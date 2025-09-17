Nestlé perde un altro peso massimo: via il Presidente Bulcke

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Il Presidente di Nestlé si è dimesso prima della scadenza

Nestlè perde un altro pezzo grosso del suo top management: dopo il licenziamento del CEO Laurent Freixe, a causa di una “relazione sentimentale non dichiarata con una sua diretta subordinata” se ne va anche il Presidente Paul Bulcke, un veterano del colosso alimentare svizzero, che detiene marchi super noti come KitKat e Nespresso.

Bulcke ha rassegnato le dimissioni prima della scadenza del suo mandato, lanciando da subito il timone a al vicepresidente Pablo Isla, che avrebbe dovuto succedergli nell’aprile 2026. Isla assumerà formalmente la presidenza a partire dal 1° ottobre. Inoltre, Dick Boer è stato nominato Lead Independent Director e Vicepresidente dalla stessa data, mentre Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch è stata nominata Vicepresidente.

Burckle lascia dopo 50 anni di carriera in Nestlé

Paul Bulcke, 71 anni, è un veterano alla Nestlé, con quasi 50 anni di carriera alle spalle. Il manager è nel Gruppo svizzero dal 1979, dove ha ricoperto vari ruoli, anche quello di CEO fra il 2008 ed il 2016, ed è Presidente del Board dal 2017. Ma le sue più recenti scelte sono state messe in discussione dagli azionisti, soprattutto la rimozione del CEO Laurent Freixe, che solo un anno fa aveva definito “la persona perfetta” per ricoprire questo ruolo.

Nel motivare il licenziamento di Freixe, dopo lo scandalo, il Presidente aveva parlato di “una decisione necessaria” in linea con i valori e la governance di Nestlé, ma qualcuno aveva insinuato che volesse proteggere il manager nominato appena un anno prima al posto di Mark Schneider. Per questo avvicendamento e per il successivo scandalo, Bulcke aveva ricevuto forti pressioni dagli azionisti, che gli chiedevano di dimettersi prima della scadenza del mandato.

“Ho piena fiducia nella nuova leadership di Nestlé e credo fermamente che questa grande azienda sia ben posizionata per il futuro”, ha affermato Paul Bulcke, commentando le sue dimissioni. “Questo è il momento giusto per farmi da parte – ha proseguito – e accelerare la transizione pianificata, consentendo a Pablo e Philipp di portare avanti la strategia di Nestlé e guidare l’azienda con una nuova prospettiva”.

Isla primo Presidente esterno del Gruppo

Pablo Isla sarà il primo presidente esterno di Nestlé. Il manager è stato CEO di Inditex, la multinazionale spagnola dell’abbigliamento proprietaria della catena Zara, dal 2005 al 2011, e presidente della stessa azienda dal 2011 al 2022. È membro del consiglio di amministrazione di Nestlé dal 2018.

Isla, Vicepresidente e Presidente Eletto, ha sottolineato che “la saggezza e l’impegno di Paul hanno plasmato l’azienda e gettato le basi per il nostro prossimo capitolo”. “In riconoscimento del suo servizio di lunga data e dedizione – ha aggiunto – abbiamo nominato Paul Presidente Onorario”.