Negli ultimi anni si è sentito spesso parlare dello spread che è tornato a salire e dei mercati che hanno reagito prontamente. Ma al di là dei numeri e delle analisi finanziarie, la domanda che conta davvero è un’altra: lo spread influisce sul valore dei Btp? Quando aumenta, il valore dei buoni del Tesoro poliennali scende? C’è il rischio di perdere soldi? Ecco cosa succede davvero e che cos’è esattamente lo spread.

Che sono i Btp?

I Btp sono titoli di Stato emessi dal Governo italiano per finanziare la spesa pubblica. Chi li acquista, quindi, presta dei soldi allo Stato che in cambio si impegna a pagare degli interessi. Questi ultimi sono definiti cedole e vengono pagati solitamente ogni 6 mesi. Alla scadenza prestabilita, poi, si riceve anche l’intero capitale investito.

Tali prodotti si possono acquistare al momento dell’emissione oppure successivamente sul mercato finanziario. Il prezzo su quest’ultimo, però, non è sempre lo stesso in quanto può salire e scendere in base alla fiducia da parte degli investitori nei confronti dell’Italia e all’andamento dei tassi di interesse.

Le principali tipologie di BTP in circolazione

Non esiste un solo tipo di buono del Tesoro. Nel tempo sono state create infatti diverse varianti per rispondere alle esigenze dei risparmiatori.

Ci sono, ad esempio, i Btp Valore, una tipologia di titoli rivolta soprattutto agli investitori retail, cioè ai cittadini. La loro caratteristica principale è che offrono cedole che crescono nel tempo e un premio finale extra dello 0,80% se il titolo si tiene fino alla scadenza.

Inoltre:

i Btp tradizionali con cedole fisse e una durata determinata;

i Btp Italia che sono indicizzati all’inflazione italiana e pensati per proteggere il potere di acquisto dei risparmiatori.

Anche se tali tipologie di buoni presentano differenze nelle modalità di calcolo degli interessi e negli incentivi previsti, il meccanismo di base resta lo stesso. Acquistandoli, si presta denaro allo Stato ricevendo in cambio interessi periodici e il rimborso del capitale alla fine del periodo stabilito.

Il rapporto degli italiani con i titoli di Stato

I titoli di Stato come i Btp sono ancora oggi una componente importante degli investimenti, in particolar modo per chi cerca delle forme relativamente sicure per mettere da parte i propri risparmi. Negli ultimi anni, molti investitori hanno diversificato il loro portafoglio, ma i titoli governativi rimangono una componente centrale.

Un segnale concreto di tale interesse arriva ad esempio dal collocamento del Btp Italia avvenuto lo scorso maggio 2025. Nella tornata riservata ai piccoli risparmiatori sono stati infatti sottoscritti ordini per 6,5 miliardi di euro, a conferma che una grossa fetta di italiani continua a scegliere direttamente questi titoli per il proprio portafoglio.

Perché lo spread è importante?

Per capire esattamente cosa succede ai Btp quando lo spread sale è importante prima di tutto chiarire cosa si intende con quest’ultimo termine.

Ebbene, rappresenta la differenza tra il rendimento di due titoli di Stato con la stessa scadenza ma emessi da paesi diversi. Nel caso dell’Italia, il confronto più comune è tra i Btp e Bund tedeschi, considerati tra i titoli di Stato più sicuri d’Europa e utilizzati come parametro di riferimento per il rischio minimo.

Se lo spread italiano aumenta, significa che il mercato percepisce un rischio più alto associato all’Italia rispetto alla Germania. Gli investitori richiedono quindi un rendimento più alto per compensare il rischio aggiuntivo. Al contrario, se diminuisce significa che la fiducia nella capacità dello Stato italiano di rispettare i propri obblighi di pagamento è maggiore.

Storicamente, uno spread elevato è stato collegato a periodi di instabilità politica o difficoltà economiche, mentre uno spread basso si è verificato durante fasi di maggiore stabilità e fiducia dei mercati.

Che succede ai Btp se lo spread sale?

Se lo spread tra i titoli di Stato Italiani e quelli tedeschi sale, i prezzi dei Btp già emessi sul mercato secondario tendono a diminuire.

Il motivo è che i nuovi titoli emessi sul mercato presenteranno dei rendimenti più alti per compensare il rischio maggiore percepito dagli investitori. Di conseguenza, i titoli già esistenti con rendimenti più bassi diventeranno meno attraenti e il loro prezzo si adeguerà al ribasso.

Tale dinamica, però, non influisce sul rendimento concordato alla sottoscrizione. Chi mantiene un Btp fino alla regolare scadenza riceverà quindi il rimborso della cifra investita e gli interessi pattuiti, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato.

In caso contrario, se si deciderà di vendere prima della scadenza in un periodo di spread elevato, il rischio sarà quello di subire una perdita di valore in conto capitale a causa del prezzo di mercato più basso rispetto al valore nominale del titolo.

Le variazioni tra i rendimenti dei Btp e lo spread vengono monitorate ogni giorno sui mercati finanziari. Il differenziale tra i Bund tedeschi e i Btp a 10 anni, ad esempio, nel corso del 2025 è oscillato significativamente, salendo fino a circa 130 punti base in alcune fasi e scendendo fino a 80 punti base in altre.

Quali sono gli effetti sul mercato finanziario e sull’economia reale?

L’aumento dello spread, oltre ad avere un impatto diretto sui prezzi dei Btp, influenza anche altri aspetti dell’economia.

Quando i rendimenti dei titoli di Stato salgono, spesso aumentano infatti anche i tassi di interesse su prestiti e mutui per famiglie e imprese.

Questo significa un credito più caro e di conseguenza una possibile frenata della crescita economica.

Inoltre, le istituzioni finanziarie e le banche che hanno molti titoli di Stato possono registrare una diminuzione del loro valore in portafoglio.

Tale riduzione nei casi più significativi può avere anche delle ripercussioni sulla solidità patrimoniale degli stessi istituti.

Come proteggere i propri risparmi i n caso di aumento di spread?

Per proteggere i propri risparmi in caso di aumento dello spread è importante essere prudenti, soprattutto se si investe in titoli di Stato o in strumenti collegati ai tassi di interesse.

La prima regola è diversificare gli investimenti, principio più volte richiamato anche da Warren Buffett: non concentrare tutto il capitale in un unico strumento riduce il rischio complessivo.

Altre strategie sono quelle di: