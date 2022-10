Prezzi benzina e diesel di nuovo giù: dove conviene fare il pieno

Continua a calare i prezzi dei carburanti. Diesel e benzina, negli ultimi 7 giorni, hanno avuto un andamento al ribasso a causa delle quotazioni dei prodotti raffinati. In particolare è il gasolio, usato per l’autotrasporto e i macchinari industriali, a subire una flessione importante a causa del rallentamento delle attività economica. La crisi economica, l’inflazione e lo spettro della recessione su tutta l’Europa hanno infatti fatto calare la domanda, e dunque i titoli.

Buone notizie insomma per gli automobilisti, meno per tutte le filiere. E quindi, sul medio termine, per tutti i lavoratori e quindi sui consumatori. Tuttavia le scorte del petrolio e dei prodotti raffinati sono a livelli molto bassi. Se la domanda dovesse crescere repentinamente, assisteremmo a un nuovo balzo improvviso dei prezzi di benzina, gasolio, gpl e metano. Intanto vediamo cosa è cambiato alle pompe nell’ultima rilevazione.

I prezzi di benzina e diesel in Italia

Di seguito i prezzi medi di benzina e diesel pubblicati da Staffetta Quotidiana in base a quelli praticati dai gestori e comunicati all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo economico. La rilevazione è stata effettuata su circa 15 mila impianti.

I prezzi di benzina e diesel al self service in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al self service è di 1,701 euro al litro, con una flessione di 2 millesimi.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service per le compagnie è di 1,706 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service delle pompe bianche è di 1,691 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service in autostrada è di 1,798 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service è di 1,890 euro al litro, con una flessione di 1 millesimo.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service per le compagnie è di 1,890 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service delle pompe bianche è di 1,890 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service in autostrada è di 1,974 euro al litro.

I prezzi di benzina e diesel al servito in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al servito è di 1,846 euro al litro, con una flessione di 1 millesimo.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito per le compagnie è di 1,892 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito delle pompe bianche è di 1,753 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito in autostrada è di 2,063 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito è di 2,029 euro al litro, con una flessione di 1 millesimo.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito per le compagnie è di 2,068 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito delle pompe bianche è di 1,949 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito in autostrada è di 2,232 euro al litro.

Quanto costano oggi gli altri carburanti

Staffetta Quotidiana pubblica anche i prezzi di gpl, metano e gnl, tutti al servito.

I prezzi medi del gpl in Italia oggi

Il prezzo medio del gpl è di 0,780 euro al litro, con una flessione di un millesimo.

Il prezzo medio del gpl per le compagnie è di di 0,787 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl alle pompe bianche è di di 0,771 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl in autostrada è di 0,870 euro al litro.

I prezzi medi del metano in Italia oggi

Il prezzo medio del metano è di 2,707 euro al chilo, con una flessione di 5,4 centesimi.

Il prezzo medio del metano per le compagnie è di di 2,848 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano alle pompe bianche è di di 2,594 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano in autostrada è di 3,571 euro al chilo.

I prezzi medi del gnl in Italia oggi

Il prezzo medio del gnl è di 2,926 euro al chilo, con una flessione di 1 centesimo.

Il prezzo medio del gnl per le compagnie è di di 3,032 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl alle pompe bianche è di di 2,851 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl in autostrada è di 2,982 euro al chilo.

La benzina sta iniziando a mancare in alcune zone, come spiegato qua. Nel mentre è stato prorogato lo sconto di 30 centesimi fino al 18 novembre, come anticipato qua. C’è un posto dove conviene fare benzina. Ne abbiamo parlato qua.