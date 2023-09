GPL per le imprese: vantaggi e sicurezza del suo utilizzo

Scegliere il GPL come fonte di energia a basso impatto ambientale è una decisione responsabile che contribuisce a ridurre l’inquinamento e a ottimizzare i costi energetici. Scopriamo le normative del settore insieme ad un partner d’eccezione: Alessi Gas, leader del settore.

Il GPL è una scelta conveniente per le imprese

Oltre alle sue caratteristiche di energia a basso impatto ambientale, il GPL offre vantaggi significativi alle imprese, come la riduzione dell’accisa fino al 90% per gli utilizzi industriali con serbatoi di capacità minima di 10 mc. Questa flessibilità economica consente alle aziende di gestire in modo efficiente i picchi di consumo e i periodi di utilizzo limitato.

Sicurezza e rispetto delle normative

Tuttavia, l’utilizzo del GPL comporta la necessità di rispettare rigorose normative di sicurezza per garantire un ambiente di lavoro sicuro e prevenire incendi.

Per questo motivo, è essenziale avere un fornitore qualificato e preparato come Alessi Gas, che offre soluzioni complete per l’installazione, l’assistenza e le verifiche periodiche dei serbatoi GPL per l’industria.

La normativa per i serbatoi di GPL per le aziende è rigorosa e mira a garantire la massima sicurezza e prevenzione incendi. La classificazione dei serbatoi si basa sulla loro capacità geometrica e prevede tre categorie:

A (attività a basso rischio);

B (attività a medio rischio);

C (attività a rischio elevato).

Ogni categoria ha specifiche norme antincendio, comprese le distanze di sicurezza da edifici pubblici e le regole per la recinzione del serbatoio.

I depositi con capacità fino a 13 mc devono rispettare le norme del D.M. 13 ottobre 1994 e dell’aggiornamento DM del 4 marzo 2014. La legge richiede la richiesta di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che attesti la conformità del serbatoio alle regole di prevenzione incendi. I serbatoi di categoria A possono avviare l’attività dopo aver ottenuto la SCIA, mentre i serbatoi di categoria B e Cdevono ricevere il parere di conformità dal Comando dei Vigili del Fuoco. La normativa stabilisce anche le distanze da rispettare, ad esempio, da uffici, luoghi di culto, scuole, alberghi e depositi infiammabili.

In particolare, per i depositi di categoria C queste distanze di sicurezza aumentano e vengono specificate anche le distanze dai punti di travaso, dal punto di rifornimento e da altre apparecchiature. In queste situazioni, la zona intorno al serbatoio deve essere recintata e sgombra da oggetti e vegetazione infiammabile.

La sicurezza della tua azienda nelle mani di professionisti

La sicurezza sul posto di lavoro è una prerogativa di tutte le imprese. Per questo, è necessario rivolgersi a dei professionisti affidabili ed esperti.

Alessi Gas, con il suo team di tecnici qualificati, è in grado di effettuare sopralluoghi per garantire il corretto posizionamento dei serbatoi GPL, rispettando tutte le prescrizioni di legge. L’azienda offre un’ampia gamma di servizi per le imprese contribuendo a fornire energia a basso impatto ambientale e sfruttando le agevolazioni fiscali per ridurre i costi energetici.