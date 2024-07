Gli spumanti della costa toscana e l’eccellenza a Km 0

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Fonte: Tenuta Mariani Segreto Brut di Tenuta Mariani

Tenuta Mariani produce da 15 anni Vini Spumanti a Massaciuccoli, frazione del comune di Massarosa, a pochi passi dalla Versilia.

Il titolare e produttore è Ido Mariani, uomo pratico e lungimirante, la cui passione per gli Spumanti prende vita in Champagne anni fa ed è così che nascono gli Spumanti della costa toscana, Metodo Classico e Metodo Charmat.

Gli spumanti di Tenuta Mariani

Segreto Brut e SabbiaMare sono le etichette più rappresentative della Tenuta, prodotte dai vigneti fronte lago e fronte mare.

Il Segreto Brut è la punta dell’Azienda, le varietà utilizzate sono le tradizionali, ovvero Pinot nero e Chardonnay dai vigneti di Massaciuccoli, fronte Lago. Maturato per 36 mesi sui lieviti, ha il giusto equilibrio tra complessità e bevibilità.

Il SabbiaMare viene prodotto da vigneti su suolo limo-sabbioso, che inducono sapidità e freschezza ai vini. Questi vini, conosciuti in Francia come “Vins de Sable”, sono caratterizzati da un terroir marino inconfondibile e sono presenti sia in versione bianca che rosata.

Le bottiglie proposte dalla Cantina sono state subito apprezzate grazie a flavour freschi, salini, fruttati, con una sapidità spiccata; caratteristiche conferitegli dalla terra e dal mare che abbracciano i vigneti della tenuta. Il vino ottenuto subisce la spumantizzazione nella cantina della struttura, rendendo il processo totalmente a Km 0.

I tour per scoprire i vini e gli spumanti di Tenuta Mariani

Negli ultimi anni Tenuta Mariani vive una crescita significativa, iniziando ad allargare la propria distribuzione nei ristoranti e nelle enoteche più importanti, riscontrando un eccellente successo. Grazie anche ad una capillare rete commerciale, presente su tutto il territorio nazionale, Tenuta Mariani mira a diventare un partner di qualità ed affidabilità per tutta la filiera della ristorazione e per i clienti appassionati di eccellenze del Territorio.

L’azienda propone un variegato pacchetto di Esperienze con formule Degustazione, Cene in Vigna ed Eventi prenotabili sul Sito e sui Social dell’attività.