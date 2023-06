Occhio ai voli “low cost”: il prezzo arriva anche a +545%

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Fonte: ANSA Il prezzo di un low cost può aumentare del 545% aggiungendo vari servizi

I voli a basso costo spesso vengono presentati con prezzi molto convenienti e vantaggi “ecologici” sia sul sito della compagnia aerea che nei motori di ricerca specializzati per i voli, ma non sempre sono così. La questione se i voli definiti “low cost” siano effettivamente tali è stata affrontata da Altroconsumo attraverso un’indagine che ha coinvolto 52 voli con le principali compagnie aeree. Secondo i risultati emersi da questa inchiesta, il prezzo finale può aumentare notevolmente aggiungendo servizi necessari come un trolley da portare in cabina, uno da imbarcare in stiva o la scelta del posto (l’indagine completa è disponibile).

L’aggiunta del bagaglio e la scelta del posto costano caro

Il prezzo evidenziato in modo prominente rappresenta solo il costo del volo base, comprensivo di una piccola borsa, mentre qualsiasi servizio aggiuntivo selezionato, come un trolley da portare in cabina o la scelta del posto, comporterà un costo extra che verrà rivelato solo durante il processo di acquisto. Questa situazione rende difficile confrontare le diverse compagnie per trovare l’opzione più conveniente. Invece, di solito, i servizi menzionati sono inclusi nel prezzo iniziale offerto dalle compagnie aeree tradizionali. Secondo l’indagine condotta sui siti delle principali compagnie low cost, alcuni costi “accessori” possono aumentare il prezzo iniziale del biglietto anche del 545%.

Altroconsumo spiega che il 545% rappresenta la percentuale di aumento massima rilevata nell’indagine, specificamente con la compagnia Wizz Air. In questo caso, sono stati aggiunti al volo iniziale (che era indicato a un prezzo di 14,99 euro) la scelta del posto (utile, ad esempio, quando si viaggia in coppia), un trolley da portare in cabina e un bagaglio da imbarcare in stiva. Il prezzo finale del biglietto è aumentato da 14,99 euro a 81,75 euro. In pratica, i costi extra (pari a 66,76 euro) erano più di quattro volte il prezzo iniziale.

Altroconsumo continua a spiegare che con tutte le compagnie analizzate nell’indagine diventa evidente solo durante il processo di acquisto che il prezzo iniziale indicato consente di portare a bordo solo un piccolo bagaglio a mano (circa 40x30x20 cm), come uno zaino o una borsa da posizionare sotto il sedile.

Tra le opzioni più comuni per un viaggiatore senza particolari esigenze, le seguenti voci non sono incluse:

Bagaglio standard da cabina (come un trolley da mettere nella cappelliera)

(come un trolley da mettere nella cappelliera) Bagagli da imbarcare in stiva

Scelta del posto

Check-in in aeroporto

Modifica, cancellazione o cambio nominativo

Ogni compagnia applica tariffe specifiche per questi servizi aggiuntivi, talvolta fisse e talvolta variabili a seconda del volo, rendendo impossibile prevederle senza completare l’intero processo di selezione.

Il confronto con l’indagine del 2021

Secondo Altroconsumo, l’organizzazione ritiene che i servizi accessori (che spesso sono necessari e non così “accessori”) e i relativi costi dovrebbero essere chiari fin dall’inizio della ricerca. Ciò consentirebbe un confronto facile dei prezzi, sia attraverso i siti delle compagnie aeree (in cui attualmente è necessario procedere con l’acquisto per scoprire i costi aggiuntivi) sia sui siti di comparazione dei voli online.

Inoltre, l’indagine osserva che il processo di acquisto può essere lungo in alcuni casi, poiché alcune compagnie aeree offrono servizi aggiuntivi non direttamente correlati al volo, come il noleggio auto, la prenotazione degli hotel, le assicurazioni per le vacanze, i parcheggi, ecc. Per comprendere quali servizi aggiuntivi sono inclusi e quanto costano, è necessario effettuare l’accesso al sito con i propri dati personali, anche solo per valutare i costi di un volo.

Nel 2021, durante un’indagine simile condotta su aeroporti diversi e date comparabili, sono stati rilevati costi extra che influivano in modo ancora più significativo rispetto al periodo attuale, portando ad un aumento del prezzo fino al 2.106%, ovvero 21 volte il costo iniziale (in confronto al 545% di aumento massimo rilevato nel 2023). L’aumento generato dai costi extra appare ora più contenuto, ma non perché i costi si siano ridotti – anzi, nella maggior parte dei casi sono aumentati – bensì perché i prezzi iniziali dei voli sono diventati più alti. Di conseguenza, i costi extra, sebbene più elevati, hanno un impatto inferiore sul prezzo finale complessivo (che è maggiormente influenzato dall’aumento del solo prezzo del volo).

