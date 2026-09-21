Materiali, geometrie e processi cambiano in funzione dell’applicazione: Lineagomma realizza soluzioni su misura in gomma, silicone, poliuretano e materiali plastici per diversi settori industriali

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Un macchinario può fermarsi per molte ragioni, e chi lavora nell’industria meccanica o nella progettazione di impianti lo sa bene: spesso il problema nasce da un singolo componente tecnico che, pur rappresentando solo una parte del sistema, svolge una funzione essenziale.

A volte si tratta di particolari di pochi grammi, come guarnizioni o antivibranti; in altri casi di rulli, ruote o componenti di dimensioni importanti. In ambito offshore, per esempio, possono essere grandi ganasce di presa destinate ai sistemi di tensionamento utilizzati nella posa di tubazioni o cavi in mare.

Nel movimento terra e nelle macchine operatrici possono invece essere rivestimenti delle suole dei sottocarri, componenti per asfaltatrici, gru, perforatrici o altre applicazioni soggette a forti sollecitazioni. In tutti questi casi, un singolo elemento tecnico può incidere direttamente sull’efficienza, sulla sicurezza e sulla continuità di un’intera linea o macchina.

Quando il componente deve lavorare in presenza di oli, temperature elevate, agenti chimici, abrasione, sollecitazioni meccaniche importanti o requisiti specifici legati all’applicazione, la corretta combinazione tra geometria, materiale e processo produttivo diventa determinante. È qui che gli articoli tecnici a disegno assumono un ruolo centrale.

Perché la componentistica standard non è sempre sufficiente?

Due componenti dimensionalmente equivalenti possono avere comportamenti molto diversi quando vengono realizzati con materiali, durezze, formulazioni o processi differenti. Una guarnizione destinata a un impianto alimentare, per esempio, deve essere scelta tenendo conto del contatto con il prodotto, delle temperature, dei cicli di lavaggio e delle condizioni operative. In un circuito idraulico diventano invece centrali la resistenza agli oli e alla pressione.

Nel movimento terra entrano in gioco abrasione, urti e deformazioni ripetute. In ambito offshore, oil & gas e perforazione le condizioni possono includere sollecitazioni meccaniche elevate, agenti chimici e cicli di lavoro particolarmente gravosi. La corretta definizione dimensionale rappresenta quindi solo una parte del problema. Altrettanto importanti sono il materiale, la durezza, la geometria, la preparazione delle superfici, il sistema adesivo e il processo produttivo.

Le mescole tecniche disponibili permettono di rispondere a esigenze molto differenti: resistenza agli oli, all’abrasione, agli agenti chimici o alle alte temperature, caratteristiche autoestinguenti, antistatiche o specifiche per particolari ambienti di utilizzo. Quando richiesto,possono inoltre essere impiegati materiali formulati per applicazioni alimentari o accompagnati dalla relativa documentazione tecnica e dichiarativa del produttore.

Lineagomma: dal disegno all’applicazione

Lineagomma, opera a Parma dal 1987 e nel tempo ha sviluppato competenze nella realizzazione di articoli tecnici, rivestimenti e componenti su misura destinati a numerosi settori industriali. Molte produzioni nascono da un disegno o da specifiche tecniche fornite dal cliente. In altri casi l’azienda mette a disposizione soluzioni, esperienze e competenze maturate direttamente sul campo, soprattutto nelle applicazioni in cui nel tempo ha sviluppato una forte specializzazione.

Il lavoro parte dalla comprensione delle condizioni di utilizzo del componente: ambiente operativo, sollecitazioni, temperature, presenza di oli o agenti chimici, necessità di adesione a supporti metallici, frequenza dei cicli e aspettativa di durata.

Lineagomma affianca il cliente nella valutazione della producibilità, nella scelta dei materiali e nella definizione degli aspetti costruttivi del manufatto. La verifica finale dell’idoneità del componente rispetto all’impianto e la validazione dell’applicazione restano invece di competenza del cliente o del soggetto responsabile del progetto.

Questa distinzione consente di mantenere un rapporto tecnico chiaro: da una parte la competenza produttiva e applicativa di Lineagomma, dall’altra la responsabilità progettuale del committente.

Materiali: non esiste una soluzione unica

Uno degli elementi centrali nella produzione di articoli tecnici è la scelta del materiale. Lineagomma lavora con differenti famiglie di elastomeri e materiali tecnici, tra cui NBR, EPDM, SBR, neoprene, FKM, silicone, poliuretano e Vulkollan, oltre a materiali plastici impiegati in specifiche applicazioni.

