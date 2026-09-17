Fed alza i tassi, dollaro su e oro giù: cosa cambia per BTP e risparmi italiani

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ANSA Il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh dopo il rialzo dei tassi al 3,75%-4%

La Federal Reserve cambia direzione e riapre ufficialmente la stagione dei rialzi. Con una decisione unanime, la banca centrale americana ha aumentato di 25 punti base il costo del denaro, portando il tasso sui federal funds nell’intervallo compreso tra il 3,75% e il 4%.

È il primo rialzo dal 2023, ma per i mercati la notizia non è soltanto il quarto di punto deciso a Washington. A cambiare è la prospettiva: l’inflazione americana rimane elevata e la stretta potrebbe non essere terminata.

La reazione è stata immediata. Il dollaro si è rafforzato, il rendimento del Treasury decennale ha raggiunto il 5%, l’oro è sceso in area 4.240 dollari e Wall Street ha chiuso in calo. Movimenti che interessano anche chi possiede BTP, fondi, ETF o azioni quotate a Piazza Affari.

La decisione della Fed in cinque numeri

Indicatore Livello o variazione Perché conta Tassi Fed 3,75%-4% Il denaro torna più costoso negli Usa Rialzo +0,25 punti È il primo aumento dal 2023 Treasury a 10 anni circa 5% Massimo dal 2007 Oro spot circa 4.240 dollari Ha perso oltre l’1% Euro-dollaro area 1,15 Il dollaro più forte incide sui portafogli europei

Nel comunicato ufficiale della Federal Reserve, il Fomc spiega che l’economia americana continua a crescere a un ritmo solido. Consumi, investimenti e mercato del lavoro rimangono resilienti, mentre l’inflazione è ancora troppo lontana dall’obiettivo del 2%.

Il voto favorevole di tutti i dodici componenti segnala che il rialzo non è stato una decisione marginale. Anche le nuove proiezioni economiche della Fed lasciano aperta la possibilità di un altro intervento entro la fine dell’anno.

Perché il rialzo americano può coinvolgere i BTP

La Fed non decide i tassi italiani e non controlla direttamente il rendimento dei BTP. La politica monetaria dell’Eurozona dipende dalla Banca centrale europea. Il mercato obbligazionario, però, è globale.

Quando un Treasury americano considerato relativamente sicuro offre un rendimento vicino al 5%, diventa un concorrente più forte per i titoli emessi dagli altri Paesi. Per continuare ad attirare capitali, anche le obbligazioni europee possono essere spinte a offrire rendimenti più elevati.

Il passaggio decisivo è la relazione inversa tra rendimento e prezzo: quando salgono i rendimenti richiesti dal mercato, il valore delle obbligazioni già emesse a tasso fisso tende a scendere. Il meccanismo riguarda soprattutto i titoli con scadenze più lunghe.

BTP, dollaro e Borsa: chi guadagna e chi rischia

Risparmiatore o investimento Possibile conseguenza Chi acquista nuovi BTP Può trovare rendimenti più interessanti Chi conserva i BTP fino alla scadenza Continua a ricevere le cedole previste, salvo il rischio dell’emittente Chi vende BTP prima della scadenza Può subire una perdita se il prezzo è diminuito Chi possiede titoli Usa non coperti Può beneficiare del dollaro più forte Titoli tecnologici e società indebitate Possono risentire dell’aumento dei tassi Imprese italiane esportatrici negli Usa Possono ottenere un vantaggio dal cambio Imprese che acquistano in dollari Rischiano costi maggiori sulle importazioni

Non basta leggere che i rendimenti salgono per stabilire se la notizia sia positiva o negativa. Per chi investe nuovo denaro possono crearsi opportunità. Per chi possiede già obbligazioni a lunga durata e deve venderle, il movimento può produrre perdite.

Sul BTP pesa, inoltre, lo spread, cioè il premio richiesto rispetto al Bund tedesco. Il rendimento italiano dipende sia dall’andamento generale dei tassi sia dalla valutazione del rischio specifico dell’Italia.

Perché il dollaro sale e l’oro scende

Tassi americani più elevati rendono maggiormente remunerativi gli investimenti in dollari e possono aumentare la domanda della valuta statunitense. Per un risparmiatore italiano che possiede azioni o fondi denominati in dollari, l’effetto cambio può amplificare il risultato dell’investimento. Potrebbe, però, anche ridurlo se l’euro tornasse a rafforzarsi.

L’oro subisce la dinamica opposta. Non distribuisce cedole né interessi e diventa relativamente meno interessante quando i titoli di Stato offrono rendimenti più elevati. Un dollaro forte, inoltre, rende il metallo più costoso per chi utilizza altre valute.

Dopo la decisione della Fed, il prezzo spot è sceso di oltre l’1%, fino in area 4.240 dollari l’oncia. La correzione non elimina i fattori che hanno sostenuto l’oro, come le tensioni geopolitiche e gli acquisti delle banche centrali, ma aumenta il rischio di oscillazioni dopo il forte rialzo precedente.

Cosa cambia per le azioni

Wall Street ha reagito negativamente: il Dow Jones ha perso oltre l’1%, mentre S&P 500 e Nasdaq hanno contenuto maggiormente la discesa.

Tassi più alti riducono il valore attuale degli utili futuri e possono penalizzare soprattutto le società tecnologiche con valutazioni elevate. Anche le imprese molto indebitate rischiano costi di finanziamento maggiori.

Le banche possono beneficiare di margini d’interesse più ampi, ma soltanto finché non aumentano troppo il costo della raccolta e il rischio di insolvenza dei clienti. Non è quindi automatico che ogni rialzo dei tassi favorisca il settore bancario.

I mutui italiani non dipendono direttamente dalla Fed

Il rialzo americano non provoca automaticamente un aumento delle rate dei mutui italiani. I finanziamenti a tasso variabile dipendono soprattutto dall’Euribor e dalla politica della BCE; quelli a tasso fisso sono legati principalmente all’andamento dell’Irs.

La Fed può esercitare soltanto un’influenza indiretta: rendimenti globali persistentemente elevati possono aumentare i costi di finanziamento e la pressione sull’intero mercato obbligazionario.

Cosa deve controllare adesso un risparmiatore

La decisione della Fed non impone di acquistare o vendere immediatamente. Conviene, però, controllare la durata dei titoli obbligazionari, l’eventuale necessità di recuperare il capitale prima della scadenza e l’esposizione al dollaro.

I prossimi dati americani su inflazione e occupazione indicheranno se un altro rialzo sia realmente probabile. Per i risparmiatori italiani il punto essenziale rimane distinguere tra rendimento e prezzo: tassi più alti possono offrire opportunità sui nuovi investimenti, ma ridurre temporaneamente il valore di quelli già presenti nel portafoglio.