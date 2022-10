La banca che premia i dipendenti: aumento in busta paga, quanto vale

Al giorno d’oggi il mondo del lavoro è sempre più caratterizzato da tante incognite e pochi punti fermi, in Italia forse più che in altre realtà dell’Occidente. Le incertezze dei lavoratori dipendenti sulla durata del proprio contratto e sul valore della retribuzione costringono le famiglie in una condizione di instabilità economica come poche altre volte nel corso della storia recente.

Il tutto viene confermato dal dato sulla disoccupazione, che in Italia – nonostante la lieve flessione degli ultimi mesi – rimane molto vicina all’8% (ad agosto si è fissata al 7,8%), con punte davvero preoccupanti nei giovani tra i 15 e i 24 anni: infatti sono circa 371mila i disoccupati di quella fascia d’età, ossia il 24% della platea totale di chi potrebbe trovare lavoro. Una piaga che affligge il nostro sistema sociale ormai da troppo tempo.

C’è una banca che ha deciso di premiare i propri lavoratori dipendenti con un aumento in busta paga davvero fuori dal comune

Dunque non c’è da stupirsi se, in un quadro di questo genere, in queste ore sta facendo scalpore la notizia che riguarda una delle banche più in crescita del nostro settore economico e finanziario. L’istituto di credito, presente in diverse aree soprattutto del centro-nord, è finito sulle pagine di quotidiani e siti online per una scelta davvero poco di moda compiuta dai propri dirigenti nei confronti dei dipendenti.

La banca di cui stiamo parlando è Crédit Agricole Italia, attiva in Italia sin dal lontano 1860 ma che ha adottato questa nuova denominazione sociale solamente a partire dal 2019. Con un forte radicamento in Emilia, in Veneto e in Friuli Venezia-Giulia ma con filiali aperte in undici regioni, oggi rappresenta il settimo gruppo bancario italiano per masse amministrate, conta oltre due milioni di clienti e più di 10mila dipendenti. E sono proprio questi ultimi i fortunati protagonisti della vicenda che sta facendo parlare l’opinione pubblica.

Quanto vale l’aumento in busta paga che Crédit Agricole Italia ha deciso di destinare a tutti i suoi dipendenti

Accade infatti che i vertici di Crédit Agricole Italia abbiano firmato un accordo con i sindacati di categoria per un premio aziendale (denominato Vap, acronimo di Valore aggiunto per dipendente) da destinare a tutto il personale presente ad oggi nei diversi ranghi. Un riconoscimento economico che varierà a seconda delle diverse qualifiche professionali dei singoli soggetti, ma che avrà come valore medio la cifra di 1.700 euro. Il numero di riferisce alla terza soglia retributiva, secondo quanto previsto dagli inquadramenti del contratto collettivo nazionale del lavoro.

I destinatari di questo bonus potranno scegliere se usufruire dei soldi in modalità “cash” (quindi con un aumento percepito direttamente in busta paga) oppure tramite l’incremento e il miglioramento dei servizi di welfare messi a disposizione dalla multinazionale. L’erogazione del premio avverrà nel luglio del 2023. Grande soddisfazione è stata espressa da Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi (la Federazione autonomi bancari italiani, una delle sigle sindacali più presenti a livello nazionale come numero di iscritti), che ha parlato di “grande attenzioni alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori da parte dei vertici di Crédit Agricole Italia“.