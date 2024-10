Fonte: ANSA Italgas acquista la rete 2i

L’accordo è stato infine firmato: dopo mesi di trattative, Italgas è riuscita a finalizzare l’acquisto di 2i Rete Gas da F2i e Finavias per un valore di 2,06 miliardi di euro, debiti esclusi. Il prezzo totale dell’operazione, considerati i debiti contratti dal distributore del gas a fine 2023 (3,24 miliardi), dovrebbe aggirarsi attorno ai 5,3 miliardi di euro. La cifra esatta si saprà solo al momento del closing che avverrà entro luglio 2025. L’acquisizione deve ancora superare un ultimo step, ovvero l’ok dell’Antitrust che potrebbe imporre rimedi a eventuali criticità.

I numeri di 2i Rete Gas

2i Rete Gas in Italia ha un parco di 4,9 milioni di clienti. Nel 2023 ha registrato ricavi per 815 milioni con un margine operativo lordo rettificato di 546,3 milioni e un risultato netto rettificato di 181,3 milioni. Nell’acquisizione Italgas è stata assistita da Jp Morgan, BofA e Jefferies. F2i e Ardian sono state assistite da Mediobanca e da Rothschild.

Dal matrimonio fra Italgas e 2i Rete Gas vede la luce un gruppo da 3 miliardi di ricavi. Fra Italia e Grecia, Italgas serve 1.983 Comuni. In Borsa capitalizza 4,3 miliardi, a fronte di 1,8 miliardi di ricavi. La rete di 2i ha in gestione 72.000 chilometri per la distribuzione del metano. F2i l’aveva comprata nel 2009 per circa 550 milioni. Con l’acquisizione, la quota di mercato di Italgas supera il 50%. La trattativa andava avanti almeno da aprile.

Aumento di capitale

Paolo Gallo, ad di Italgas, non nasconde la soddisfazione: “Con questa operazione il gruppo Italgas segna un traguardo storico nella sua lunga e prestigiosa storia. L’acquisizione di 2i Rete Gas ci permette di diventare il primo operatore europeo nel settore della distribuzione del gas, dopo essere stati riconosciuti come benchmark globale in termini di innovazione e digitalizzazione”.

Italgas ha dato mandato a un pool di banche per finanziare il debito ponte. Verrà inoltre messo in atto un aumento di capitale pari a 1 miliardo per mantenere l’attuale pagella di credito.

Primo operatore del gas in Italia e Grecia

“Quale primo operatore in Italia ed in Grecia, Italgas rafforza l’impegno per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, con infrastrutture resilienti ed un costo dell’energia sostenibile”, ha aggiunto Gallo. “L’estensione all’intero network delle nostre applicazioni digitali e l’adozione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, ci consentirà di monitorare e gestire le nostre infrastrutture in tempo reale, migliorando l’efficienza operativa e aumentandone la sicurezza e l’affidabilità: creeremo così valore per i nostri azionisti e per tutti i nostri stakeholder”.

“La cessione di 2i Rete Gas conclude un percorso virtuoso che ha visto F2i protagonista non solo nella creazione di un grande operatore nazionale efficiente per scala e competenze tecnologiche ma anche nella trasformazione dell’assetto proprietario di un intero settore che ha sofferto di elevati livelli di frammentazione tra gli operatori”, ha commentato Renato Ravanelli, ad di F2i Sgr. “L’efficienza raggiunta da 2i Rete Gas ha contribuito a favorire un graduale processo di riduzione delle tariffe di distribuzione del gas, a beneficio dell’intera comunità nazionale. L’aggregazione con Italgas completa questo percorso”.