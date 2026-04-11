iStock Luca Piccini Basile Tonfo Maisons du Monde a Parigi: niente accordo con le banche

Il titolo di Maisons du Monde ha visto un crollo alla Borsa di Parigi dopo il fallimento delle trattative con i partner finanziari.

Una settimana pesante, chiusa con un tonfo del 28,64%, che aggrava un bilancio già negativo: da inizio anno il calo supera il 50%.

Maisons du Monde, cosa sta succedendo

Il gruppo francese dell’arredamento si trova ora in una fase delicata, con la necessità di reperire nuova liquidità e rivedere il debito esistente in un contesto economico sempre più complicato.

Le negoziazioni con le banche avevano un obiettivo specifico: ottenere nuove risorse finanziarie e riorganizzare l’esposizione debitoria. Tuttavia, dopo settimane di confronti, non si è riusciti a raggiugere alcun accordo.

Il nodo più urgente riguarda una scadenza imminente: una rata da 25 milioni di euro legata a un prestito sindacato, in arrivo il 22 aprile 2026. Senza un’intesa, il margine di manovra si restringe rapidamente.

Maisons du Monde ha fatto sapere che le trattative si sono svolte in un contesto oltremodo difficile, segnato da tensioni geopolitiche e da una domanda in calo nel settore dei consumi.

Conti in affanno e vendite in discesa

I numeri confermano una fase di rallentamento che per Maisons du Monde dura ormai da anni. Nel 2025 il fatturato è sceso a 947,3 milioni di euro, con una flessione del 5,4%.

Un dato che arriva dopo un 2024 ancora più pesante, chiuso con un calo dell’11,2%. La frenata ha colpito soprattutto la Francia, mercato principale del gruppo, mentre le attività internazionali hanno mostrato una tenuta leggermente migliore.

A pesare per Maisons du Monde sono soprattutto:

la contrazione dei consumi;

l’aumento dei costi;

un mercato dell’arredo sempre più competitivo.

Negozi in calo e piano di risparmi

Alla fine del 2025, Maisons du Monde contava 328 punti vendita, dieci in meno rispetto all’anno precedente.

Parallelamente, il gruppo francese ha avviato un piano di riduzione dei costi da 30 milioni di euro per il 2026, inserito in un programma più ampio che punta a generare risparmi per 120 milioni nel triennio 2024-2026.

Ma senza nuova finanza che porti un po’ di ossigeno, anche questi interventi rischiano di non risolvere.

Caccia a nuovi investitori

Dopo lo stop ai colloqui con le banche, Maisons du Monde ha avviato la ricerca di alternative: investitori terzi e partner industriali.

L’obiettivo è garantire la continuità operativa e sostenere il piano aziendale. Le discussioni restano aperte e sono seguite da un mediatore nell’ambito di procedure riservate già avviate a inizio 2026.

Un aggiornamento è atteso entro il 17 aprile, insieme alla pubblicazione dei risultati annuali.

Segnale per tutto il retail europeo

Ma il caso di Maisons du Monde non è isolato: il settore dell’arredamento e, più in generale, il retail europeo stanno affrontando una fase più complessa: inflazione, cambiamento nelle abitudini di consumo e concorrenza delle piattaforme online stanno ridisegnando il mercato. Le aziende più esposte ai cicli economici, come quelle dell’home decor, sono tra le più colpite. Per Maisons du Monde la prossima settimana, come detto, sarà decisiva.