Ecco le auto ibride migliori e le più vendute in Italia nel 2022

In vista della rivoluzione della mobilità a quattro ruote i modelli a motore completamente elettrico sembra ancora lontani all’orizzonte, perlomeno nel nostro Paese, mentre a farla da padrone sul mercato dell’automotive sostenibile sono le automobili ibride. Questo tipo di vettura rappresenta l’anello mancante nell’evoluzione verso le emissioni zero, combinando il motore a benzina o diesel, con una seconda o più unità elettriche alimentate a batteria.

Ecco le auto ibride più vendute in Italia nel 2022: la Kia Niro

Tra i modelli di ibride in Italia, una delle più apprezzata nel 2022 è stata la Kia Niro. Il crossover della casa automobilistica coreana ha fatto il suo debutto sul mercato nel 2013 ed è arrivata oggi alla seconda generazione.

La Kia Niro è ritenuta delle auto più versatili, tecnologiche e sostenibilie in commercio, riconoscimenti che nel 2016 le sono valsi la conquista del Guinnes World Record nei consumi da Los Angeles a New York, con una media di 32,5 km/l ed è in corsa per la vittoria del premio di Auto dell’Anno, previsto il prossimo gennaio 2023.

È disponibile sia con motore full-hybrid, ibrido plug-in e anche completamente elettrica, a partire da 30.500 euro.

Altro totem tra le ibride è la nuova Honda Civic (FL5), anticipata nel 2021 ma presentata nel 2022, con il sistema originale “e:HEV”, brevettato dalla stessa casa giapponese.

Nonostante i 184 cavalli consuma meno del precedente 1.0 3 cilindri a benzina, con medie prossime ai 19/20 km al litro. Il prezzo di base è di 34.300 euro.

Apripista dell’attuale tecnologia ibrida, con i primi modelli sviluppati dalla fine degli anni ’90, la Toyota si è distinta quest’anno con la sua Corolla Cross, un suv/crossover alimentato da due unità elettriche abbinate al motore, per una potenzia totale di 199 CV e quasi 20 km al litro di consumi. Prezzo di basa 38mila euro (qui avevamo spiegato tutti i vantaggi delle auto ibride).

A conquistare un posto tra le full-hybrid migliori anche la Plug-in Hybrid della Ferrari. Dopo il primo esperimento di ibrida con l’hypercar SF90, il Cavallino si è evoluto con la supercar Ferrari 296 GTB da ben 830 Cv di potenza, 663 a carico del motore termico e 167 di quello a batteria.

La prestazione si concretizza in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, fino ad una velocità massima di 330 km/h, per un peso di soli 1.470 kg (qui le auto che non potranno più circolare nel 2023 secondo il decreto Milleproroghe).

Le auto ibride più venduta in Italia nel 2022

Se sopra abbiamo descritto i modelli ibridi che spiccano di più in questo 2022, di seguito la classifica di vendita delle auto ibride in Italia durante l’ultimo anno:

Fiat Panda – 83.999 immatricolazioni Lancia Ypsilon – 33.351 immatricolazioni Ford Puma – 25.363 immatricolazioni Fiat 500 – 25.353 immatricolazioni Toyota Yaris Cross – 23.892 immatricolazioni Toyota Yaris – 19.622 immatricolazioni Nissan Qashqai – 11.541 immatricolazioni Kia Sportage – 11.289 immatricolazioni Hyundai Tucson – 9.458 immatricolazioni Renault Captur – 8.618 immatricolazioni

Dall’inizio dell’anno sono state acquistate in totale 417.932 auto ibride, mild hybrid e full hybrid. Meno vendute le ibride plug-in PHEV con 62.470 unità immatricolate nel 2022, soprattutto per il prezzo più elevato. Questa la classifica delle ibride plug-in più vendute in Italia quest’anno:

Jeep Compass – 10.002 immatricolazioni Jeep Renegade – 7.130 immatricolazioni Lynk&CO 01 – 3.995 immatricolazioni Volvo XC40 – 3.222 immatricolazioni BMW X1 – 2.412 immatricolazioni Peugeot 3008 – 1.699 immatricolazioni Audi Q3 – 1682 immatricolazioni Renault Captur – 1.622 immatricolazioni Cupra Formentor – 1.564 immatricolazioni Mercedes-Benz GLE – 1.495 immatricolazioni