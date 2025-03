Il piano europeo Rearm costa caro all’Italia: fino a 120 miliardi in 4 anni. Meloni lo difende, ma per Landini è un modello antisociale che “uccide le persone”

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Il riarmo dell'Italia costa 120 miliardi.

“Le spese in difesa e sicurezza sono il prezzo della tua libertà”. Con questa frase, Giorgia Meloni ha scelto di aprire il suo intervento al congresso di Azione. Un messaggio senza sfumature e che punta a legittimare una delle manovre più ambiziose e costose della politica europea recente: il piano Rearm Europe, pensato per rafforzare le spese militari degli Stati membri.

Ma dietro le parole altisonanti, i numeri sono concreti e pesanti. Per l’Italia, infatti, aderire pienamente al progetto significherebbe investire fino a 120 miliardi di euro in quattro anni. Una cifra che supera qualunque piano straordinario per la scuola, la sanità, il clima. Un costo che rischia di pesare tutto sulle spalle dei cittadini, in nome di una maggiore sicurezza.

Quanto costerà il piano di difesa all’Italia

La proposta europea punta a far salire la spesa militare al 3% del Pil. Per l’Italia, che oggi destina alla Difesa circa 33 miliardi all’anno, si tratterebbe di raddoppiare l’impegno. Secondo le prime stime, questo significherebbe un aumento di spesa annuale per tutta la durata del piano pari a:

+7 miliardi nel 2025;

+17 miliardi nel 2026;

+27 miliardi nel 2027;

+37 miliardi nel 2028.

Il conto, tra il 2025 e il 2028, oscillerebbe così tra 88 e 120 miliardi (nel caso di piena adesione al pari di altri Paesi europei). Cifre impressionanti se confrontati con il definanziamento strutturale della scuola pubblica o i ritardi sul fronte della transizione ecologica. E tutto questo in un Paese che già registra un deficit al 3,4%: raggiungere il 3% del Pil per la difesa potrebbe spingere il disavanzo al 5%.

La posizione di Meloni

Dal palco del congresso di Azione, con Carlo Calenda, Meloni ha attaccato duramente chi critica l’idea di una difesa comune europea. Secondo la premier, la visione anti-riarmo sembra volere qualcosa di impossibile.

Dichiara:

La proposta è rompere ogni forma di alleanza con gli Usa, ma chiedere loro di occuparsi della nostra sicurezza lo stesso o è che l’Europa diventi una grande comunità hippie demilitarizzata che spera nella buona fede delle altre potenze straniere?

E ha aggiunto:

Se chiedi a qualcuno di garantire la tua difesa, devi sapere che quel qualcuno non lo farà gratis. Devi sapere che gli interessi di quel qualcuno su qualsiasi tavolo varranno più dei tuoi.

Meloni ha riconosciuto che la situazione economica dell’Italia è tutt’altro che semplice. Il contesto, ha spiegato, è instabile e imprevedibile, e richiede una preparazione a scenari complessi. Allo stesso tempo, ha difeso l’attuale linea di governo, rivendicando la necessità di serietà nella gestione dei conti pubblici, in contrasto con quelle che ha definito “politiche scellerate” ereditate dal passato. Un riferimento diretto al Superbonus e al Reddito di cittadinanza, accusati di aver contribuito a “devastare” i conti dello Stato.

Il riarmo europeo però non è solo una questione di sicurezza, ma una scelta politica, con un prezzo che per l’Italia potrebbe arrivare fino a 120 miliardi di euro. Una cifra enorme, che convive con la riduzione della spesa sociale, il blocco delle assunzioni nei servizi pubblici e la fragilità strutturale del welfare.

Una contraddizione che ha denunciato Maurizio Landini, segretario della Cgil all’assemblea aperta su Pace, lavoro, ambiente e diritti: