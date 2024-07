Piazza Affari chiude un 1° semestre molto positivo

Fonte: ANSA La performance della Borsa di Milano nel 1° semestre si conferma molto positiva

Piazza Affari ha chiuso il 1° semestre dell’anno con una performance nel complesso positiva e con volumi e scambi in crescita. Sono andati bene sia i bond che le azioni, ma anche gli ETF ed i fondi, mentre i Futures hanno evidenziato una performance negativa.

E’ quanto emerge dal report semestrale di AMF Italia – Associazione Intermediari Mercati Finanziari (ex Assosim), che considera i mercati gestiti da Borsa Italiana, Vorvel e Equiduct e dagli intermediari associati che operano in qualità di Internalizzatori Sistematici.

Mercato Azionario, Blue-Chips proseguono rally

Il listino principale si Piazza Affari chiude il primo semestre del 2024 facendo registrare una crescita dalla fine dello scorso anno: l’indice FTSE Mib ha guadagnato il 9,23%, attestandosi a quota 33.154 con un picco a 35.410 registrato nella prima metà di maggio, a ridosso delle elezioni europee.

L’indice FTSE Italia Star è invece lievemente diminuito (-0,71%), attestandosi a quota 47.474. Più marcata la flessione del FTSE Italia Growth, il paniere che raccoglie le PMI quotate, che è diminuito del 2,29%, fermandosi a quota 8.115.

Andamento positivo per i volumi scambiati (+18,47%) e per il numero di operazioni concluse (+12,99%), nei primi sei mesi dell’anno, sul mercato Euronext Milan Domestic. Anche questi parametri sono invece in calo per il mercato Euronext Growth Milan, con un -11,02% di controvalori scambiati e un -0,36% di operazioni concluse.

Quanto alla classifica degli intermediari attivi, nella categoria Azioni, si segnala la prima posizione di Finecobank, con una quota di mercato del 26,52%; seconda Intesa Sanpaolo, con una quota del 15,56% e poi Banca Akros con una quota del 10,01%. Nella classifica per numero di operazionistesso terzetto: Finecobank evidenzia una quota di mercato del 22,78%, Intesa Sanpaolo del 18,46%, Banca Akros del 9,68%.

Mercato obbligazionario sempre in battuta

Avvio senza dubbio positivo nella prima metà dell’anno anche per i mercati del reddito fisso, che hanno visto concretizzarsi il primo taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea nel mese di giugno. I numeri confermano la ripresa dell’interesse degli investitori per il mercato delle Obbligazioni corporate e dei Titoli di Stato, dove si annoverano le fortunatissime emissioni del BTP Valore, che hanno fatto piazza pulita.

Nello specifico, il DomesticMOT ha chiuso il periodo con un +17,87%, EuroMOT con un sonoro +83,62% ed Euronext Access Milan con un +52,26% in termini di volumi scambiati.

Dalla classifica Bonds, elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi su DomesticMOT, EuroMOT, Euronext Access Milan, EuroTLX e VORVEL, si evidenzia la prima posizione di Intesa Sanpaolo, con una quota di mercato del 27,32% seguita da Banca Akros con una quota di mercato del 21,78% ed, in terza posizione, Finecobank con una quota di mercato del 10,75%. Medesimo riosuotato per la classifica per numero di operazioni: Intesa Sanpaolo evidenzia una quota di mercato del

30,41%, Banca Akros del 17,63% e Finecobank del 12,65%.

Bene anche gli altri mercati eccetti IDEM (derivati)

Alla fine del primo semestre va segnalata anche la performance positiva dei mercati ETFPlus, SeDeX e Vorvel e la chiusura in rosso, rispetto al primo semestre del 2023, del mercato degli strumenti derivati IDEM.

Sul mercato VORVEL, i controvalori totali (c/proprio e c/terzi) scambiati sono cresciuti del 58,97% rispetto al 1° semestre 2023, mentre il numero delle operazioni è cresciuto del 40,96%. Sul mercato VORVEL Certificates, i controvalori totali (c/proprio e c/terzi) scambiati sono cresciuti del 270% rispetto al 1° semestre 2023, mentre il numero delle operazioni è cresciuto dell’83,91%.

Bene anche il mercato ETFplus, dove i controvalori totali scambiati (conto proprio, conto terzi e matched principal) sono cresciuti del 4,80% rispetto al 1° semestre 2023, mentre il numero delle operazioni è cresciuto del 7,89%.

In diminuzione, invece, il numero contratti totali (c/proprio e c/terzi) scambiati nel 1° semestre 2024 sul mercato IDEM. Nel dettaglio: Index Futures (-11,25%), Index MiniFutures (-17,71%), Index MicroFutures (-19,81%), Index Option (-32,82%), Stock Option (-26,94%), Stock Futures (-43,51%).