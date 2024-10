Fonte: Ansa Foto Azionario India, mercato in crescita: quali opportunità per gli investitori?

L’economia indiana sta crescendo rapidamente in un momento in cui il resto del mondo sta rallentando. Molti fattori positivi come una demografia forte, costi del lavoro competitivi, livelli di debito relativamente bassi rispetto ad altri paesi e un ambiente sempre più favorevole per fare business rappresentano importanti motori di crescita a lungo termine per l’India. E’ quanto sottolineano Avinash Vazirani e Colin Croft, gestori del fondo Jupiter India Select

India: motori crescita sono intatti?

Il primo ministro Narendra Modi, che è di nuovo al timone dopo sei settimane di elezioni generali, ha completato i primi 100 giorni del suo terzo mandato. Ciò ha permesso una continuità politica e Modi ha iniziato ad adottare un approccio pragmatico per lavorare con i suoi alleati di coalizione. Il bilancio federale, presentato dopo l’insediamento del nuovo governo, dimostra che l’amministrazione sta cercando di attuare ulteriori misure di consolidamento fiscale.

PIL reale: notevoli previsioni crescita per i prossimi tre anni

A giugno, l’inflazione indiana è scesa al 3,5%, il minimo da cinque anni. In questo contesto, l’inflazione core (calcolata escludendo cibo, carburante e tabacco) è ora scesa al di sotto del punto medio del range del 2%-6% fissato dalla Reserve Bank of India (RBI). L’inflazione alimentare persistentemente elevata è stata il principale deterrente per la RBI nella decisione di non tagliare i tassi di interesse fino ad oggi, tuttavia una stagione dei monsoni normale ha ridotto significativamente questa pressione. In un contesto di banche centrali globali che tagliano gradualmente i tassi di interesse, le aspettative di una riduzione dei tassi da parte della RBI stanno iniziando a crescere.

Anche il quadro esterno è solido: l’India ha notevoli riserve di valuta estera. Il debito estero è ora solo un quinto del PIL indiano e il deficit delle partite correnti è interamente finanziato da afflussi di investimenti diretti esteri che sono di natura a lungo termine. Il forte calo dei prezzi del petrolio dovuto al rallentamento delle principali economie dovrebbe aiutare a tenere sotto controllo le pressioni sui prezzi e a limitare il deficit della bilancia dei pagamenti, anche se le esportazioni soffrono a causa della domanda globale più lenta. L’India importa circa l’80% del suo petrolio.

Riforme fiscali

Si stima che il deficit fiscale si ridurrà al 4,9% del PIL nell’anno in corso, rispetto al 5,6% dell’anno precedente. Ciò è stato determinato da forti entrate fiscali, stimate in crescita fino a circa il 12% del PIL nell’anno in corso, rispetto al 10% di un decennio prima. Ciò è stato favorito dall’attuazione della tassa sui beni e servizi, che ha ridotto i molteplici livelli di tassazione e la conseguente elusione fiscale. La riforma fiscale ha guidato la crescente formalizzazione dell’economia indiana, portando centinaia di milioni di persone nell’economia senza contante e aumentando significativamente l’incasso delle imposte governative.

Secondo un rapporto di Morgan Stanley, l’India è destinata a diventare la terza economia mondiale entro il 2031. La creazione di un’infrastruttura digitale globale, iniziative politiche incentrate sulla manifattura e sulla transizione energetica, una forte domanda dei consumatori e capacità di delocalizzazione sono considerate come aree chiave che guidano l’economia.

India pronta a diventare terza economia mondiale

Nell’anno finanziario conclusosi a marzo 2024, il PIL dell’India è cresciuto dell’8,2%, superando ampiamente le aspettative. La RBI prevede che l’economia si espanderà del 7,2% nell’attuale anno fiscale, il che contribuirà a consolidare il suo posto come la principale economia in più rapida crescita. Le previsioni del consenso per i prossimi due anni sono nell’intervallo del 6%-7%. Per la maggior parte, negli ultimi anni i numeri riportati hanno superato i dati iniziali.

Essendo il paese più popoloso del mondo, la grande forza lavoro dell’India sta rapidamente urbanizzando il territorio e sta sperimentando significativi guadagni di produttività, nutrendo le fila della classe media indiana. Ci aspettiamo che questi rapidi cambiamenti demografici e il miglioramento della ricchezza delle famiglie continueranno a guidare l’economia domestica dell’India per il resto del 21° secolo.

Cosa significa lo scenario economico per il mercato azionario e come stanno rispondendo gli investitori alle prospettive di crescita rialziste? Gli investitori locali stanno riversando somme record nelle azioni indiane, principalmente attraverso fondi comuni e prodotti di investimento a lungo termine. Il mercato azionario indiano, il quarto per capitalizzazione di mercato, è sempre più guidato da questi investitori nazionali. Questo cambiamento strutturale nella domanda di azioni potrebbe potenzialmente ridurre la volatilità.

Focus sul mercato azionario indiano

L’ampiezza del mercato azionario indiano, con oltre 4800 società quotate, fornisce un ricco terreno di caccia per gli investimenti, spiegano ancora gli esperti. Di queste, quasi 600 società hanno capitalizzazioni superiori a un miliardo di dollari. Con le azioni che hanno raggiunto nuove vette negli ultimi mesi, le valutazioni in alcune sacche del mercato potrebbero sembrare eccessive. Seguiamo un approccio coerente e paziente di “crescita a un prezzo ragionevole” sforzandoci di identificare società che potrebbero potenzialmente generare rendimenti più elevati a una valutazione inferiore rispetto ai loro pari. Riteniamo che questa combinazione continuerà a darci buoni frutti nei prossimi mesi”.