La formula vincente di Tira Pietro per i veicoli industriali

La manutenzione programmata dei mezzi pesanti è un aspetto fondamentale per garantire veicoli affidabili e performanti. Tuttavia, nonostante la cura e l’attenzione prestate, gli imprevisti lungo le strade sono all’ordine del giorno. In questi momenti, poter contare su un servizio di soccorso stradale rapido e su un intervento di riparazione efficiente diventa cruciale per minimizzare le perdite economiche causate da tali inconvenienti, come ritardi nelle consegne o penali contrattuali. Ed è proprio in questo contesto che l’autofficina Tira Pietro eccelle.

Ogni anno, Tira Pietro si impegna in centinaia di interventi di soccorso stradale per veicoli industriali, tra depannage, traini e recuperi. Questa prontezza nell’offrire un servizio di alto livello consente ai trasportatori e alle aziende di ridurre al minimo i costi derivanti dal fermo prolungato di camion e furgoni.

Ma quali sono gli elementi chiave che permettono di garantire tale livello di servizio?

La risposta risiede nella sinergia tra il soccorso stradale e l’officina dedicata ai mezzi pesanti. L’autofficina Tira Pietro è in grado di fornire sia il servizio di soccorso tempestivo che l’intervento di riparazione, tutto grazie alla presenza di una struttura interna dedicata.Il personale altamente specializzato composto da 15 esperti, officine mobili, una vasta flotta di mezzi di recupero e l’officina specializzata, consentono di gestire in modo efficiente e rapido ogni emergenza. L’integrazione tra assistenza stradale e la riparazione è l’elemento distintivo dell’azienda e ne permette l’eccellenza nel settore.

Va sottolineato che Tira Pietro è una delle poche realtà a garantire una sinergia tra soccorso stradale e la riparazione di veicoli industriali. Poche aziende infatti riescono a garantire sia il recupero che la rimessa in strada dei mezzi industriali.

In caso di rottura o incidente di un mezzo pesante, Tira Pietro può essere contattata direttamente, come affiliata ACI o tramite le compagnie assicurative. Inoltre, l’azienda è autorizzata a operare anche nei tratti autostradali di pertinenza delle importanti A4, A21 e A35. Questa estesa copertura territoriale permette a Tira Pietro di essere un punto di riferimento per i transitari e gli operatori dei trasporti nella zona, facilitando la conoscenza della realtà dell’autofficina e la scelta della stessa per interventi di manutenzione ordinaria e programmata.

Tira Pietro si conferma un’eccellenza nel settore del soccorso stradale di veicoli industriali e nella riparazione di mezzi pesanti, grazie alla sua capacità di offrire un servizio sinergico e completo. La dedizione al cliente e la prontezza nelle operazioni hanno permesso all’azienda di guadagnarsi la fiducia di un vasto numero di clienti, consolidando la sua posizione di punto di riferimento nel panorama dell’assistenza e dell’efficienza nel mondo dell’autotrasporto.