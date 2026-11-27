Nei primi minuti dell’apertura del 27 novembre lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è mantenuto sostanzialmente stabile, con rendimenti solo in leggero aumento. Una tendenza dovuta alle tensioni in Medio Oriente, con attacchi sempre più frequenti da parte degli Houthi e dell’Iran, uno dei quali ha ucciso due cittadini italiani.
Nella giornata di oggi si concluderanno le aste dei titoli di Stato di novembre con i prodotti a medio e lungo temine, che includeranno Btp e CctEu. Ieri si è svolta l’asta dei Bot, con cui il Tesoro ha piazzato 8,5 miliardi di euro a un rendimento sopra il 3% anche a causa di un tasso di copertura non altissimo.
Notizia in aggiornamento.