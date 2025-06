Fonte: ANSA Prada rileva il 10% di Rino Mastrotto

Il gruppo Prada, uno dei marchi più importanti del lusso mondiale, è entrato con una partecipazione all’interno di una società protagonista della filiera del settore della moda italiano. Si tratta di Rino Mastrotto Group, specializzato nella concia di alta qualità e controllato dal gruppo Renaissance Partners.

L’operazione dovrebbe chiudersi in tempi relativamente rapidi, tra la fine del secondo trimestre, che termina a giugno, e l’inizio del terzo trimestre del 2025. Alcuni dettagli devono essere ancora finalizzati, ma sembra che l’investimento sia destinato a concludersi positivamente.

Prada entra nel gruppo Rino Mastrotto

In totale, Prada dovrebbe entrare in possesso del 10% delle azioni di Rino Mastrotto Group, garantendosi una quota di minoranza all’interno della società in cambio di un importante investimento in una delle realtà più attive nella filiera della pelle e in generale della moda in Italia.

“Con l’ingresso in Rino Mastrotto rafforziamo il presidio di una fase altamente strategica del processo produttivo. I nostri gruppi condividono la passione per qualità, innovazione e sostenibilità, e siamo felici di promuovere sinergie e il consolidamento per rafforzare la filiera e il Made in Italy” ha dichiarato Patrizio Bertelli, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada.

L’operazione è stata premiata dai mercati. Il titolo di Prada, quotato alla Borsa di Hong Kong, ha guadagnato l’1,7% in chiusura di giornata. Una giornata positiva per il gruppo in Borsa, dopo una prima parte di 2025 molto difficile, che l’ha visto perdere quasi il 20% della propria capitalizzazione di mercato.

I dettagli dell’operazione

L’investimento di Prada prevede che Conceria Superior Spa e Tannerie Limoges Sas entrino a far parte del gruppo Rino Mastrotto, previo acquisto delle azioni ancora non detenute. Entrambe le aziende fanno parte del gruppo Prada e, in questo modo, andranno a rafforzare il ruolo della conceria all’interno della filiera italiana.

Si tratta infatti di due realtà solide, già inserite nel tessuto industriale. Conceria Superior è specializzata nella lavorazione del vitello, ed era stata acquisita in parte da Prada nel 2022. Tannerie Limoges è invece un’azienda francese specializzata nelle pelli d’agnello, con 70 anni di storia alle spalle, 10 dei quali nel gruppo Prada.

Per arrivare al 10% del capitale sociale del gruppo Rino Mastrotto, Prada investirà anche una quota di denaro non specificata, che le permetterà di ottenere una partecipazione di minoranza.

Il gruppo Rino Mastrotto

Rino Mastrotto è una delle concerie più importanti in Italia. Fondata nel 1958 a Vicenza, si è sviluppata tramite varie acquisizioni e fusioni, diversificando il proprio modello di business. Il mercato della moda rappresenta il 50% del suo fatturato, ma lavora molto anche per l’automotive, 30% dei ricavi, e per la produzione di mobili di lusso, 20% del fatturato.

“Questa operazione dimostra la volontà della nostra azienda di continuare a investire nel segmento del lusso; l’ingresso del gruppo Prada nel nostro capitale sociale avvalora la lunga collaborazione e la stima reciproca e porta una più ampia visione industriale mirata alla crescita di lungo periodo”, ha commentato Matteo Mastrotto, amministratore delegato di Rino Mastrotto Group.