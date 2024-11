BCE include Scope Ratings per asset inclusi nelle operazioni di politica monetaria

Fonte: 123RF

Dopo aver ammesso i rating degli asset-backed securities (ABS) di Scope Ratings, agenzia di rating europea, nell’Eurosistema lo scorso maggio e il riconoscimento della società come nuova agenzia di rating creditizio esterna (ECAI) a novembre 2023, la Banca Centrale Europea ha programmato di iniziare a utilizzare i rating dell’agenzia Scope Ratings dal 16 dicembre 2024 per valutare la qualità creditizia delle attività negoziabili da utilizzare come garanzia nelle operazioni di politica monetaria. Si tratta del passo finale per l’integrazione di Scope nell’Eurosystem Credit Assessment Framework (ECAF).

Il ruolo di Scope Ratings

Dal 16 dicembre i rating creditizi di Scope per i titoli negoziabili saranno operativamente disponibili nell’Eurosistema. Nel dettaglio Scope è l’unica agenzia di rating europea i cui rating verranno utilizzati per le operazioni di politica monetaria della BCE e delle banche centrali dei paesi dell’area euro.

Implicazioni per le banche

L’accettazione dei rating Scope offre alla BCE e agli operatori di mercato una serie più ampia di Credit Opinion e amplia il pool di garanzie idonee poiché Scope valuta attività e strumenti di debito non valutati dalle altre agenzie.

Informazioni sull’ECAF

L’obiettivo primario dell’ECAF è garantire l’affidabilità creditizia delle controparti e le garanzie utilizzate nelle operazioni di credito dell’Eurosistema. L’ECAF mira ad armonizzare gli standard di valutazione del credito in tutta l’area dell’euro, garantendo coerenza ed equità nelle modalità di valutazione delle garanzie. Con l’accreditamento ECAF, i rating creditizi di Scope possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti di qualità creditizia delle attività negoziabili idonee come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.