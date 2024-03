Euronext Growth Milan, bilancio 2023 e prospettive: il report

Fonte: 123RF

L’Euronext Growth Milan ha attratto nel 2023 investimenti da 145 investitori istituzionali che, tramite 281 fondi, detengono posizioni attive per 598,06 milioni di euro, di cui 319,84 detenuti da fondi italiani. La Francia occupa la prima posizione tra gli investitori esteri, con fondi che detengono complessivamente quote per € 73,04 mln, pari al 12,2% degli investimenti totali. Il fondo pensione norvegese, infine, si qualifica come primo singolo investitore in assoluto, con una posizione attiva per 46,25 milioni di euro (7,7%).

Euronext Growth Milan, bilancio 2023

Integrae SIM ha presentato i risultati dell’Annual Market Report 2024 a cura del proprio Ufficio Studi, documento che fornisce un overview sui trend dei mercati finanziari nel 2023, un approfondimento sul contesto globale, europeo ed italiano delle IPO nell’anno appena concluso, identifica i principali attori della filiera della consulenza ai fini dell’ammissione in Borsa, analizza le partecipazioni dei più rilevanti investitori istituzionali sull’Euronext Growth Milan e si conclude con le aspettative per l’anno 2024.

E prospettive

“Il 2023 è stato un anno di importanti transizioni e sfide per l’economia globale, con impatti significativi che si proiettano nel futuro. In questo contesto, i mercati italiani mostrano comunque performance in crescita e un ottimo afflusso di quotazioni, segnale positivo della capacità delle aziende di navigare le sfide macroeconomiche e capitalizzare le opportunità di crescita anche in prospettiva di un 2024 in progressiva ripresa. Integrae SIM, ha dato il proprio contributo portando in quotazione 11 società nel corso del 2023 e 2 dall’inizio dell’anno, confermando la propria leadership tra i consulenti attivi sia prima che dopo l’IPO”, ha sottolineato Luigi Giannotta, Direttore Generale di Integrae SIM.

EGM, aumenta attività di trading mercato

I dati per l’EGM – rileva il report – mostrano una significativa crescita nell’attività di trading rispetto al 2022, avvalorata dall’incremento, seppur minimo, del dato mediano, che suggerisce una tendenza diffusa e non limitata a poche società. Stabile il valore centrale dei turnover, ad indicare un prezzo dei titoli complessivamente invariato se non leggermente in calo.

IPO italiane nel 2023

Il mercato Euronext Growth Milan si conferma, anche nel 2023, l’unico segmento di Borsa Italiana a mostrare resilienza, con un totale di 34 nuove ammissioni (vs. 26 del 2022) su 39 quotazioni registrate su Piazza Affari. Al 31 dicembre 2023, il numero delle società quotate sul listino ha registrato un incremento, passando da 190 società registrate nel 2022 a 202, nuovo record storico di fine anno.