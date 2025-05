Rimbalzo del mercato: cielo sereno o ancora venti di tempesta?

Fonte: 123RF I mercati americani dopo il pesante sell-off di aprile sono rimbalzati con forza ma resta il rischio di nuovi shock

“Dopo settimane di turbolenze innescate dai dazi di Donald Trump per il ‘Giorno della Liberazione’, le azioni globali sembrano aver ripreso i nervi saldi. I mercati azionari stanno rimbalzando bruscamente, l’ottimismo è in aumento e il sentiment degli investitori sta finalmente migliorando. Eppure, gli investitori esperti sanno che è meglio non festeggiare prematuramente”. È quanto afferma Jacob Falkencrone, Global Head of Investment Strategy di Bg Saxo e Saxo Bank commentando l’attuale situazione.

“I mercati – rileva il Global Head of Investment Strategy di Bg Saxo e Saxo Bank nella sua analisi – hanno innegabilmente goduto di un gradito rally dopo il recente allentamento dei rischi tariffari. Tuttavia, gli investitori devono riconoscere che incombono ancora incertezze significative. L’aumento dei dazi, le valutazioni elevate e i continui rischi geopolitici fanno sì che i mercati rimangano vulnerabili a inversioni improvvise. I recenti movimenti del mercato sottolineano una verità essenziale per gli investimenti: la resilienza paga. Gli investitori che hanno mantenuto le loro strategie a lungo termine sono stati premiati. Potremmo non essere ancora completamente fuori pericolo, ma la saggezza di mantenere la rotta è dimostrata più e più volte. Per gli investitori, questo si traduce in un attento ottimismo. Potrebbe essere il momento di aumentare con cautela l’esposizione alle aziende di alta qualità con un comprovato potere di determinazione dei prezzi e utili resilienti. Ma è anche essenziale mantenere una sufficiente diversificazione e liquidità, rimanendo preparati per la potenziale volatilità futura”.

Una ripresa improvvisa dopo mesi di turbolenze

In seguito al forte sell-off innescato dall’annuncio degli improvvisi aumenti dei dazi di Trump all’inizio di aprile i mercati azionari di tutto il mondo sono scesi drasticamente, facendo precipitare brevemente l’S&P 500 in territorio di mercato ribassista, in calo di quasi il 20%. “Ma quasi con la stessa rapidità con cui è sceso, il mercato – sottolinea Falkencrone – è rimbalzato con una resilienza sorprendente. Guidato da potenti recuperi da giganti della tecnologia come Nvidia, Microsoft e Advanced Micro Devices, l’S&P 500 è ora positivo per l’anno e solo circa il 4% al di sotto del suo massimo storico. Gli investitori sembrano aver concluso che il peggio è alle spalle, interpretando le turbolenze come uno shock temporaneo guidato dagli eventi piuttosto che l’inizio di una recessione prolungata”.

Dietro il sentiment più positivo

I pilastri su cui si basa questo ritrovato ottimismo, secondo Falkencron, sono due: “l’allentamento delle tensioni geopolitiche e i solidi utili societari”. La recente tregua tra Stati Uniti e Cina, che ha messo una pausa temporanea sui livelli tariffari molto elevati, insieme ai negoziati per un nuovo accordo commerciale con il Regno Unito ha, infatti, fornito un “respiro cruciale” riducendo notevolmente i timori di recessione, spingendo gli economisti a rivedere al rialzo le loro previsioni di crescita e ridurre la probabilità stimata di una recessione quest’anno. Nella recente stagione degli utili, un “impressionante 77% delle società dell’S&P 500” ha superato le aspettative, spingendo gli analisti a rivedere al rialzo le loro previsioni per la prima volta in sei mesi. “Ciò – spiega Falkencron – suggerisce che le aziende americane potrebbero essere molto meglio attrezzate per gestire i dazi e l’incertezza economica di quanto i mercati avessero ipotizzato. Di conseguenza, un indicatore chiave di Citigroup che misura le revisioni degli utili degli analisti è recentemente diventato positivo, una chiara prova che i fondamentali societari potrebbero essere su basi più sane di quanto temuto in precedenza”.

Il potere delle revisioni positive degli utili

Le revisioni positive non segnalano solo un miglioramento della salute aziendale ma – sottolinea Falkencron – “sollevano il sentiment degli investitori e incoraggiano il ritorno all’assunzione di rischi. In effetti, – prosegue – le azioni tendono a rispondere positivamente quando gli analisti aumentano le loro previsioni. I risultati degli utili, più forti del previsto, stanno già spingendo le previsioni al rialzo, rafforzando il ciclo di feedback positivo del miglioramento della fiducia degli investitori. Fondamentalmente, le aziende che guidano questa azione di ripresa condividono un tratto comune: il potere di determinazione dei prezzi. Le aziende in grado di mantenere i margini di profitto nonostante i dazi più elevati hanno resistito meglio alla tempesta. Gli investitori dovrebbero quindi dare priorità alle aziende con marchi solidi e prodotti unici, ben attrezzati per trasferire i costi più elevati senza influire gravemente sulle vendite o sulla redditività”.

È necessario un cauto ottimismo

Ma queste prospettive più rosee non sono prive di rischi. I dazi, sebbene ora inferiori a quanto inizialmente temuto, rimangono significativamente elevati rispetto ai livelli pre-crisi. Le società sensibili al commercio globale rimangono caute, con alcune che hanno messo in pausa o ritirato completamente le indicazioni sugli utili. Settori come quello automobilistico, dei beni durevoli e dell’industria devono ancora affrontare una notevole incertezza. Inoltre, dopo questo forte rally, le valutazioni di mercato, in particolare negli Stati Uniti, sono tornate a livelli storicamente elevati. Sebbene l’ottimismo sia giustificato, le azioni hanno già scontato uno scenario economico relativamente roseo. Ciò lascia un margine di errore limitato: se i dati economici deludono, i mercati potrebbero ritracciare rapidamente i recenti guadagni.

Dove può andare il mercato? Opportunità e insidie

Guardando al futuro, “gli investitori – avverte Falkencron – devono rimanere vigili. Le continue revisioni positive degli utili confermerebbero il recente ottimismo del mercato, mentre le azioni delle banche centrali, in particolare l’approccio della Federal Reserve ai tagli dei tassi in un contesto di persistente inflazione trainata dai dazi, saranno monitorate attentamente. La diversificazione geografica continua a offrire una protezione preziosa. Le azioni europee, in particolare Germania e Italia, hanno registrato una forte performance e continuano a essere scambiate a sconti significativi rispetto alle controparti statunitensi. Investire in regioni meno sensibili ai dazi statunitensi può fornire un equilibrio cruciale. Inoltre, mentre l’hype iniziale intorno all’IA si è leggermente raffreddato, le aziende tecnologiche legate alla crescita strutturale dell’IA, come Nvidia, rimangono fondamentalmente forti. La loro recente resilienza dimostra il persistente potenziale di crescita secolare, particolarmente interessante in un contesto di allentamento delle tensioni commerciali globali.