Cambiamento radicale per Jaguar, che modifica completamente il suo logo e punta tutto sull'elettrico

La storica azienda inglese di auto di lusso Jaguar ha svelato il suo nuovo logo, ultimo passo di un re-branding cominciato nel 2021 e che punta a trasformare il marchio in un produttore esclusivamente elettrico. Il nuovo simbolo non abbandona l’iconico felino ritratto nell’atto di saltare, ma reinventa la scritta con il nome dell’azienda in senso minimalista.

Il cambiamento radicale di Jaguar è cominciato nel 2021, quando l’azienda ha comunicato di voler passare alla produzione esclusiva di auto elettriche. Dopo essere stata per decenni sotto il controllo di Ford, nel 2008 Jaguar era passata all’indiana Tata motors insieme al marchio Land Rover.

Il nuovo logo di Jaguar

Prende forma l’annunciato re-branding di Jaguar, la storica casa di auto di lusso britannica. Nella giornata del 19 novembre, l’azienda ha svelato il nuovo logo e la nuova scritta che rappresenteranno i suoi prodotti in tutto il mondo. Minimalista e volto a dare una nuova immagine alle vetture inglesi, il simbolo del felino che ha da sempre distinto le auto della società inglese avrà un aspetto sempre più moderno.

Cambia anche il font delle lettere che compongono il nome dell’azienda. Il nuovo stile unisce in maniera invisibile maiuscole e minuscole, formando un insieme omogeneo. “Dobbiamo cambiare la percezione che le persone hanno di ciò che significa ‘Jaguar'”, ha detto il direttore dell’azienda Rawdon Glover.

“Non sarà una cosa semplice e lineare da fare. Avere una cesura netta tra nuovo e vecchio è molto utile in questo senso” ha poi aggiungo. Pur rimanendo fedeli alle radici storiche della casa britannica, i nuovi simboli di Jaguar rappresentano un cambiamento netto nella casa automobilistica, che è in corso da diversi anni ed è cominciato con l’annuncio del passaggio a una produzione interamente elettrica nel 2021.

Il futuro di Jaguar è elettrico

Dal 2008 Jaguar (insieme a Land Rover, che fa parte dello stesso gruppo) è passata da Ford all’azienda indiana Tata motors. Il processo di rinnovamento della gamma della società inglese è in corso da prima di allora, ma la nuova svolta verso l’elettrico arriva in un momento di grande difficoltà per tutto il comparto dell’automotive.

Le case automobilistiche tradizionali, soprattutto i grandi gruppi europei come Volkswagen o Stellantis, stanno faticando ad adattarsi alla transizione ecologica che impone loro di passare al più presto a una produzione completamente elettrica. I margini in questo senso sono più stretti e la concorrenza cinese e di Tesla ha mandato in crisi i modelli di produzione cementati da decenni negli stabilimenti del Vecchio Continente.

Jaguar, essendo una casa automobilistica che punta a un pubblico di fascia alta o altissima, può permettersi di non subire la stessa pressione per quanto riguarda i prezzi. Il passaggio all’elettrico comporta comunque un rischio, perché la clientela, affezionata a un marchio che da sempre utilizza motori a combustione, potrebbe risultare spaventata da una svolta così netta.

D’altra parte, avendo annunciato così in anticipo questo salto verso l’elettrico, Jaguar ha preparato il terreno per la trasformazione del suo brand e sta cercando di sfruttare il momento di crisi per trasformare la sua immagine in una più moderna.