Cambi, Yen rimbalza in vista di un possibile intervento del governo

La valuta giapponese si è portata sui massimi degli ultimi due mesi in risposta ad un possibile intervento delle autorità di USA e Giappone dopo il crollo legato alle elezioni anticipate

Lunedì mattina lo yen è balzato al massimo degli ultimi due mesi, dopo il crollo di settimana scorsa, mentre crescono le speculazioni su un possibile intervento coordinato delle autorità di Stati Uniti e Giappone.

I movimenti di mercato

Il cambio Usd/Jpy viaggia a 154,25 alle 8 (ora italiana), in ribasso dello 0,54%, e al minimo da metà novembre. La settimana scorsa è stato quasi sempre quota 158, prima di scendere a 155 nella giornata di venerdì quando sono uscite le prime indiscrezioni sulla possibilità che le autorità statunitensi e giapponesi intervengano sul mercato.

I rendimenti obbligazionari sono aumentati e lo yen è crollato parallelamente dopo che il Primo Ministro giapponese la scorsa settimana ha indetto elezioni anticipate per l’8 febbraio, con gli investitori preoccupati per un allentamento delle restrizioni fiscali nella nazione più indebitata del mondo sviluppato.

I contatti tra trader e autorità

Venerdì è stata una seduta turbolenta, tra le speculazioni secondo cui sia la banca centrale giapponese che quella statunitense avrebbero condotto i cosiddetti controlli dei tassi, un comune precursore di un intervento che prevede la richiesta alle banche di tassi di cambio.

Reuters ha scritto stamattina che la Federal Reserve di New York ha verificato i tassi dollaro/yen con gli operatori, visto come un precursore di un intervento, e la corsa per uscire dalle posizioni corte sullo yen ha portato la valuta a circa il 3% in meno rispetto al minimo di venerdì.

Il Ministro delle Finanze giapponese Satsuki Katayama ha rifiutato di commentare i controlli sui tassi, mentre il diplomatico valutario di alto livello Atsushi Mimura ha affermato che il governo manterrà uno stretto coordinamento con gli Stati Uniti in materia di cambi e agirà di conseguenza.

La fragile situazione in Giappone

La Banca del Giappone la settimana scorsa ha lasciato invariati i tassi di interesse di riferimento allo 0,75%, alla vigilia delle elezioni generali anticipate dell’8 febbraio, esprimendo maggiore fiducia nella crescita e nel raggiungimento dell’obiettivo di inflazione del 2%. La sfida è bilanciare gli aumenti dei tassi per sostenere lo yen giapponese senza rallentare la crescita.

Il sentiment del mercato è fragile a causa del forte sostegno del Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi a una politica fiscale espansiva. Quando la CRA (il partito Alleanza Riformista Centrista) ha introdotto l’abolizione permanente delle imposte sui consumi alimentari nell’ambito della sua principale campagna elettorale, ha portato a una significativa svendita di titoli di stato giapponesi (JGB) e pressione sullo yen.

Le nuove dichiarazioni

Takaichi ha dichiarato domenica che il suo governo adotterà le misure necessarie per contrastare le oscillazioni speculative del mercato, sulla scia del rialzo dello yen che ha aumentato l’allerta degli operatori sulla possibilità di un intervento valutario.

“Non commenterò specifici movimenti di mercato”, ha dichiarato durante un talk show di Fuji Television, quando le è stato chiesto del sell-off obbligazionario e del calo dello yen. “Il governo adotterà le misure necessarie contro movimenti di mercato speculativi o molto anomali“, ha affermato senza fornire ulteriori dettagli.

