Le migliori offerte gas tra novembre 2024 e febbraio 2025 evidenzia un aumento generale delle tariffe per le utenze domestiche. I dati per le offerte fisse e variabili in Italia

Fonte: 123RF Crescono i prezzi delle offerte di gas nel libero mercato

Nel mercato libero le tariffe del gas stanno aumentando sia per le offerte a prezzo fisso che per quelle a prezzo variabile, a causa delle tensioni sui mercati internazionali dell’energia. Tuttavia, al momento, i contratti a prezzo fisso rappresentano la scelta più conveniente per le famiglie, offrendo il maggior risparmio sulle forniture di gas. È quanto emerge dall’analisi di Assium, l’associazione degli utility manager, basata sulle offerte disponibili sul portale di Arera e Acquirente Unico.

Gli aumenti sulla bolletta del gas in Italia

Secondo l’analisi di Assium, considerando la migliore offerta disponibile sul Portale per un’utenza domestica tipo con un consumo annuo di 1.400 metri cubi, la bolletta del gas per chi sceglie un contratto a prezzo fisso ammonta in media a 1.765 euro all’anno. Optando invece per un’offerta a prezzo variabile, il costo sale a 1.852 euro, con un incremento di quasi il 5%.

Esaminando l’andamento delle migliori offerte nell’ultimo trimestre, emerge che a febbraio le tariffe dei contratti a prezzo fisso sono aumentate in media del 4,12% rispetto alle condizioni di novembre 2024. Nello stesso periodo, le offerte a prezzo variabile hanno registrato un rincaro ancora più marcato, con un incremento medio del 9,12%.

“Le società fornitrici hanno reagito alle tensioni sui mercati internazionali dell’energia ritoccando al rialzo le condizioni tariffarie proposte agli utenti – spiega il presidente di Assium Federico Bevilacqua – Sul fronte delle offerte la situazione si è completamente ribaltata: se a dicembre 2024 le offerte a prezzo variabile garantivano i maggiori risparmi alle famiglie sulla spesa per il gas, ora è il prezzo fisso a risultare più conveniente”. Un mercato però che è sempre in continua evoluzione; proprio per questo Assium consiglia alle famiglie, prima di cambiare gestore e scegliere una nuova offerta, di rivolgersi a personale qualificato che li assista nell’individuazione della migliore proposta commerciale

Contratti a prezzo fisso, gli aumenti nelle città

L’analisi delle migliori offerte gas tra novembre 2024 e febbraio 2025 evidenzia un aumento generalizzato delle tariffe per le utenze domestiche. In media, i contratti a prezzo fisso sono saliti del 4,12%, con variazioni che oscillano tra il 3,80% di Firenze e il 6,70% di Napoli. Le città del Nord registrano incrementi più contenuti, mentre al Sud l’aumento risulta più marcato. Nonostante il rincaro, le offerte a prezzo fisso restano attualmente la soluzione più conveniente per i consumatori.

La tabella seguente mostra l’andamento dettagliato delle tariffe nelle principali città italiane.

CITTÀ Migliore offerta novembre 2024 Migliore offerta febbraio 2025 Variazione % Milano 1.618,99 1.684,01 4,02% Torino 1.709,78 1.776,62 3,91% Venezia 1.658,20 1.723,22 3,92% Bologna 1.668,95 1,733,97 3,90% Trento 1.618,99 1.684,01 4,02% Genova 1.709,78 1.776,62 3,91% Trieste 1.618,99 1.684,01 4,02% Firenze 1.713,08 1.778,25 3,80% Perugia 1.671,00 1.736,82 3,94% Ancona 1.695,57 1.760,74 3,84% L’Aquila 1.629,24 1.695,82 4,09% Roma 1.825,73 1.896,68 3,89% Napoli 1.752,60 1.870,06 6,70% Bari 1.661,74 1.728,32 4,01% Catanzaro 1.812,70 1.885,26 4,00% Palermo 1.804,18 1.876,73 4,02% Potenza 1.653,91 1.720,49 4,03% Media 1.695,50 1.765,39 4,12%

Aumenti dei contratti a prezzo variabile nelle città

Per i contratti a prezzo variabili, l’analisi delle migliori offerte gas tra novembre 2024 e febbraio 2025 mostra un aumento medio del 9,12%. Gli incrementi variano dall’8,71% di Palermo al 9,58% di Trento, con rincari diffusi in tutte le principali città italiane. Le tariffe sono cresciute in modo significativo sia al Nord che al Sud, con Roma, Napoli e Catanzaro che superano l’8,70% di aumento; un trend che conferma l’attuale volatilità del mercato energetico.

La tabella seguente riporta nel dettaglio l’evoluzione dei prezzi nelle diverse città.