Borse europee attese in rialzo, in arrivo questa settimana le trimestrali delle big tech

Previsto un rialzo in Borsa dopo che Fitch, come Dbrs, promuove l’Italia mentre in Giappone le borse sono euforiche dopo le elezioni

Fonte: ANSA

Borse europee che si preparano ad aprire con il segno più, sostenute dall’entusiasmo sui mercati asiatici, con il Nikkei in forte rialzo dopo le elezioni politiche giapponesi, in cui il partito liberal-democratico al governo ha perso la maggioranza parlamentare per la prima volta dal 2009. Degna di nota è anche la promozione dell’Italia da parte di Dbrs Morningstar, che ha seguito Fitch nel migliorare l’outlook del Paese, passando da stabile a positivo. Una settimana che si preannuncia ricca di dati macroeconomici, visto che negli Usa questa settimana presenteranno le loro trimestrali aziende big come Apple, Microsoft, Google, Amazon e Meta, aziende che da sole valgono 20 volte Piazza Affari.

Per quanto riguarda Piazza Affari, attenzione oggi a Mps, con Fitch che ha alzato il rating di Monte dei Paschi a BB+ con outlook positivo, ma anche a Stellantis con il lancio della nuova Lancia Gamma che sarà prodotta nello stabilimento di Melfi a partire dal 2026 ed Eni che prevede di raccogliere 2,5 miliardi di euro di proventi netti da ulteriori cessioni che saranno completate il prossimo anno. Lo ha detto il Chief Transition & Financial Officer, Francesco Gattei.