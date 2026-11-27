Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è stabile a 108 punti base, con rendimenti in leggero aumento mentre il Tesoro sta per concludere l'ultima asta dei titoli di novembre

ANSA

Nei primi minuti dell’apertura del 27 novembre lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è mantenuto sostanzialmente stabile, con rendimenti solo in leggero aumento. Una tendenza dovuta alle tensioni in Medio Oriente, con attacchi sempre più frequenti da parte degli Houthi e dell’Iran, uno dei quali ha ucciso due cittadini italiani.

Nella giornata di oggi si concluderanno le aste dei titoli di Stato di novembre con i prodotti a medio e lungo temine, che includeranno Btp e CctEu. Ieri si è svolta l’asta dei Bot, con cui il Tesoro ha piazzato 8,5 miliardi di euro a un rendimento sopra il 3% anche a causa di un tasso di copertura non altissimo.

Notizia in aggiornamento.