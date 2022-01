Furti d’auto in aumento nel 2021: i 10 modelli più rubati in Italia

Come accade ogni anno, nelle settimane finali di dicembre molti enti pubblici, istituti e osservatori di categoria pubblicano i dati relativi ai loro oggetti di studio. Spesso vengono rielaborati o incrociati tra loro, in modo da riuscire a ricavarne delle classifiche che permettono di tracciare un quadro il più completo possibile.

Molte di esse riguardano ambiti e categorie piacevoli e a volte rassicuranti: si va dai migliori ospedali d’Italia alle località più frequentate durante le vacanze, fino ad arrivare alla classifica dei pandori più consumati durante le feste. Di recente però il ministero dell’Interno ha diffuso i numeri del 2021 relativi ad un’attività non proprio meritoria: si tratta dei furti d’auto effettuati durante gli ultimi dodici mesi.

Furti d’auto, le regioni più colpite e le città più pericolose

Il dipartimento di Pubblica Sicurezza – incardinato nel dicastero guidato dalla ministra Luciana Lamorgese – ha elaborato un indice di criminalità per l’anno 2021. Questo grazie hai numeri forniti da sindaci e prefetture delle maggiori città italiane: i dati comunicati dalle amministrazioni locali non riguardano solo i furti d’auto, ma in generale tutti i delitti e i crimini compiuti (o solamente denunciati) con maggiore frequenza.

Anche in questo caso ne è uscita una graduatoria. Ecco le prime 20 posizioni delle province più pericolose del 2021:

Barletta-Andria-Trani Catania Foggia Bari Napoli Roma Brindisi Caserta Palermo Milano Salerno Taranto Torino Siracusa Campobasso Cosenza Latina Lecce Pescara Monza-Brianza

Tornando strettamente ai furti d’auto, è possibile fare un confronto anche tra le regioni. Il primato spetta alla Campania, con il 26% delle macchine rubate su tutto il territorio nazionale. Al secondo posto c’è il Lazio con il 18%, seguito a stretto giro dalla Puglia (17%). In doppia cifra anche la Lombardia e la Sicilia con l’11%.

Furti d’auto, ecco le 10 auto più rubate: la classifica

La relazione prodotta dal Viminale mostra come i veicoli sottratti ai legittimi proprietari siano perlopiù normali automobili di categoria B (oltre 82mila furti), seguite dalle moto (circa 31mila), mentre si scende sotto le 4mila unità per quanto riguarda i suv e i mezzi pesanti.

Per quanto riguarda questi ultimi, la percentuale di recuperi andati a buon fine crolla sotto il 28% (quasi 3 su 4 non vengono ritrovati, in quanto già immessi nei mercati illegali all’estero, soprattutto in Albania, in Croazia, in Serbia e in America Latina), mentre per le altre categorie la percentuale di persone tornate in possesso del proprio bene si attesta attorno al 37%.

Di seguito la classifica delle 10 auto più rubate in Italia nel 2021: