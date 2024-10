Borse europee attese in calo, pesa il -16% dell’azienda tech Asml ad Amsterdam

Giornata dura per il settore tech in Borsa; a pesare sul settore anche indiscrezioni su possibili paletti alle vendite nei paesi del Golfo

Fonte: ANSA Europa attesa in netto calo, è bufera sui chip dopo il warning di Asml

Le borse europee sono attese in forte ribasso all’apertura, con il future sull’Eurostoxx70 in calo dello 0,70%, dopo che il produttore di apparecchiature per chip Asml ha ridotto le stime sulle vendite annuali. Il titolo ha perso il 16% alla borsa di Amsterdam. Il Ceo Christophe Fouquet ha dichiarato: “Prevediamo che le vendite totali del 2025 cresceranno tra i 30 e i 35 miliardi di euro, ovvero nella parte inferiore della fascia precedentemente indicata”.Per far capire la portata che potrà avere questo calo, il gigante dei chip per l’intelligenza artificiale Nvidia è sceso del 4,5%, cancellando circa 158 miliardi di dollari dalla sua capitalizzazione di mercato.

A Piazza Affari, riflettori puntati su banche e assicurazioni, dato che il governo prevede di raccogliere 3,5 miliardi di euro da questi settori nella manovra di bilancio per il 2025. Attenzione anche a Stm, influenzata dal profit warning di Asml. Nel settore del lusso, focus su Ferragamo, che nei primi nove mesi del 2024 ha registrato ricavi di 744 milioni di euro, in calo del 9,8% a cambi costanti e dell’11,9% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel terzo trimestre, i ricavi sono scesi a 221 milioni di euro, con una contrazione del 7,2% a cambi costanti e del 9,6% a cambi correnti.