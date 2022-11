Quali sono le scuole superiori migliori d’Italia: le nuove classifiche

Anche quest’anno la Fondazione Agnelli mette a disposizione una guida sulle scuole superiori migliori d’Italia ai tanti studenti di terza media chiamati a decidere sul proprio futuro. Scegliere su quale percorso di studi puntare può diventare un vero e proprio rompicapo e per aiutare le famiglie l’edizione 2022/23 del progetto Eduscopio ha aggiornato le classifiche dei licei e degli istituti tecnici e professionali da Milano a Palermo.

Quali sono le scuole superiori migliori d’Italia: la mappa interattiva

La mappa interattiva sul portale dedicato al progetto Eduscopio mostra le scuole superiori di tutta Italia ordinate sulla base del rendimento al primo anno di Università e del tasso di occupazione.

Le classifiche dei licei tengono conto del rapporto esami sostenuti e media voti, mentre le graduatorie degli istituti tecnici e dei professionali, oltre che dell’inserimento nel mercato del lavoro, anche della coerenza tra percorso di studi e attività svolta (qui abbiamo spiegato perché la scuola italiana è la più stressante al mondo).

Per realizzare questo studio il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati nei tre anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie di tutta Italia (qui avevamo riportato la classifica delle migliori scuole superiori d’Italia del 2020).

Quali sono le scuole superiori migliori d’Italia: Milano

A Milano tra i licei classici si conferma al primo posto il paritario “Sacro Cuore” seguito in seconda posizione dalla scuola statale “Giulio Casiraghi” di Cinisello, con un’altra scuola paritaria, l’”Alexis Carrel”, sul terzo gradino.

I migliori licei scientifici del capoluogo meneghino sono invece il “Leonardo Da Vinci” e l'”Alessandro Volta” con l’istituto di Comunione e Liberazione “Sacro cuore” anche in questo caso sul podio.

Tra gli istituti tecnici economici svetta il partitario “Alessandro Manzoni” per il migliore rendimento nel percorso di studi universitario e il “Regina Mundi” per le migliori opportunità lavorative. Per quanto riguarda gli istituti tecnici tecnologici è invece il “Giulio Natta” a occupare il primo posto per le prospettive accademiche e l'”Enrico Mattei” per quelle lavorative (qui abbiamo parlato della chiusura di 700 istituti in tutta Italia prevista in manovra).

Quali sono le scuole superiori migliori d’Italia: Roma

A guidare la classifica dei licei classici di Roma è il “Giulio Cesare” scalando ben dieci posizioni, seguito da dall'”Augusto” e dal “Torquato Tasso” mentre per i licei scientifici il podio rimane quello del 2021, con l'”Augusto Righi” primo, il “Giovan Battista Morgagni” secondo e terzo il “Camillo Cavour”.

L’istituto tecnico-economico migliore della Capitale è il “Livia Bottardi” per le prospettive universitarie e il “Croce – Aleramo” per quelle lavorative. Gli istituti tecnologici invece il “Boga (Is Ambrosoli)” e il “Michael Faraday” rispettivamente per gli sbocchi universitari e occupazionali.

Quali sono le scuole superiori migliori d’Italia: Torino

A Torino si annoverano tra i licei d’eccellenza il classico “Massimo D’Azeglio” che scalza il “Camillo Benso di Cavour” dalla prima posizione con il “Vincenzo Gioberti” terzo, mentre primo dei licei scientifici è il “Galileo Ferraris” seguito dall'”Altiero Spinelli” e il “Carlo Cattaneo”.

Il miglior istituto tecnico-economico torinese per la classifica Educoscopio è il “Vittorini (IS – Curie Vittorini)” mentre il tecnico-tecnologico in testa è il “Sella – Aalto – La Grange”, entrambi per quanto riguarda il percorso di studi accademico.

Per le migliori possibilità lavorative si piazza primo sempre l’istituto-economico “Vittorini (IS – Curie Vittorini)” e il paritario tecnico-tecnologico “Edoardo Agnelli”.

Quali sono le scuole superiori migliori d’Italia: Napoli

A Napoli guidano la classifica dei licei classici il “Jacopo Sannazaro” seguito al secondo posto dall'”Umberto I” e al terzo dal “Convitto Vittorio Emanuele II”. I licei scientifici migliori sono invece il “Giuseppe Mercalli”, ancora il “Convitto Vittorio Emanuele II” e il “Gian Battista Vico”.

Primo degli istituti tecnico-economici per tasso di occupazione è il paritario “Modigliani”, mentre il “Santa Maria” lo è in ambito tecnologico.

Per gli studenti che vogliono proseguire il percorso di studi l’istituto tecnico-economico partenopeo migliore risulta il “Pagano – Bernini”, mentre il tecnico-tecnologico è il “Della Porta – Porzio”.