Elezioni in Sudafrica, “scenario positivo per il reddito fisso”

Fonte: ANSA FOTO Elezioni in Sudafrica

Conto alla rovescia per le elezioni del 29 maggio in Sudafrica. Un voto che potrebbe cambiare gli equilibri politici visto che secondo alcuni sondaggi il partito al potere, L’African National Congress, l’ANC è in calo.

Elezioni in Sudafrica “al buio”

“Il nostro scenario di base in riferimento all’esito delle elezioni del 29 maggio prevede che l’ANC raggiunga una percentuale superiore al 45% e che, molto probabilmente, entri in un governo di coalizione con dei partiti minori”, scrive Gary Sedgewick, Emerging Market Debt Portfolio Manager, RBC BlueBay sottolineando che “la macchina della campagna elettorale dell’ANC ha ingranato la marcia nelle ultime settimane, registrando un’impennata di consensi, che probabilmente spingerà la quota di voti dell’ANC al 45-49%, con la possibilità di ottenere una piccola maggioranza”.

“Ciò premesso, sono presenti ancora molti rischi posti da nuovi partiti come il Partito MK, guidato dall’ex presidente Jacob Zuma, che probabilmente sottrarranno elettori all’ANC. Mentre i partiti d’opposizione all’ANC, come l’Alleanza Democratica (DA) e il Partito MK, godono di un forte sostegno, secondo i primi sondaggi, le ferite autoinflitte e le lotte intestine delle ultime settimane hanno rallentato lo slancio di queste campagne a vantaggio dell’ANC, la cui campagna ha ripreso vigore”.

Gli scenari

Nel caso in cui la percentuale di voti dell’ANC sia inferiore al 45% e il partito partecipi alle discussioni per la formazione di una coalizione coi maggiori partiti di opposizione, “prevediamo che il periodo di 14 giorni per la creazione della coalizione sarà volatile per i mercati. Infatti, gli investitori soppeseranno le probabilità che l’ANC si allei con questi diversi partiti, che offrono prospettive politiche più estreme in direzioni sia positive che negative per il Paese e i mercati finanziari”,

Il nostro scenario di base, con un’ANC in minoranza e una coalizione coi partiti minori,” prevede lo status quo per quanto riguarda le riforme e la direzione delle politiche in Sudafrica. Considerati i timori dei mercati di una coalizione col Partito MK o con l’EFF e il rischio al ribasso rappresentato da questa situazione, riteniamo che un risultato allineato al nostro scenario di base comporterà un rialzo per gli asset di rischio sudafricani”.

Scenario positivo per il reddito fisso

“In termini di posizionamento, sovrappesiamo le obbligazioni dei governi locali e il credito sovrano sudafricano, mentre siamo sottopesati sulla valuta. In virtù dei recenti movimenti positivi degli asset sudafricani, siamo dell’idea che i premi di rischio scontati nel cambio del Rand sudafricano siano ridotti, mentre l’asimmetria positiva si manifesta nelle obbligazioni locali e nel credito sovrano sudafricani”, conclude l’esperto.