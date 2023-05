Buoni fruttiferi postali: i migliori su cui investire

I buoni fruttiferi postali (BFP) sono tra gli investimenti più sicuri a disposizione dei risparmiatori italiani. I migliori possono offrire anche un rendimento annuo lordo fino al 4,50%, garantendo quindi una remunerazione davvero interessante, con la garanzia che il rischio di perdita del capitale sia davvero basso grazie alle peculiarità di questi prodotti. In un momento così volatile e incerto a livello economico e finanziario, è ancora più importante custodire i propri risparmi e sapere come funzionano e quali tassi di interesse garantiscono questi strumenti pensati per chi desidera investire nella maggiore sicurezza possibile.

Cosa sono i Buoni Fruttiferi Postali

I buoni fruttiferi postali sono un tipo di investimento a basso rischio emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) attraverso le poste italiane. I BFP sono strumenti finanziari che consentono di investire una somma di denaro per un periodo determinato, ricevendo un tasso di interesse fisso e garantito dallo Stato italiano. I BFP sono considerati un investimento sicuro e possono essere acquistati da qualsiasi cittadino maggiorenne residente in Italia o all’estero. L’investimento minimo è di 50 euro e non è prevista alcuna spesa di gestione. Inoltre, i BFP sono esenti da imposte e contributi previdenziali e possono essere riscattati in qualsiasi momento.

I BFP sono divisi in due categorie: quelli ordinari e quelli indicizzati all’inflazione. I primi prevedono un tasso di interesse fisso che viene stabilito all’acquisto e che rimane invariato per l’intera durata dell’investimento. I secondi, invece, hanno un tasso di interesse variabile che viene indicizzato all’inflazione.

Buoni Fruttiferi, da Poste Italiane tassi alti fino al 4,50%

Tra le tante soluzioni proposte da Poste Italiane quello certamente più redditizio è il buono fruttifero postale dedicati ai minorenni, che offrono interessi lordi fino al 4,50%.

Questi hanno una durata variabile a differenza degli altri Buoni e sono rivolti ai minorenni. Possono essere sottoscritti da una persona maggiorenne per importi superiori ai 50 euro, ma entro il limite massimo di un milione di euro. Il fatto della durata variabile è collegato al raggiungimento della maggior età dell’intestatario, che coincide anche con la scadenza del buono che è riportata sulla parte frontale del titolo. Il suo rendimento è fisso nel tempo con interessi che maturano fino alla scadenza. Il rendimento effettivo annuo lordo massimo per questi buoni si attestano al 4,50%. Nello specifico trascorsi un anno e 6 mesi, 2 anni e 3 anni si percepiranno tassi di interessi del 2,50%, dopo 4 anni del 2,75%, dopo 5 anni del 3%, dopo 6 e 7 anni il 3,25% e dopo 8, 9,10 e 11 anni il 3,50%. Infine dopo 12, 13, 14 e 15 anni il 4% e dopo 16, 17 e 18 anni il 4,50%.

Buono Rinnova rende il 3,25%

Il Buono Rinnova può essere sottoscritto da chi rimborsa uno o più buoni fruttiferi postali cartacei o dematerializzati scaduti (non prescritti), a condizione che tale rimborso sia eseguito dal 20 settembre 2022 ed entro il periodo di collocamento del Buono Rinnova.

Questo buono fruttifero ha una durata di 6 anni dalla sottoscrizione ed è pensato per chi desidera investire nel medio periodo e ottenere rendimenti certi. Il Buono Rinnova matura interessi già alla fine dei primi tre anni dalla sottoscrizione, con un rendimento effettivo annuo lordo al 2,00%. Al termine dei 6 anni il rendimento effettivo lordo sale al 3,25%.

Buono 4X4, rendita fino al 3,00%

Tra i migliori spunta anche il buono fruttifero postale 4×4 con durata 16 anni al termine dei quali si ha un rendimento effettivo annuo lordo del 3%. Per i risparmiatori che intendono investire nel medio/lungo periodo, questo buono è lo strumento più adatto. La sua durata è di 16 anni con la caratteristica che chi sottoscrive ha diritto alla restituzione del capitale investito e, a scadenza quadriennale (dopo quattro, otto e dodici anni), c’è anche il riconoscimento di interessi maturati alla fine di ciascun quadriennio.

Nello specifico, i rendimenti effettivi annui lordi garantiti sono: 1,50% dopo 4 anni; 2,00% alla fine di 8 anni; 2,25% al termine del dodicesimo anno; 3,00% alla fine dei 16 anni.