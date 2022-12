I migliori spumanti italiani 2022/2023: quali sono e quanto costano

Fonte: 123RF migliori spumanti italiani

The Champagne & Sparkling Wine World Championships ha individuato e premiato gli spumanti italiani migliori del 2022. Il processo di selezione e assegnazione dei punti segue le cosiddette regole anglo-australiane, attraverso l’utilizzo dei bicchieri Riedel Veritas per la degustazione. Ogni giudice valuta singolarmente, redigendo una nota di degustazione e i punteggi vengono raccolti e sommati prima che si giunga a una decisione.

L’obiettivo, si legge sul sito della manifestazione, è quello di “incoraggiare i produttori ad alzare continuamente l’asticella della qualità attraverso il feedback anno dopo anno sui loro vini, per guidare gli amanti del vino verso i migliori champagne e spumanti del pianeta”.

Per chi volesse festeggiare il 2023 nel migliore dei modi, quindi: ecco quali sono i vincitori di quest’anno e quanto costano.

Lo spumante italiano più premiato: quali sono le bottiglie che hanno vinto l’oro e quanto costano

Si è aggiudicato il premio “Sparkling Wine Producer of the Year”, portando a casa 11 medaglie oro, il Ferrari Trentodoc della storica cantina trentina della famiglia Lunelli nata nel 1902. Le bollicine Ferrari sono da oltre cento anni il riferimento per il brindisi degli italiani per eccellenza e, nello specifico, le bottiglie premiate all’evento di quest’anno sono:

Ferrari Trento NV Brut

Ferrari Trento NV Brut Magnum

Ferrari Trento 2013 Ferrari Perlé Nero Riserva Magnum (campione regionale Trentodoc)

Ferrari Trento 2010 Giulio Ferrari Riserva Magnum e Ferrari Trento NV Maximum Blanc de Blancs Magnum

Ferrari Trento NV Maximum Rosé

Ferrari Trento 2016 Perlé e Ferrari Trento 2012 Perlé Bianco Riserva

Ferrari Trento 2013 Perlé Bianco Riserva Magnum

Ferrari Trento 2016 Perlé Magnum e Ferrari Trento 2016 Perlé Rosé Riserva, anche questi premiati, al momento non sono invece disponibili su Amazon.

Ancora premi per l’Italia: quanto costano i migliori spumanti premiati nel 2022

Tra i migliori spumanti al mondo ci sono anche altri due brand italiani.

Kettmeir la cantina del gruppo Santa Margherita wines ha vinto il premio “National Champion Best Italian Sparkling Wine” e quello “World Champion Rising Star”.

Nella categoria di rossi frizzanti, invece, è stato giudicato il migliore al mondo il Cleto Chiarli 2021 Vecchia Modena Premium in Magnum, mentre tra i frizzanti aromatici ha vinto l’italiano Cuvage NV Aquesi Asti.

Qual è il miglior spumante al mondo e quanto costa

Seppur l’Italia abbia portato a casa un buon risultato, con diverse cantine premiate tra le migliori dalla giuria del The Champagne & Sparkling Wine World Championships, a primeggiare tra tutti i Paesi in gara quest’anno è stata la Francia.

Il miglior spumante al mondo, infatti, è francese: lo Champagne Dom Ruinart 2010 Blanc de Blancs.

Questo chardonnay è considerato l’anima della Maison Ruinart. Le sue uve, provenienti soprattutto dalla Côte des Blancs e dalla Montagne de Reims, sono il fulcro di tutte le sue cuvée. Vitigno pinot nero e chardonnay, bouquet vivace in cui spiccano profumi di frutti rossi, lampone e ciliegia arricchiti da piacevoli profumi floreali, va servito a una temperatura compresa tra i 6 e gli 8 °C.

