderini vengono prodotti in Italia nello stabilimento di Balvano (Potenza). Si tratta della stessa sede in cui sono nati i Nutella Biscuits. Le due produzioni vanno dunque a sommarsi. La nuova linea produttiva, sorta da zero, nasce grazie a un investimento di oltre 50 milioni di euro. I primi bozzetti di presentazioni risalgono a oltre 7 anni fa. La produzione dei Kinder Kinderini ha rappresentato anche una buona ricaduta occupazionale: il cantiere ha coinvolto centinaia di lavoratori e la nuova linea produttiva ha portato all’assunzione, con contratti a termine stagionali, di oltre 120 nuovi posti di lavoro, che si vanno ad aggiungere alle stabilizzazioni già recentemente messe in atto.

La linea di produzione dedicata ai Kinder Kinderini è stata studiata e realizzata internamente da Ferrero e si sviluppa su due piani per un totale di circa un 1 km di superficie. Quattro le fasi di produzione: impasto, cottura, decorazione e confezionamento. Ogni singolo biscotto Kinder Kinderini è il risultato di circa 100 minuti di lavorazioni. La decorazione delle “faccine” è stata resa possibile grazie all’installazione di macchinari dotati di sistemi di visione intelligente.

Ferrero continua a incassare consensi: dopo il traguardo di un miliardo di Nutella Biscuits venduti, il gruppo è stato riconfermato nell’elenco delle migliori aziende del mondo secondo Time.