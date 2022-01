Green pass, le 9 attività commerciali esenti: dove non serve

In tanti state scrivendo a QuiFinanza in questi giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 21 gennaio, del decreto che riporta i servizi esenti dall’obbligo di green pass, cioè quei contesti della vita di tutti noi in cui non verrà richiesto il passaporto verde. Il governo Draghi ha infatti esentato alcune attività dall’obbligatorietà del certificato verde: significa che in alcuni casi, esplicitati nel Dpcm, non serve nemmeno aver fatto un tampone per poter accedere.

Quali sono i servizi essenziali e senza obbligo di green pass

Alcune esigenze sono state considerate come prioritarie per i cittadini, e quindi escludibili dal green pass: si tratta di quelle essenziali e primarie della persona, e cioè quelle legate a:

esigenze alimentari e di prima necessità , per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio

esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori

esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili e quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili e quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, e per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Green pass, le attività commerciali dove non vige l’obbligo

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le attività commerciali in cui non è richiesto il green pass, neanche base:

commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto

commercio al dettaglio di prodotti surgelati

commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

commercio al dettaglio di materiale per ottica

commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Nel decreto viene precisato che il rispetto delle misure viene assicurato dai titolari degli esercizi interessati e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Vi rimandiamo qui per tutte le regole relative al mondo del lavoro, sia pubblico che privato. Qui invece tutte le attività in cui è obbligatorio il super green pass dal 10 gennaio, qui le novità dal 20 gennaio per parrucchieri ed estetisti e qui la nuova stretta in vigore dal 1° febbraio.