Ogni famiglia presenta caratteristiche differenti in termini di resistenza meccanica, comportamento alle temperature, elasticità, resistenza agli agenti chimici, agli oli, all’abrasione e all’invecchiamento. Per questo la scelta non può essere effettuata soltanto in base alla denominazione del materiale, ma deve considerare le reali condizioni di esercizio. Quando richiesto dall’applicazione, Lineagomma può inoltre valutare mescole con specifiche caratteristiche tecniche e documentazione fornita dal produttore del materiale.

Processi produttivi e competenze

Una volta individuato il materiale, entra in gioco il processo produttivo. Lineagomma opera con differenti tecnologie di stampaggio e lavorazione, tra cui stampaggio a compressione e a iniezione, lavorazioni su supporti metallici, rivestimenti a caldo e a freddo, preparazione delle superfici, finitura, tornitura e rettifica.

Nei componenti con attacco gomma-metallo, la preparazione del supporto rappresenta una fase fondamentale. Le superfici possono essere sottoposte a sabbiatura, lavaggio, carteggiatura e successiva applicazione di specifici sistemi adesivi scelti in funzione della combinazione tra supporto e materiale elastomerico.

Sui rulli e sulle ruote, dopo il rivestimento, possono essere eseguite lavorazioni di finitura come tornitura e rettifica, per ottenere superfici lisce, bombate, scanalate o con altre geometrie funzionali all’applicazione. Negli ultimi anni Lineagomma ha continuato a investire nel rinnovamento del proprio parco macchine e nelle tecnologie produttive, introducendo anche presse di nuova generazione e sistemi 4.0.

Parallelamente, l’azienda ha realizzato un importante investimento in impianti fotovoltaici, con l’obiettivo di ridurre il consumo di energia proveniente dalla rete e migliorare progressivamente l’efficienza energetica dello stabilimento, pur mantenendo processi produttivi che richiedono anche altre fonti energetiche.

Dalla guarnizione al componente complesso

Il concetto di articolo tecnico a disegno comprende famiglie di prodotti molto differenti. Lineagomma realizza guarnizioni industriali, articoli stampati, componenti gomma-metallo, rulli e ruote rivestite, antivibranti, particolari in silicone, componenti in poliuretano e altri manufatti tecnici sviluppati in funzione dell’applicazione.

Accanto ai componenti di dimensioni contenute, l’azienda lavora anche su particolari di grande impegno tecnico e dimensionale. Nel settore offshore e oil & gas, per esempio, Lineagomma realizza rivestimenti per rulli e ganasce di presa impiegati nei sistemi di tensionamento utilizzati durante la posa di tubazioni o cavi, sia in mare sia nelle lavorazioni collegate alla posa a terra.

Nel movimento terra, nelle macchine operatrici, nelle asfaltatrici, nelle gru e nelle perforatrici, l’azienda interviene su componenti sottoposti a forti carichi e sollecitazioni, come rivestimenti delle suole dei sottocarri, pattini, ruote e particolari tecnici destinati a condizioni di utilizzo gravose.

Nel settore alimentare, invece, rientrano tra le applicazioni più specialistiche le guarnizioni per macchine termoformatrici, i componenti per autoclavi e i rullini destinati alle lavorazioni dell’industria conserviera.

Questa varietà di applicazioni consente a Lineagomma di affrontare problematiche molto diverse mantenendo un approccio comune: partire dalla funzione del componente e individuare il materiale e il processo più coerenti con le condizioni di utilizzo.

Ripetibilità, controllo e continuità della fornitura

Un componente su disegno non deve soltanto funzionare al primo utilizzo: deve poter essere riprodotto nel tempo mantenendo caratteristiche coerenti con quelle definite e approvate.

Per questo Lineagomma opera con sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 e svolge controlli interni finalizzati a verificare la conformità dei prodotti rispetto alle specifiche concordate.

La ripetibilità assume particolare importanza nelle forniture ricorrenti, dove il cliente deve poter contare sulla continuità dimensionale, sul materiale concordato e sulla stabilità del processo produttivo.

Una volta definito il componente e validata la soluzione, le forniture successive possono essere realizzate sulla base della stessa configurazione, semplificando la gestione dei riordini e riducendo il rischio di variazioni non desiderate.

È questo il valore principale degli articoli tecnici a disegno: non un semplice pezzo realizzato fuori catalogo, ma una soluzione costruita intorno alle condizioni reali di utilizzo.

Dal 1987 Lineagomma porta avanti questo approccio combinando esperienza produttiva, conoscenza dei materiali, capacità di lavorazione e attenzione alle esigenze del cliente, con l’obiettivo di trasformare una specifica tecnica in un componente affidabile, ripetibile e coerente con il processo industriale a cui è destinato.