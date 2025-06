Tesla brucia 152 miliardi di capitalizzazione: cima incandescente fra Musk e Trump

Oltre alla fine degli incentivi per le auto elettriche, Musk rischia la cancellazione dei contratti governativi di SpaceX

Lo scambio di accuse fra il Presidente Trump ed Elon Musk fa crollare le azioni Tesla a Wall Street

Gli screzi e le accuse reciproche fra Elon Musk, patron di Tesla, ed il Presidente americano Donald Trump, fanno capitolare le azioni della casa d’auto americana, che colano letteralmente a picco a Wall Street, perdendo anche lo status di titolo “trilionario”. Accuse che si sono rincorse sui social – il network Truth di Trump ed X di Elon Musk – e sono state motivate dall’uscita dell’imprenditore statunitense dallo staff che supporta il Presidente e dalle sue aspre critiche nei confronti della nuova legge fiscale varata dal Congresso.

Musk: il nome di Trump nei file di Epstein

Il disagio di Musk era stato palesato da giorni, in seguito all’uscita dell’imprenditore da DOGE, il Dipartimento dedicato alla spending review che lo stesso Trump gli aveva affidato, e l’annuncio della fine del supporto economico al movimento politico “Make America Great Again”. Poi, era nata la questione della legge fiscale, che il patron di Tesla aveva aspramente criticato, definendola un “abominio”. Ed ora l‘attacco diretto a Trump. “Il nome di Trump è nei file di Epstein, la verità verrà fuori”, afferma l’imprenditore, dicendosi anche favorevole all’impeachment ed annunciando che fonderà un suo partito.

Trump: “E’ impazzito. Stop ai suoi contratti con il governo”

Il botta e risposta ha visto quale parte attiva anche il Presidente USA, prima dallo Studio Ovale, poi tramite i social. Trump ha esordito con “sei impazzito!” ed ha spiegato l’attacco di Musk con la delusione provocata dalla cancellazione degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche.

Il Presidente ha anche minacciato di chiudere i contratti con il governo statunitense delle società che fanno capo a Elon Musk, in primis SpaceX, che dipende fortemente dai programmi spaziali del governo americano. “Il modo più semplice per risparmiare sul nostro bilancio, miliardi e miliardi di dollari – ha detto Trump – è quello di interrompere i sussidi e i contratti governativi di Elon”.

La replica di Musk

“Vai avanti, rallegrami la giornata”, ha replicato Musk, minacciando: “alla luce della dichiarazione del Presidente sulla cancellazione dei miei contratti governativi, SpaceX inizierà immediatamente il decommissioning della navicella spaziale Dragon“.

Oltre al produttore di veicoli elettrici Tesla, che è anche quotata a Wall Street, le attività di Musk includono appunto la società spaziale e di comunicazione satellitare SpaceX, la società di intelligenza artificiale xAI, la società di scavo di tunnel The Boring Company, l’azienda tecnologica Neuralink e il social X.

Caduta verticale per Tesla

Quel che è certo è che Wall Street ha accusato il colpo della querelle ed ha penalizzato il titolo Tesla, che ha chiuso gli scambi con una perdita a due cifre (-14%), bruciando in una sola giornata 152 miliardi di capitalizzazione e portando la sua capitalizzaizone totale per la prima volta al di sotto di 1.000 miliardi di dollari (a 916 miliardi per l’esattezza). Le perdite di Tesla sono dilagate anche nel settore tecnologico ed il Nasdaq è scivolato dello 0,8%.