Impennata di Game Stop a Wall Street dopo il post di Keith Gill su Reddit. Non è la prima volta che l'analista finanziario ribalta le sorti dell'azienda di videogiochi

GameStop ha visto una nuova ondata di acquisti frenetici delle sue azioni, grazie a un intervento su Reddit di Keith Gill, un noto analista finanziario. Nel pre mercato, il titolo ha registrato una crescita superiore al 100%, in quello che è diventato noto come l’effetto meme-stock, famoso dal 2021 per i picchi record delle azioni GameStop. Successivamente all’apertura, il titolo ha subito notevoli oscillazioni, riducendo i guadagni iniziali.

Un’immagine virale

Dopo un maggio caratterizzato da forti oscillazioni, il titolo è salito del 50% grazie a un post su Reddit di Keith Gill, l’influente analista finanziario conosciuto come Roaring Kitty.

Gill ha condiviso su Reddit un’immagine che sembra rappresentare una posizione di 116 milioni di dollari nel settore dei videogiochi. Questo screenshot, pubblicato domenica 2 giugno, mostrava cinque milioni di azioni acquistate a 21,27 dollari ciascuna. Queste opzioni darebbero la possibilità di acquistare azioni a 20 dollari l’una.

Keith Gill, che si fa chiamare Deep F Value su Reddit, è già noto per aver scatenato una corsa all’acquisto di GameStop nel 2021. La sua strategia ha nuovamente attirato l’attenzione degli investitori, molti dei quali considerano Gill uno degli analisti più interessanti da seguire, anche se con cautela. Questo nuovo episodio ha contribuito a far tornare il titolo GameStop sotto i riflettori di Wall Street.

La reazione del mercato

Le azioni di GameStop hanno registrato un incremento fino al 103% nelle contrattazioni pre mercato, prima di diminuire l’entusiasmo iniziale. Se i guadagni pre-mercato saranno confermati, il titolo potrebbe aggiungere circa 8 miliardi di dollari alla capitalizzazione di mercato dell’azienda.

Il ruolo di “Roaring Kitty” e il fenomeno delle meme stock

Sul social media X, Gill, noto con l’alias “Roaring Kitty”, ha pubblicato un’immagine di una carta del gioco Uno, col simbolo usato dai giocatori per cambiare la direzione del gioco. Questo post ha ottenuto oltre 5,3 milioni di visualizzazioni in circa otto ore dalla sua pubblicazione.

GameStop e gli hedge fund

Nel 2021, GameStop era in gravi difficoltà finanziarie, diventando un bersaglio per gli hedge fund che puntavano sul suo fallimento. Tuttavia, grazie all’intervento di utenti di Reddit guidati da Gill, il prezzo delle azioni è salito vertiginosamente, causando perdite ingenti per i fondi speculativi. Anche se oggi gli hedge fund sono più cauti, GameStop continua a trarre vantaggio dalle speculazioni sul suo titolo, riuscendo a ottenere plusvalenze significative.

In poche parole, Keith Gill e i suoi sostenitori hanno stravolto il destino di un’azienda apparentemente destinata al fallimento, acquistando massicciamente azioni di GameStop nonostante tutti i segnali indicassero che l’azienda fosse in gravi difficoltà. Questo ha scatenato una “short squeeze”, costringendo i grandi investitori che avevano scommesso contro GameStop a comprare azioni in rapida crescita per coprire le loro perdite.

L’andamento di maggio

Nel corso di maggio, il valore delle azioni di GameStop ha raggiunto i 39 dollari, permettendo all’azienda di realizzare un guadagno di 900 milioni di dollari. Questo tipo di speculazioni rende GameStop una meme stock, ovvero un titolo altamente speculativo che diventa virale sui social network, attirando soprattutto giovani investitori con poca esperienza che sperano di fare soldi rapidamente.

Valutata circa 7 miliardi di dollari, l’azienda sta lottando con un rallentamento del business dovuto alla preferenza dei consumatori per il download digitale dei videogiochi, piuttosto che l’acquisto nei negozi fisici.

Questo scenario ricorda quello di Blockbuster negli anni ’80, quando il noleggio di videocassette dominava il mercato. I risultati del primo trimestre di GameStop saranno resi noti l’11 giugno, con previsioni di ricavi in calo a 892 milioni di dollari rispetto al miliardo di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.