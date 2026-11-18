QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Azienda Agricola Campriano

Nel mercato del vino convivono due mondi: da una parte le grandi produzioni, costruite su volumi e standard replicabili; dall’altra le aziende agricole indipendenti, dove ogni bottiglia porta il segno di un luogo e di chi lo lavora.

Per queste realtà l’artigianalità è un modello d’impresa, fondato su scelte agronomiche e commerciali che si misurano negli anni: un modello che attira l’attenzione crescente di ristoratori, appassionati e gruppi d’acquisto.

[iol_toc tag=”h2″/]

Vino artigianale, il territorio come risorsa produttiva

Parlare di vino artigianale significa partire dalla terra. I francesi hanno un termine per definirla, terroir: l’insieme di microclima, esposizione e composizione dei suoli che rende ogni zona viticola diversa dalle altre. Lo stesso vitigno, coltivato in aree differenti, dà vini con caratteri differenti, e il compito del produttore è leggere queste peculiarità e trasformarle in identità.

In Toscana l’esempio più evidente è il Sangiovese, vitigno principe della regione, che cambia sfumature a seconda dell’area in cui cresce. Accanto a lui esiste un patrimonio di vitigni autoctoni coltivati da secoli, come Canaiolo, Trebbiano e Malvasia, che le aziende indipendenti hanno riportato al centro della propria offerta.

Lo fa, per esempio, l’Azienda Agricola Campriano di Murlo, in provincia di Siena, che lavora esclusivamente uve locali e autoctone. Per chi acquista, dal ristorante che costruisce la carta dei vini al privato che compra direttamente dal produttore, questa varietà rappresenta un valore: etichette legate a una zona riconoscibile e a un nome identificabile.

Tradizione e innovazione, una scelta di visione aziendale

Il vino italiano di qualità come lo conosciamo è anche figlio di una crisi: lo scandalo del metanolo del 1986 colpì duramente la reputazione dell’intero settore e, negli anni successivi, spinse le cantine a investire su qualità, tecnica e controllo della filiera.

Da quella fase di ricostruzione è nata una nuova stagione dell’enologia italiana, più attenta alla vigna e più aperta ai mercati esteri. Negli anni Novanta, però, molti produttori toscani scelsero di affiancare alle uve storiche varietà internazionali come Cabernet e Merlot, inseguendo il gusto globale.

Altri, come Campriano, presero la direzione opposta e restarono fedeli ai vitigni del territorio. Quella fase invita oggi a una riflessione di carattere imprenditoriale: in viticoltura ogni decisione, dalla scelta del vitigno all’impianto di un vigneto, produce effetti per decenni. Innovare, in questa prospettiva, vuol dire aggiornare le tecniche di coltivazione e di cantina preservando il materiale che il territorio ha selezionato nel tempo.

Campriano, un castellare tra Crete Senesi e Val di Merse

L’azienda sorge in un castellare di interesse storico, documentato fin dal 943 lungo l’antico tragitto che univa Siena alla Maremma, al confine tra le Crete Senesi e i boschi della Val di Merse. La famiglia Neri lo ha acquistato nel 1911.

Alla guida c’è Ranuccio Neri, imprenditore ed enologo, primo della famiglia a occuparsi di vino in modo professionale. Dopo un percorso di studi in agraria con indirizzo in viticoltura ed enologia, ha proseguito la formazione tecnica anche all’estero, in California, prima di dedicarsi a tempo pieno all’azienda; dal 1994 è presente alle fiere di settore.

La scelta di puntare esclusivamente sulle uve storiche locali (Sangiovese, Canaiolo, Trebbiano, Malvasia e Aleatico), presa con lungimiranza quando la tendenza andava altrove, è rimasta la linea dell’azienda fino a oggi. In vigna le sue decisioni guardano a orizzonti di 30-40 anni: per lui l’innovazione riguarda le tecniche di produzione e di viticoltura, mentre i vitigni ereditati nei secoli sono il patrimonio da valorizzare.

Eleganza e bevibilità, la filosofia produttiva di Ranuccio Neri

La visione dell’imprenditore si riflette nello stile dei vini. L’azienda rinuncia alle concentrazioni estreme e ai prodotti pensati per la meditazione per puntare su eleganza, freschezza e bevibilità, con etichette che trovano il loro spazio naturale a tavola, ogni giorno.

Una scelta che dialoga con il mercato di riferimento, composto da ristoranti, privati e gruppi d’acquisto interessati alle produzioni artigianali di produttori indipendenti.

Il lavoro segue il ciclo della vite per tutto l’anno, dalla potatura invernale al monitoraggio della maturazione nei 30-40 giorni che precedono la vendemmia, tra fine settembre e inizio ottobre.

In cantina Neri segue personalmente ogni fase, dalla diraspatura alle fermentazioni. Il vino, nella sua visione di produttore esperto, è una somma di scienze (dalla botanica alla chimica alla fisica) che conserva sempre una quota di imprevedibilità.

Lo stesso approccio guida il Ristorante Bar Amici di Campriano di Buonconvento, gestito da Neri: un locale pensato sul modello delle osterie toscane di una volta, caldo, informale e conviviale, dove il tempo rallenta e la cucina del territorio incontra l’enoteca. Qui si degustano le etichette dell’azienda e si acquistano direttamente il vino e l’olio di Campriano.

Nel vino l’artigianalità si costruisce nel tempo, attraverso scelte che chiedono pazienza e coerenza prima di dare frutti. Per i produttori indipendenti la tradizione, sostenuta da competenze tecniche aggiornate, diventa un vantaggio competitivo, e realtà come Campriano dimostrano che legare il proprio nome a un territorio resta una strategia d’impresa capace di guardare lontano.