Fonte: ANSA Ue prepara la tassa anti Temu e Shein

L’Unione Europea introdurrà una nuova tassa su miliardi di pacchi di piccole dimensioni, provenienti in gran parte dalla Cina, colpendo piattaforme di e-commerce come Temu e Shein. La misura nasce dalle pressioni degli Stati membri, le cui dogane faticano a gestire i circa 4,6 miliardi di articoli che ogni anno arrivano direttamente nelle case dei consumatori europei.

La proposta dell’Ue

L’idea della Commissione Europea, illustrata dal Commissario al Commercio Maroš Šefčovič, noto per aver avviato i negoziati sui dazi con Donald Trump, prevede l’introduzione di un contributo di 2 euro per ogni pacco destinato al mercato europeo, una misura che andrà a gravare sulle piattaforme di e-commerce come Temu e Shein. L’annuncio è stato fatto nel corso di un intervento al Parlamento Europeo a Bruxelles.

La tassa proposta si concentrerebbe sui pacchi di valore dichiarato inferiore a 150 euro, attualmente esenti da dazi doganali. Secondo i dati del 2024, circa 4,6 miliardi di spedizioni di basso valore sono arrivate nell’Ue, e il 91% di queste proveniva dalla Cina. La nuova tassa sarà a carico dei marketplace online che gestiscono direttamente le vendite e le spedizioni, e si inserisce in un quadro più ampio di attenzione da parte della Commissione sulle attività di Temu, già monitorata per la presenza di prodotti non conformi agli standard europei. L’obiettivo di Bruxelles è quello di garantire condizioni di concorrenza eque per tutti gli operatori del commercio digitale.

In arrivo anche una tassa di 0,50 euro

Secondo quanto riportato dal Financial Times, che ha visionato la bozza del provvedimento in fase di elaborazione presso la Commissione, parte del gettito generato dalla nuova tassa sarà destinata a coprire i costi delle attività doganali, messe a dura prova dall’enorme flusso di pacchi di piccole dimensioni. Un’altra parte rilevante delle entrate, stimate in miliardi di euro su base annua, servirà invece a rafforzare il bilancio dell’Unione Europea. Secondo il quotidiano britannico, nella bozza verrebbe apposta, oltre alla tassa di 2 euro, una di 0,50 euro per gli articoli inviati ai magazzini.

Ma la Francia chiede di più

L’iniziativa ha già raccolto il consenso di numerosi Stati membri, favorevoli a un intervento che punti a riequilibrare il sistema e a ridurre la pressione sulle dogane europee. Come la Francia, che a fine aprile aveva avanzato l’idea di introdurre una “tassa di gestione” su ogni piccolo pacco importato in Europa. Già a febbraio, la Commissione europea aveva anticipato l’intenzione di abolire l’esenzione dai dazi doganali risalente al 2010, evidenziando i rischi legati all’importazione di “prodotti pericolosi” e l’impatto ambientale derivante dall’enorme volume di spedizioni.

Il ministro francese ha inoltre sottolineato che la tassa di 2 euro potrebbe non essere sufficiente e ha auspicato una revisione della soglia di esenzione attuale, fissata a 150 euro. Questa revisione, oltre a migliorare le entrate fiscali degli Stati membri, garantirebbe che tutti i prodotti importati, anche quelli di valore inferiore, siano soggetti all’Iva.

L’ascesa dei negozi online cinesi

Negli ultimi anni, tra i colossi cinesi più popolari per gli acquisti online figurano AliExpress, Temu e Shein, piattaforme di fast fashion che offrono abbigliamento, calzature, articoli tecnologici, casalinghi e tessili a prezzi estremamente bassi.

Nonostante siano emerse numerose segnalazioni volte a scoraggiare gli acquisti su questi siti, tra cui l’uso di materiali nocivi e le condizioni di lavoro spesso criticate nei paesi di produzione, ciò non sembra fermare i consumatori europei. Anzi, la possibilità di acquistare capi e prodotti a basso costo, spesso con spedizioni gratuite, continua a far crescere la domanda. Con poche decine di euro, è possibile riempire armadi e cassetti di abbigliamento nuovo, seppur di qualità spesso discutibile, generando una forte concorrenza per i produttori e venditori europei.