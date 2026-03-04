MPS: Lovaglio fuori da lista nuovo CdA. Titolo a picco in Borsa

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

IPA Luigi Lovaglio

Luigi Lovaglio, Amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, non farà parte del nuovo CdA dell’Istituto senese. Una scelta che la Banca senese probabilmente confermerà in corso di giornata e che desta qualche sorpresa, perchè non era stata prevista da una prima stesura del “listone” di candidati. Potrebbe destare interesse anche la scelta del suo successore, per il quale si fanno diverse ipotesi. Frattanto, le azioni della Banca viaggiano in profondo rosso in Borsa, scontando un certo nervosismo a causa delle incertezze sul futuro dell’Istituto.

La scelta del Comitato nomine

Lovaglio – secondo quanto riferito da Reuters – faceva parte di una lista preliminare stilata dagli Amministratori uscenti, nonostante l’opposizione di alcuni membri del Consiglio e di un azionista chiave, ma non avrebbe poi trovato posto in una seconda lista più corta.

Il Comitato nomine – conferma MF – dovrebbe presentare oggi la lista per il nuovo Consiglio di Amministrazione con una rosa di 20 nominativi, che non include Lovaglio. Per il ruolo del nuovo Amministratore delegato si fanno insistentemente due nomi: l’attuale Amministratore delegato di Acea ed ex Ad di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo, che è anche il favorito, e l’ex co-Chief Operating Officer di Unicredit Carlo Vivaldi.

Nella lista del Comitato nomine dovrebbero poi trovar posto anche l’ex Ceo di Intesa Sanpaolo e fondatore di Illimity Corrado Passera, che potrebbe strappare la candidatura quale nuovo Presidente di Banca MPS.

La lista al voto del CdA prima dell’assemblea

La nuova lista di candidati stilata dal Comitato nomine, composto dal Presidente Domenico Lombardi, Alessandro Caltagirone, Paola De Martini, Renato Sala, Francesca Paramico Renzulli, è maturata a seguito di un confronto piuttosto teso, che ha visto Lovaglio svantaggiato a causa delle indagini della Procura di Milano sulla “questione Mediobanca”, assieme a Francesco Gaetano Caltagirone e al numero uno di Delfin Francesco Milleri.

La lista stilata dovrà ora essere approvata dal CdA con almeno 10 voti su 14, primadi passare al voto formale dell’Assemblea nle mese di aprile.

Azioni MPS a picco in Borsa

Nel frattempo, il titolo Banca Monte Paschi di Siena è partito in profondo rosso a Piazza Affari, dove perde il 4,3% a 7,449 euro per azione, attestandosi proprio in fondo al paniere del titoli guida FTSE MIB (+0,3%). Segue a ruota Mediobanca, che si muove ormai in sintonia con Rocca Salimbeni e mostra una perdita del 3,83%. Una performance che non trova risconto nell’andamento degli altrri titoli bancarie che sembrerebbe da attribuire al nervosismo per la scelta del la nuova lista del CdA.