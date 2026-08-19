Le imprese italiane stanno accelerando gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano i professionisti per farla funzionare davvero. È il paradosso fotografato da Confartigianato: nel 2025, su 621.180 richieste di lavoratori con competenze digitali avanzate, 315.560 sono risultate di difficile reperimento, pari al 50,8%. In altre parole, circa una posizione su due è quindi rimasta difficile da coprire.
Indice
Investimenti in crescita, ma mancano le competenze
Secondo l’elaborazione dell’Ufficio Studi di Confartigianato, il 71,8% delle aziende ha effettuato investimenti in almeno uno degli ambiti della transizione digitale. Gli interventi riguardano l’adozione di nuove tecnologie, la loro integrazione nei processi organizzativi e la costruzione di modelli di business basati sul digitale.
Il problema emerge quando si passa dall’acquisto della tecnologia al suo utilizzo effettivo. Il 58,6% delle imprese indica la mancanza di personale qualificato come il principale ostacolo all’adozione dell’intelligenza artificiale, seguito da:
- scarsa chiarezza legislativa: 47,3%;
- indisponibilità o scarsa qualità dei dati: 45,2%;
- preoccupazioni su privacy e protezione dei dati: 43,2%;
- costi elevati: 43%;
- considerazioni etiche: 25,7%.
La rilevazione considera le competenze necessarie per l’utilizzo e l’integrazione aziendale di intelligenza artificiale, cloud computing, Industrial Internet of Things, data analytics e big data, realtà virtuale e aumentata e blockchain.
Lombardia in testa per professionalità introvabili
Per numero assoluto di professionalità introvabili, la Lombardia è nettamente prima con 60.960 figure difficili da reperire su 121.440 richieste, pari al 50,2%. Seguono Campania e Lazio, rispettivamente con 31.130 e 30.780 professionalità introvabili.
|Posizione
|Regione
|Professioni introvabili
|Richieste totali
|Percentuale
|1
|Lombardia
|60.960
|121.440
|50,2%
|2
|Campania
|31.130
|66.950
|46,5%
|3
|Lazio
|30.780
|66.760
|46,1%
|4
|Veneto
|26.030
|47.150
|55,2%
|5
|Emilia-Romagna
|25.640
|45.700
|56,1%
|6
|Sicilia
|22.440
|51.230
|43,8%
|7
|Puglia
|21.120
|46.320
|45,6%
|8
|Toscana
|19.390
|33.600
|57,7%
|9
|Piemonte
|16.870
|31.420
|53,7%
|10
|Trentino-Alto Adige
|10.960
|18.000
|60,9%
|11
|Calabria
|8.270
|17.370
|47,6%
|12
|Sardegna
|7.560
|13.630
|55,5%
|13
|Marche
|7.100
|12.290
|57,8%
|14
|Abruzzo
|7.050
|12.360
|57,0%
|15
|Liguria
|6.170
|11.530
|53,5%
|16
|Friuli-Venezia Giulia
|5.510
|9.450
|58,3%
|17
|Umbria
|3.760
|6.200
|60,7%
|18
|Basilicata
|2.490
|5.750
|43,3%
|19
|Molise
|1.240
|2.410
|51,4%
|20
|Valle d’Aosta
|950
|1.640
|57,7%
Milano e Roma al vertice
A livello provinciale, Milano guida la classifica con 29.840 competenze difficili da reperire su 64.320 richieste (46,4%), seguita da Roma, dove mancano 24.580 figure su 55.240 (44,5%), e da Napoli, con 16.200 lavoratori difficili da trovare su 36.010 (45%). Completano le prime cinque posizioni Bari, con 9.300 professionalità che scarseggiano su 19.830 (46,9%), e Torino, con 9.050 tecnici su 17.950 richiesti, pari al 50,4%.
|Posizione
|Provincia
|Professionalità introvabili
|Entrate richieste
|Percentuale
|1
|Milano
|29.840
|64.320
|46,4%
|2
|Roma
|24.580
|55.240
|44,5%
|3
|Napoli
|16.200
|36.010
|45,0%
|4
|Bari
|9.300
|19.830
|46,9%
|5
|Torino
|9.050
|17.950
|50,4%
|6
|Salerno
|6.950
|13.600
|51,1%
|7
|Bologna
|6.580
|11.750
|56,0%
|8
|Palermo
|5.960
|13.100
|45,5%
|9
|Bergamo
|5.900
|10.400
|56,7%
|10
|Firenze
|5.590
|10.440
|53,5%
|11
|Catania
|5.500
|11.480
|47,9%
|12
|Verona
|5.180
|9.630
|53,8%
|13
|Padova
|5.120
|8.550
|59,9%
|14
|Trento
|4.920
|7.664
|64,2%
|15
|Venezia
|4.780
|10.483
|45,6%
|16
|Lecce
|4.720
|10.512
|44,9%
|17
|Treviso
|4.650
|7.763
|59,9%
|18
|Caserta
|4.580
|10.457
|43,8%
|19
|Monza e Brianza
|4.350
|7.605
|57,2%
|20
|Vicenza
|4.290
|7.384
|58,1%
Come colmare il gap di competenze
Se quindi il timore più diffuso riguardava la possibile sostituzione di lavoro umano da parte delle macchine, i dati raccontano però una realtà opposta, almeno nel breve periodo. In un caso su due le imprese italiane non trovano chi sappia utilizzare le tecnologie digitali che hanno già deciso di adottare.
Il presidente di Confartigianato Marco Granelli precisa:
L’intelligenza artificiale può diventare un potente fattore di produttività e competitività, ma per coglierne le opportunità servono persone capaci di governarla. La sfida dell’IA è quindi innanzitutto una sfida sulle competenze: occorre rafforzare la formazione, il raccordo tra scuola, università, sistema formativo e imprese e garantire anche alle micro e piccole aziende l’accesso alle professionalità necessarie.