Come risparmiare sui costi extra

Altroconsumo ha fornito alcuni utili consigli per risparmiare sui costi extra dei voli low cost:

Non lasciarsi ingannare dal prezzo iniziale: è consigliabile esplorare il processo di acquisto delle compagnie aeree di interesse per capire il costo effettivo e fare un confronto. Spesso il prezzo iniziale non include servizi aggiuntivi.

è consigliabile esplorare il processo di acquisto delle compagnie aeree di interesse per capire il costo effettivo e fare un confronto. Spesso il prezzo iniziale non include servizi aggiuntivi. Fare attenzione alle dimensioni del bagaglio: i costi per i bagagli fuori misura possono essere elevati. È consigliabile acquistare in anticipo un bagaglio extra, se necessario, per evitare penali all’imbarco.

i costi per i bagagli fuori misura possono essere elevati. È consigliabile acquistare in anticipo un bagaglio extra, se necessario, per evitare penali all’imbarco. Considerare di viaggiare leggeri: se si rimane via solo per pochi giorni, come un weekend, e non si ha problemi a viaggiare con bagaglio limitato, è possibile optare per il piccolo bagaglio incluso nel prezzo, senza pagare per un trolley in cabina. Le dimensioni della borsa/zaino inclusa (circa 40 x 30 x 20 cm) consentono di portare più di un cambio di abiti, specialmente durante l’estate con vestiti leggeri. È consigliabile utilizzare un bagaglio morbido come una borsa o uno zaino, che può essere facilmente collocato sotto il sedile.

se si rimane via solo per pochi giorni, come un weekend, e non si ha problemi a viaggiare con bagaglio limitato, è possibile optare per il piccolo bagaglio incluso nel prezzo, senza pagare per un trolley in cabina. Le dimensioni della borsa/zaino inclusa (circa 40 x 30 x 20 cm) consentono di portare più di un cambio di abiti, specialmente durante l’estate con vestiti leggeri. È consigliabile utilizzare un bagaglio morbido come una borsa o uno zaino, che può essere facilmente collocato sotto il sedile. Ottimizzare lo spazio nel bagaglio a mano: ad esempio, si possono utilizzare prodotti da toilette in bustine monodose e inserire i calzini all’interno delle scarpe di ricambio. Durante il viaggio, è possibile indossare gli indumenti più ingombranti, come giacche e jeans. In alternativa, è possibile utilizzare sacchetti sottovuoto per ridurre lo spazio occupato dai vestiti. Esistono diverse tipologie di sacchetti sottovuoto disponibili in commercio, anche in dimensioni compatte con pompe aspiranti da viaggio.

ad esempio, si possono utilizzare prodotti da toilette in bustine monodose e inserire i calzini all’interno delle scarpe di ricambio. Durante il viaggio, è possibile indossare gli indumenti più ingombranti, come giacche e jeans. In alternativa, è possibile utilizzare sacchetti sottovuoto per ridurre lo spazio occupato dai vestiti. Esistono diverse tipologie di sacchetti sottovuoto disponibili in commercio, anche in dimensioni compatte con pompe aspiranti da viaggio. Condividere un solo trolley in cabina: se si è in coppia o con amici, è possibile aggiungere un solo trolley in cabina per gli effetti personali di entrambi, oltre alle piccole borse incluse nel prezzo iniziale.

se si è in coppia o con amici, è possibile aggiungere un solo trolley in cabina per gli effetti personali di entrambi, oltre alle piccole borse incluse nel prezzo iniziale. Fare attenzione al processo di acquisto sul sito della compagnia: dopo aver selezionato il volo, prestare attenzione alla prima schermata che appare. Potrebbe sembrare necessario selezionare un pacchetto che include più servizi (ad esempio, trolley in cabina, scelta del posto e speedy boarding). Tuttavia, è possibile proseguire nella scelta del volo senza selezionare un pacchetto (opzione chiamata “tariffa standard” o “basic” in altri casi) e successivamente selezionare singolarmente i servizi desiderati, senza dover acquistare un pacchetto che include anche servizi non necessari.

Seguendo questi consigli, si può cercare di risparmiare sui costi extra associati ai voli low-cost.