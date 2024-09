Inflazione: convincente per la FED, meno per l’azionario

Fonte: 123RF La Federal Reserve si prepara a tagliare i tassi a settembre

Il rapporto CPI di agosto è stato per lo più in linea con le aspettative degli economisti. Lo sottolinea Jakob Westh Christensen, market analyst di eToro, sulla lettura dell’inflazione Usa, spiegando che l’inflazione complessiva è scesa al 2,5%, rispetto al 2,9% del mese precedente, e rappresenta l’aumento più contenuto in oltre tre anni e mezzo.

Inflazione: convincente per la Fed

Mentre continuiamo a vedere progressi costanti nella moderazione dell’aumento dei prezzi, l’inflazione di fondo, che esclude la volatilità di cibo ed energia, è cresciuta dello 0,3% nel mese rispetto allo 0,2% previsto. Tuttavia, per l’anno in corso, è rimasta piatta al 3,2% e questa lettura una tantum non dovrebbe destare preoccupazioni.

Il dato odierno “è l’ultimo segnale significativo prima della riunione della Fed della prossima settimana. Ricordiamo che la Fed ha sottolineato che la sua decisione si basa su una raccolta di dati piuttosto che su un singolo punto – con il quinto mese consecutivo di calo dell’inflazione complessiva, i dati dovrebbero fornire alla Fed prove più che sufficienti. Soprattutto alla luce della recente debolezza del mercato del lavoro, i dati dovrebbero dare alla Fed carta bianca per iniziare a tagliare i tassi il 18 settembre.”

Meno per l’azionario

Sebbene questo rapporto sia una buona notizia per i tori del mercato azionario, “potrebbe non fornire all’azionario lo stesso sollievo che abbiamo visto con precedenti letture “non troppo calde”. Il rapporto sull’inflazione è stato a lungo il numero più critico per il mercato, ma di recente è stato superato dalla preoccupazione per il raffreddamento del mercato del lavoro e dalle preoccupazioni per la recessione”, conclude l’esperto nel commento.